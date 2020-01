OSLOSOMMER: I 2020 vil vi utforske eget land Foto: Helge Mikalsen / VG

Virke reiseliv: Flere vil feriere i eget land til sommeren

Sommeren 2020 vil nordmenn oppleve Norge. Virke Reiselivs ferske befolkningsundersøkelse viser at vi planlegger Norges-reiser som aldri før.

Likevel slutter vi ikke å reise til utlandet. For mange er det «ja takk begge deler.» De fleste reiser på mer enn en ferie. Men andelen som planlegger utenlandstur har gått noe ned de siste årene, mens andelen som planlegger norgesferie går opp, ifølge den årlige befolkningsundersøkelsen som Norstat gjør på vegne av Virke reiseliv.

1537 nordmenn over 18 år har svart på spørsmål om sine reiseplaner for 2020.

FJÄLLBACKA: Svensk sommeridyll Foto: Terje Bringedal / VG

I alt sier seks av ti (60 prosent) at de planlegger utenlandsferie sommeren 2020. Det er samme andel som i fjor, men et fall fra 2018 da 62 prosent, og 2017, da 64 prosent skulle til utlandet.

Samtidig skal de fleste tilbringe noe av ferien i Norge. 33 prosent sier at de skal på besøk til familie eller venner i Norge, 30 prosent skal være hjemme i sommerferien, 29 prosent skal på privat hytte, og 21 prosent skal bo på hotell, camping eller leid hytte i Norge. Det er den siste kategorien som øker mest; hotell, camping eller leid hytte i Norge.

Kortreiste ferier

Dette bekrefter noe av det vi skrev på første nyttårsdag om reisetrender for det kommende tiåret: Det blir økt fokus på kortreiste ferier.

I Virkes undersøkelse oppgir også en stor andel av dem som planlegger utenlandsreise til sommeren at de skal til Sverige eller Danmark. Våre skandinaviske naboland fikk et oppsving som sommerreisemål allerede i fjor.

Likevel er Spania fortsatt på topp som utenlandsfavoritt om sommeren (30 prosent sier de skal dit). Danmark og Sverige ligger på delt annenplass. (Begge 22 prosent). Hellas kommer på fjerdeplass med 21 prosent i Virke reiselivs undersøkelse.

Ferieplanene har også materialisert seg i bestillinger. I slutten av desember kunne Finn reise fortelle at Danmark hadde gjort et byks oppover listen over bestilte utenlandsreiser til sommeren, sammenlignet med samme periode i fjor. Der hadde Danmark gått forbi Hellas, og lå da på annenplass etter Spania.

Les også: Finn din danske yndlingsøy

KØBENHAVN: Av dem som skal til utlandet velger mange Sverige og Danmark Foto: Dag Fonbæk / VG

Økt miljøfokus

Virke reiselivs ferske undersøkelse bekrefter også et annet poeng fra vår nyttårssak om reisetrender for det kommende tiåret: Bærekraftig reiseliv blir stadig viktigere både for de reisende og for bransjen selv.

I slutten av 2019 lanserte Virke og noen av de største norske operatørene i bransjen et veikart for bærekraftig reiseliv.

Nå har alle medlemsbedriftene i tillegg fått spørsmål om hvor viktig det vil være for dem å tilby miljøvennlige og bærekraftige opplevelser eller reisealternativer i fremtiden. Her er svarene stort sett «svært viktig» eller «ganske viktig» over hele linjen, hos alt fra hoteller og restauranter til ut- og innkommende reiseoperatører.

– Reiselivsbedriftene ser at de er nødt til å levere på bærekraft. For hotellene kan det bety at de blir enda flinkere til å redusere energiforbruk og matsvinn. For transport kan det bety at flere selskaper klimakompenserer en større andel av reisene, at de vil bruke mer miljøvennlige fly og at de vil tilby togbilletter i stedet for fly der det er mulig. Berg Hansen reisebyrå er eksempel på en vikrsomhet som gjør dette allerede, sier leder av Virke reiseliv, Astrid Bergmål til VG. Og legger til:

– Bedriftene har innsett at de må omstille seg, ellers vil de ikke være konkurransedyktige.

MILJØVENNLIG: Kajakkferie langs kysten av Ofotfjorden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kundene stiller miljøkrav

Kundene vil være så miljøvennlige som mulig når de reiser. I Virke befolkningsundersøkelse sier tre av ti (33 prosent) at miljøhensyn styrer deres valg av reiseprodukt og destinasjon.

Fire av ti (41 prosent) sier at de vil ha miljøvennlige alternativer når de skal bestille en reise.

Tre av ti (29 prosent) sier at de er villige til å betale en høyere pris for et reisealternativ som gir bedre miljøsamvittighet.

Men undersøkelsen viser også at folk flest ikke vil slutte med å reise til utlandet. Åtte av ti er nemlig enige i påstanden om at det å reise bidrar til økt kunnskap og gjensidig forståelse og at folk fortsatt skal kunne reise når de ønsker det.

I tillegg planlegger vi å bruke mer penger på ferie i 2020 enn i 2019, ifølge dem som er intervjuet i Virke reiselivs undersøkelse.

LEDER VIRKE REISELIV: Astrid Bergmål Foto: Virke reiseliv

Publisert: 06.01.20 kl. 10:03

