10 grunner til å glede seg over vinteren

Vinter for deg: er det snømåking, vond rygg, brøytekanter og bry? Eller mye moro? Vi velger det siste, og trekker frem ti grunner til å glede seg over snø og is – også for dem som ikke har sans for ski.

Noe er helt gratis. Noe pirrer kreativiteten, noe er bare kos, og noe er skikkelig adrenalinkick.