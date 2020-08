LERKEKÅSA: I Gvarv kan du besøke vingården, hvor du både kan smake norsk vin og sove i vintønne. Foto: Sara Berge Holmberg/VG

Her kan du sove i vintønne

Ønsker du en overnattingsopplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Gvarv.

Oppdatert 7. mai

GVARV (VG Reise) Himmelen er blå, solen glitrer i Norsjø og langs veien står flere skilt som frister med friske moreller, kirsebær, rips og jordbær. Epletrær er det flust av, men frukten er ennå ikke ferdig modnet.

Det er en sånn sommerdag du husker, og den tilbringes i fruktbygda Gvarv. Tettstedet ligger i Telemark, ved nordenden av innsjøen Norsjø rundt syv kilometer fra Bø.

Etter å ha kjørt gjennom et landskap fullpakket av gårder og frukttrær på fylkesveien, svinger du inn mot Hørte og videre inn mot Lerkekåsa. Farten må sakkes grunnet grusveien oppover mot gården, men det gir bare en ekstra god mulighet til å ta inn synet av vinrankene på norsk jord.

Gvarv, eller Norges eplehovedstad om du vil, har ikke bare fersk frukt og evige rader med epletrær å by på. Her finner du også en av Norges få vingårder, nemlig Lerkekåsa vingård.

Ekteparet Lill Gjestad Wollberg og Odd Eugen Wollberg vinker velkommen fra låvetrappen, og Norwich Terrieren Foxy kommer løpende for å hilse. De viser vei gjennom låven, hvor baren, restauranten og sanitetsfasilitetene er lokalisert. På andre siden av bygget er terrassen, med utsikt over gårdens vinranker og kanskje den mest interessante attraksjonen: Vintønnene du kan sove i.

– Vi har tre vintønner og ei hytte. Den største vintønnen har vært i produksjon, forteller Lill.

Inne i vintønnen er det akkurat plass for to personer å stå, sammen med en dobbeltseng, et lite nattbord og et vindu på motsatt side av døren. En svak og fruktig vinlukt sitter i treverket, som er tørket opp og har små sprekker.

– Det er flere som har hørt om den og ønsker seg denne tønna når de ringer og bestiller. Det er litt morsomt da, det er den mest populære, sier Odd.

fullskjerm neste I PRODUKSJON: Lill og Odd sitter foran den største vintønnen, som tidligere er blitt brukt i vinproduksjon.

De to mindre vintønnene ligger rett over vinåkrene, med utsikt over druerankene og fjellene bak. Et steinkast unna ligger hytta med samme utsikt. Den største vintønnen ligger på baksiden av låven.

Inne i vintønnene er det sengeplass for to. Sengen tar mer eller mindre opp hele plassen, men det er likevel romslig. Lys kommer inn fra vinduene på motsatt side av døren, samt fra noen av de små sprekkene i treverket. Utenfor døren har hver vintønne sin egne lille terrasse, med bord og to stoler, rammet inn av blomsterbusker eller planter.

– Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger, det er veldig unikt, sier Lill.

Ektemannen Odd legger til:

– Våre vintønner er ekte, du kan se at det er små glipper og du kan se litt ut. Det er en grunn til at vi må ha tak over, eller så blir det vått inni, ler han.

Vinden flyr også inn gjennom sprekkene, og en vinternatt ville blitt for kald i tønnene. Derfor er overnattingssesongen fra rundt mai til ut september.

– De fleste som sover over sier jo det, at det er litt sjarmen med det. Det føles litt som du sover ute, men du sover inne, sier Lill.

fullskjerm neste SOVEPLASS: Vintønnene er utstyrt med en dobbeltseng, og ut vinduet ser du rett på vinrankene.

Idyll og senkede skuldre

Et døgn på vingården skal gi en unik opplevelse og senkede skuldre, ifølge ekteparet. Deres største ønske er at gjestene skal få den samme følelsen som de fikk da de kom til vingården første gang i fjor.

– Vi kjøpte gården i fjor, og har drevet siden desember 2018. Ekteparet før oss drev i ti år. Så dette blir det ellevte året med druer, forteller Odd.

Både Lill og Odd er fra Nes på Romerike. Begge pendlet til jobb og satt i trafikkorken hver dag, så de bestemte seg for å se etter noe nytt.

– Det er jo bare å se rundt seg, det er jo drømmen, sier Odd, og Lill slenger på:

– Det er jo idyll. Det var spenningen og at det var noe annerledes som gjorde at vi ville ta over. Å satse litt, vi lever bare en gang.

De har begge jobb ved siden av, med det er snart slutt for Odd, da han skal satse fulltid på gården. Frem til det består dagene av 16-18 timers jobb. Til tross for enda lengre arbeidsdager trives paret bedre her på gården.

– Her er det masse å gjøre, men det er ikke noe stress. Vi blir aldri arbeidsledige, det er noe å gjøre hele tiden, men vi koser oss med det, forteller Lill.

VINSMAKING: På gården kan du smake druevin og frukt- og bærvin. Her er rosévinen avbildet. Foto: Sara Berge Holmberg/VG

Vinsmaking

Vil du sove i en av vintønnene er det innsjekk mellom fem og seks. Klokken seks starter Odd en vingårdsvandring, hvor han forteller om historien til vingården, om de ulike vindruene og for å se produksjonen. Etter runden får gjestene smake vin, før en to-retters middag.

– Vinsmakingen lager vi som en slags konkurranse. Siden vi har druevin og frukt- og bærvin må gjestene bruke sansene sine til å finne ut hva slags vin de drikker. Folk synes det er morsomt, og noen har et veldig konkurranseinstinkt, forteller Lill.

Vinen de lager får du enn så lenge kun drukket på gården. Du kan velge mellom rosévin, hvitvin eller rødvin, men også frukt- eller bærvin av blant annet rabarbra, bringebær, rips eller skogsbær. Etter en rolig kveld og natt i tønnene serverer ekteparet frokost til gjestene før utsjekk.

– Det er mye som skjer, men det er ikke noe stress. Vi håper jo at de som har vært på besøk føler de har fått slappet av litt og, sier Odd.

Lill legger til:

– Vårt mål er å la våre gjester få oppleve det samme som vi opplevde når vi var her første gangen. Når du står midt på gårdstunet og kjenner at nå har du beina planta på jorda. Du får liksom landet litt, og du kjenner roen. Den følelsen ønsker vi å formidle også til våre gjester.

fullskjerm neste ISSENG: Utenfor Alta kan du sove i et hotell laget av is og snø.

Andre unike steder du kan overnatte i Norge

I Norge, et land fylt med enestående natur og en sterk historie, er det ikke manko på unike overnattingssteder. Hva med en natt ved havgapet på Vestlandet, på Kråkenes Fyr? Overnatting på dette fyrtårnet, sammen med flere andre fyrtårn, får du bestilt gjennom Den Norske Turistforeningen sine sider. Eller kanskje du vil ha en kjølig natt i Iglohotellet på Sorrisniva utenfor Alta? Hotellet er laget av is og snø, og holder kun åpent om vinteren.

Å sove i en iglo av snø og is bringer deg svært nær naturen. Vil du fortsette i samme baner og tilbake det enkle liv, kan du sove i en van i Lofoten, innredet i retro 80-talls stil. Eller hva med en unik natt i et gammelt vogntog i Veggli? Veggli Vertshus byr på det, sammen med en Desintur på den nedlagte Numedalsbanen.

Publisert: 08.08.19 kl. 13:38 Oppdatert: 07.05.20 kl. 14:04

