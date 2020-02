STJERNESPEKKET: Michael Buble, Judi Dench, Jennifer Hudson, Matthew McConaughey og Hugh Grant på The Graham Norton Show. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Slik får du billetter til unike gratis London-opplevelser

LONDON (VG) Planlegger du godt og har litt flaks kan du havne på første rad på «verdens beste» talkshow og høre superstjerner dele private historier, helt gratis.

Nå nettopp

The Graham Norton Show er ikke den eneste unike London-opplevelsen du kan ha uten å betale dyre billetter. Natt på naturhistorisk museum og tur i Jack The Rippers fotspor er eksempler på andre spesielle gratis-arrangementer i byen.

Slik går du frem for å få billetter.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

THE GRAHAM NORTON SHOW

En ufiltrert programleder, gjester som drikker og konkurrer om å fortelle pinlige historier, og et publikum som er med hele veien: Sirkus Graham Norton har fått til noe få TV-kanaler klarer, men alle drømmer om – å lage komedie som treffer både millenialls og morfar, og som har erobret TV-seere verden over.

Hvorfor nøye seg med å se det på TV når det er mulig å se suksessen og stjernene på nært hold, helt gratis? I de siste episodene i 2019 har blant andre Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Ricky Gervais, Harry Styles og Judi Dench dukket opp.

FØR SHOWET: Reporter Ahmed Fawad Ashraf i kø utenfor TV-studio i White City. Foto: Lindis Oma

Norton har sagt at to av programmets suksessformler er sammensetningen av gjester, og grundig research som han bruker til å trigge gjestene til å fortelle historier. «Vi gjør klar ingrediensene og vet aldri om vi kommer til å forgifte nasjonen eller servere dem konfekt», har han fortalt BBC.

Folk fra «hele verden« er til stede studio i Vest-London på en av de siste innspillingene for sesong 26. En litt rusten oppvarmer åpner med å spørre hvor folk kommer fra.

«New Zealand!». «Costa Rica!» «Chile!». «Newcastle».

Han drar noen innøvde jokes om New Zealand og forteller at «Graham Norton snart kommer for å hilse på oss før programmet blir spilt inn». Folk har kastet jakkene og satt seg på tildelte plasser. Kabler blir trukket og kameraer blir stilt inn for musikkgjest Robbie Williams. På bakrommet venter kveldens hovedgjest, Supermann Henry Cavill.

Studiolampene i taket varmer, og det er helt greit. De fleste har ventet utenfor studio i White City i flere timer. Selv om det er rift om billettene er det absolutt mulig å få plass og se det TV-titteren ikke får med seg.

MUSIKKGJEST: Robbie Williams opptrer på The Graham Norton Show. Foto: David Parry / PA Wire

Denne kvelden må Robbie Williams synge to ganger pga. en teknisk feil, og publikum blir innstendig bedt om å veive med hendene som i Allsang på Grensen. Magien med The Graham Norton Show begynner i øyeblikket stjernen selv kommer på scenen. Vignetten går, lyset blir dempet, og Norton kommer fykende ut og sier sin korte monolog før han introduserer gjestene.

Her er oppskriften, som du bør begynne på før du bestiller neste London-tur hvis du vil være sikret billetter. I beste fall blir du invitert innen noen uker, i verste fall kan det ta et par måneder.

Gå til www.sroaudiences.com og finn frem til The Graham Norton Show. Her fyller du ut et skjema og velger tre datoer du ønsker å være gjest.

Du kan bestille opptil fire billetter og må fylle inn navn på alle gjestene. Disse kan endres senere når du får invitasjon på mail.

Når du får mail er du kommet gjennom nøkkelhullet og sikret billetter, men det er en hake ved invitasjonen, så les alle instruksjonene. TV-studioer har for vane å legge ut flere billetter enn antall plasser for å sikre seg at det blir fullt i salen.

Derfor er det viktig å møte opp i veldig god tid – førstemann til møllen gjelder. Å stille seg i kø tre timer før publikum blir sluppet inn er et godt utgangspunkt, selv om mailen sier noe annet.

Er du uheldig og det er fullt skriver du deg opp på liste og går foran køen neste gang på en dato du velger.

Talkshowet blir spilt inn i BBCs TV-studioer i White City. Ta Central Line vestover.







STORSLÅTT: En stor samling av naturens fortid finnes i London.

NATTÅPENT PÅ NATURHISTORISK MUSEUM

I filmen Natten på museet (2006) oppdager nattvakten Ben Stiller at utstillingen på naturhistorisk museum i New York kommer til live om natten. Vil du oppleve det på ordentlig er du nødt til å besøke Natural History Museum i London.

Siste fredag hver måned arrangerer museet konseptet Lates og holder åpent til 22.00. Baren er åpen og serverer også mat, så du kan rusle rundt og se på utstillingen med noe leskende i hånden. Å se de majestetiske skjelettene ruve over deg på kveldstid er en unik opplevelse. Belysningen har enda mer kraft når mørket har senket seg.

Det beste er selvfølgelig at det er gratis inngang.

Gå til nettsidene til Natural History Museum for program.

På Lates-kveldene har du tilgang til store deler av museet, og enkelte utstillinger kan du betale for å se.

Nærmeste holdeplass er South Kensington

MYSTERIET «JACK THE RIPPER»: Ta turen til Whitechapel og gå i fotsporene til en av historiens mest grusomme seriemorder. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I FOTSPORENE TIL JACK THE RIPPER

Et av de største kriminalmysteriene i historien er «Jack the Ripper». For 130 år siden ble minst fem kvinner drept i London, men gjerningspersonens identitet har vært et stort mysterium. I senere år har amerikanske forskere gjort DNA-analyser og mener at seriemorderen var den polske frisøren Aaron Kosminski, som var 23 år.

I dag er området Whitechapel i Øst-London gentrifisert, men fortsatt går det an å gå fotsporene til «Jack the Ripper» sammen med eksperter og historikere. Hvem var morderen og ofrene, og hvordan så Øst-London ut på slutten av 1800-tallet?

Det er mange turer å velge mellom, og flere av dem er gratis.

Det enkleste er å søke «Jack the Ripper tours» på nett eller Facebook.

Det er guidede turer hver dag, så det er mulig å hive seg på i siste liten.

Annonse fra: Dette er hotellprisene i London akkurat nå

SENSASJON OG DRAMA: The Illustrated Police News sin utgave fra 22. september 1888. Avisen hadde et tegneserie-preg og var en av første tabloidene. Foto: AKIRA SUEMORI / AP

Publisert: 02.02.20 kl. 07:22

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser