SUPERSENTRALT: Midt i smørøyet, mellom Operaen og Oslo Sentralstasjon, finner vi Oslos nye hovedbibliotek. Deichman kommer til å bety mye for turister så vel som byfolk. Foto: Torstein Norum Bugge/VG

Åtte grunner til å besøke nye Deichman i sommer

Lag podkast. Lær deg et instrument. Se favorittfilmen på kino. Design t-skjorte. Alt dette kan du gjøre på nye Deichman. Ja, og selvfølgelig låne bøker.

Man trenger ikke være bokorm for å bli glad i Oslos nye hovedbibliotek. Det nye Deichman hovedbibliotek er mer enn bare et bibliotek, og ser raskt ut til å bli Oslos nye yngling.

I løpet av åpningshelgen hadde biblioteket hele 22 000 besøkende. Avdelingsdirektør Merete Lie er begeistret over mottakelsen.

– Den har vært fantastisk. Det har vært jevnt og høyt besøk, sier Lie, som har som mål for biblioteket at de får to millioner besøkende i året.

Flyttingen fra Hammersborg til Bjørvika har vært etterlengtet. Byggeprosjektet har vært kostbart og forsinket, men nå står endelig det nye biblioteket klart, med 13.500 kvadratmeter fordelt på seks etasjer.

– Det er et spektakulært bygg i seg selv. Du finner ikke et bygg som ligner på dette her i Norge, kommenterer Lie, som sier seg enig i at det nye biblioteket i Oslobukta kommer til å være en viktig turistattraksjon.

FAVNER BREDT: Merete Lie, avdelingsdirektør for nye Deichman, opplever allerede at biblioteket har bred appell og favner nye grupper som kanskje aldri har tatt i bruk biblioteker før. Foto: Miriam Angela Folland/VG

Sonja Birch-Olsen, kommunikasjonssjef i Visit Oslo mener også at det nye biblioteket kommer til å bli viktig for de som besøker Oslo.

– Biblioteket ligger midt i smørøyet ved Operaen og det nye Munch-museet, og er en del av Oslos voksende kulturtilbud, sier Birch-Olsen. Hun påpeker at de opplever stor interesse for museet fra både inn- og utland.

De fleste utenlandske turistene må dessverre vente litt, men for oss nordmenn er det ingen grunn til ikke å ta turen.

Her har du åtte gode grunner til at du skal legge Norgesferien om det nye Deichman hovedbiblioteket i sommer:

1. Du kan lære deg å spille musikk eller spille inn podkast

fullskjerm neste DJ-DRØMMEN: I musikkavdelingen har de DJ-kontrollere, slik at du kan teste ut DJ-drømmen, før du eventuelt går til innkjøp av dyrt utstyr.

Å lære seg å spille et instrument er nok en barndomsdrøm (eller voksendrøm) for mange, men å gå til innkjøp av instrumenter kan virke som en veldig stor investering.

På Deichman kan du låne utstyr for å lære deg blant annet trommer, gitar og piano, eller du kan prøve deg på å være DJ. Her kan du, helt uten forkunnskaper og uten forventninger, bare kose deg med å prøve ut noe nytt.

Biblioteket er også utstyrt med lydstudioer hvor du kan for eksempel spille inn podkast.

Eller kanskje vil du bare slappe av og lytte til LP-plater og CD-er? Musikkhjørnet av biblioteket er uansett verdt en tur.

2. De har verksted

fullskjerm neste REDESIGN: Kanskje ikke mest aktuelt for turister, men hvis du tar med deg stoff eller gammelt tøy, får du tråd og tilgang på alt du trenger for å lage noe fint.

Hva med å lage noe med hendene? I bibliotekets tredje etasje finnes det også verksted. Her kan du ta i bruk symaskiner, eller du kan designe og trykke t-skjorter og nett. 3D-printere og lodderom har de også.

Her kan du skape, designe og utforske egen kreativitet og håndverk, uten at det blir for dyrt. Det vil si, det er selvsagt gratis å benytte verktøyene, men du må betale for materialene du bruker. Har du en kreativ sjel, så kan den slippes løs her.

3. Du kan se favorittfilmen i kinosal

Det nye Deichman har en kinosal hvor de setter opp større visninger, i tillegg til en «minikino» hvor du kan booke rommet for hele familien og sette på favorittfilmen deres.

Program til den større kinoen finner du her. De setter tirsdag og torsdager opp film for yngre og eldre barn.

– Vi ønsker å ha godt fokus på mangfold, med god spredning i type film og type skuespillere som er med, forteller Lie når vi prater om hvordan filmene blir valgt ut.

Blant annet har de vist «Cinema Paradiso» og «Min nabo Totoro». Du kan forhåndsbooke billetter, men du kan også bare møte opp og håpe at det er plass.

4. Bygget er utstyrt med et mangfold av kunst og estetikk

fullskjerm neste PSYKEDELISK: Dette fargerike kunstverket er en oppslukende opplevelse som kombinerer akvarellanimasjon og symfonier. Det ble en av mine favoritting på hele biblioteket.

Selv ble jeg overrasket av at kunsten ble noe av det jeg likte aller best ved det nye Deichman.

Strødd rundt omkring på bibliotekets seks etasjer, finner man kunstinstallasjoner, design og estetikk. Ikke bare for pynt og bakgrunn, men som et viktig fokus og en interaktiv del av bibliotekopplevelsen.

Fra flygende bøker til 400 meter neonlysrør til akvarellanimasjon med akkompagnerende symfoni, kunsten omringer deg fra det øyeblikket du setter foten inn i bygget.

5. De har noe for alle aldere

fullskjerm neste DIGITALT: Biblioteket har flere spill og interaktive skjermer hvor barn kan leke og samtidig lære.

Det er nærmest umulig å kjede seg på et bibliotek. Det skal godt gjøres å finne et sted som er underholdende og givende på tvers av så å si alle generasjoner, personligheter og interesser, slik som et bibliotek er.

Hovedbiblioteket er ikke bare et bygg hvor du kan låne bøker og benytte deg av datamaskiner. Bygget har blant annet en forseggjort barneavdeling, en hel etasje siktet på ungdommer, 7500 aviser og tidsskrift, skjermer, spill og mye mer, i tillegg til mangfoldet av bøker. Det betyr utallige timer moro og stimuli for store og små.

6. Det er flust med steder for lesing og avslapning

fullskjerm neste UTSIKT: Her kan du sitte og nyte utsikten mens du tar deg en kopp kaffe og leser avisa.

Storbyferie kan være skikkelig spennende, men det er ikke til å stikke under en stol at det tar på å trave rundt i varmen med en tyngende sekk og gnagende sko, inn og ut av butikker, på museer og kollektivtransport.

Da kan biblioteket være et perfekt sted å ta seg et pust i bakken. På nye Deichman finnes det alltid en ny krok eller et uoppdaget hjørne å slenge seg ned i. Enten for å lese litt, koble seg opp på WiFien eller bare for å senke skuldrene og titte ut på utsikten over Bjørvika.

– Vi ønsker at Deichman skal være et sted hvor alle kan føle seg velkomne og hjemme, sier Merete Lie.

Sonja Birch-Olsen fra Visit Oslo mener også at dette er et viktig poeng:

– Det er veldig hyggelig og intimt på Deichman. Litt som å komme hjem til noen. Kvalitetsmøbler i lekker design innbyr til gode samtaler, stille lesestunder og nyting av den flotte fjordutsikten. Og så har biblioteket både café og restaurant.

7. Lån i Oslo, lever hjemme

fullskjerm neste KRINGSJÅ: Rom og seksjoner er oppkalt etter steder i Oslo. Denne utkragingen i femte etasje heter Kringsjå.

Visste du at du kan låne en bok på et bibliotek i Oslo, og levere den på et bibliotek hvor som helst i Norge?

Så, blir du fristet til å låne en bok, men er bare i byen i noen få dager? Ikke noe problem! Alt du trenger er å skaffe deg deg et nasjonalt lånekort. Det kan du gjøre når du er innom biblioteket, og nå kan du til og med få digitalt lånekort på mobilen.

8. Alt er gratis

Det er kanskje banalt å påpeke, men det er også viktig å huske at biblioteket er et offentlig sted hvor man kan være, helt uten forventninger om at man skal kjøpe noe.

Norgesferien kan bli dyrere enn man forutså, og corona-tiden kan ha gjort det trangt om kårene. Da kan det være fint å besøke et sted hvor man ikke må betale dyre dommer bare for å oppholde seg der.

fullskjerm neste NYTT BYGG, GAMMEL ARV: Det første Deichmanske biblioteket ble opprett for 235 år siden. Den originale samlingen var på 6000 bøker. Nå står nye Deichman hovedbibliotek klar med 450 000 bøker, og går inn i rekken av 22 biblioteker spredt om Oslo.

Publisert: 01.07.20 kl. 07:21

