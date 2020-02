HARDANGERVIDDA: I vinterferien åpner mange av turisthyttene på fjellet. Dette er Mårbu. Foto: Jørgen Braastad / VG

Vinterferie i siste liten

Kortreist eller langreist, vinter eller varmt? Her er noen ideer til vinterferie i siste liten.

De første skolene begynner vinterferien neste helg. Har du ikke bestemt noe for vinteferien ennå, får du noen ideer her.

De fleste har fri i uke åtte eller ni, og når mange vil reise på samme tidspunkt, går prisene opp. Derfor koster en del av tipsene våre mer akkurat disse ukene enn ellers i vinter. Et alternativ kan derfor være å bruke vinterferieuken til å besøke familie og venner andre steder i landet. Eller legge ferien til eget nabolag.

BYNÆRE LØYPER: Selv om Oslo har hatt en varm vinter så langt, kan skiforeningen preppe langrennsløyper i Nordmarka. Foto: Skiforeningen

Kortreist

Det er ikke nødvendig å reise langt for å få en fin vinterferieopplevelse. Selv i Oslo-området er det skiløyper innenfor dagsturavstand nå, til tross for den rekordvarme januarmåneden vi akkurat har lagt bak oss.

Sollihøgda eller Ringkollen i Krokskogen, Mylla i Nordmarka, Brovoll i Romeriksåsen og Lygna på Hadeland er eksempler på steder hvor du kan starte skituren.

SOGNSVANN: Sist søndag hadde mange tatt med seg skøytene hit. Foto: Svein Arne Buggeland / VG

Uansett om det er skiføre eller sko-med-brodder-føre, smaker ferske kanelsnurrer og kakao godt i markastuene rundt alle de største byene.

Om vinteren er det også mulig å tenne opp bål utendørs, og pinnebrød og pinnestekte pølser smaker godt, selv på de aller korteste turene.

Der det ikke er skiføre er det gjerne is på vannene. På Sognsvann i Oslo vrimlet det av små og store skøyteløpere sist helg (Se bildet). PS: Husk ispigger (brodder) redningsline og klesskift hvis du går på islagte vann, og ikke på kunstis.

Alpinanleggene i og rundt Oslo er også åpne, selv om det er litt tynt med snø noen steder.

KOBBERHAUGHYTTA: Fint turmål fra Oslo. Her åpnet nylig et nytt overnattingsbygg. Foto: Privat

Østlendinger trenger ikke reise langt for å overnatte på en turisthytte. Både Kobberhaughytta, ni kilometer fra Frognerseteren i Oslo, og Kikutstua, som ligger 13,7 kilometer fra Frognerseteren, har åpent og noe ledig overnatting i vinterferien. Sjekk nettsider for åpningstider og tilgjengelighet.

I nærheten av skiløypene på Lygna, Hadeland, finnes også Granavolden Gjæstgiveri, som også har noen ledige rom i vinterferien.

DANSKEBÅT: Alle danskebåtene har ledige lugarer i vinterferieukene Foto: DFDS

Til sjøs

En utenlandstur i vinterferien kan være spekket med opplevelser selv om den ikke er så lang. Fire ulike selskaper seiler mellom Norge og vår blide nabo i sør. Med DFDS fra Oslo får du to netter om bord og syv timer i København.

StenaLine fra Oslo kaller seg «barnas båt» i vinterferien, med pirater, teater og aktiviteter for barn på vei til Frederikshavn. Den 21. og 22. februar kommer også MGP jr-stjernene Ella og Magnus om bord.

Fjordline seiler fra Bergen, Stavanger, Kristiansand og Langesund til Hirtshals og Colorline har hurtigferger fra Kristiansand og Larvik til Hirtshals. Og alle har ledige plasser i vinterferien.

Både Fjordline og Colorline seiler også mellom Sandefjord og Strømstad. Colorline har også ledige lugarer i vinterferien på todøgnscruisene fra Oslo til Kiel i Tyskland

Les også: Tips for ferie med barn i København, Oslo, London og Paris

GRAN CANARIA: Mange vil sikre seg en dose sol og varme i vinterferien. Foto: Annemor Larsen / VG

Langreist

Siden skoleferien bare varer i en uke, er det stor interesse for Kanariøyene og Egypt, med sol og varme innenfor fem og en halv times flytur. Det gjør at prisene presses veldig opp disse ukene.

Hos charterselskapene er så godt som alle ukesturer til Syden med avreise i helgene når skoleferien starter, utsolgt. Det er likevel ikke helt umulig å finne noe. Den helgen skoleferien starter i Oslo finner vi for eksempel fly og hotell i Sharm El Sheikh, Egypt (Amisol) til 6400 kroner per person når to reiser sammen. For en familie på fire blir det 24.000. Ellers finner vi kun fly tur-retur Tenerife for 7000 kroner med TUI og tur-retur Fuerteventura med Apollo for 7200.

Vi finner noe mer når vi søker på avreise fra en annen flyplass enn der det er skoleferie. For eksempel fra Bergen mens det er vinterferie i Oslo, og motsatt.

Når det er skoleferie i Oslo er det mulig å få fly og hotell ved Los Gigantes på Tenerife (TUI) for 7500 kroner per person når to reiser sammen. For to voksne og to barn blir det 27.700. Og for 29.500 kroner kan to voksne og to barn få fly og hotell i Puerto de la Cruz på Tenerife med Ticket reisebyrå. Disse priseksemplene er funnet tirsdag 4. februar, og kan endre seg fort.

Les også: Delfinshow rundt kajakkene på Tenerife

Direkte ruteflybilletter tur-retur til Kanariøyene med avreise i helgene med skolestart ligger nå på rundt 10.000 kroner per person fra Oslo og 8500 fra Bergen. Du kan få litt lavere pris med mellomlandinger.

MALAGA: Gjennomsnittstemperaturen på dagtid i februar er 17,7 grader Foto: Gisle Oddstad / VG

Møt våren i Sør-Europa

Det går alltid et tog. Det er også lettere å finne flybilletter litt sørover i Europa enn til reisemålene hvor vi forventer full sommer nå. I Sør-Europa er det ikke like varmt som på Kanariøyene, men det begynner å bli vårlig flere steder.

Les også: Slik tar du toget til Sør-Europa

På dagtid er gjennomsnittstemperaturen 13,4 grader i Nice, 15,6 i Lisboa, 17,7 i Malaga og 18 grader i Sevilla og ifølge World Metereological Organization.

Riktig nok er det ikke badetemperaturer for folk flest ennå, men det går an å finne en lun krok hvor du kjenner solen varme. I Malaga kan du også kombinere vårfornemmelsen med noen dager på ski i Sierra Nevada.

SIERRA NEVADA: Skisenteret på 2000 meters høyde ligger 160 kilometer fra Malaga. Foto: Frode Hansen / VG

Skisenteret i landbyen Pradollano ligger på over 2000 meters høyde, og det er mulig å komme helt til 3300 meter over havet med skiheis. Her har du tilgang til 21 heiser som går ut til seks skiområder med grønne, blå. røde og svarte løyper. På klare dager kan du se helt til Afrika herfra.

Den spektakulære turstien Caminito del Rey i fjellveggen ikke utenfor byen er også åpen hele året.

CAMINITO DEL REY: Mulig å gå hele året Foto: Mona Langset / VG

Februar er også en fin tid å besøke byer og attraksjoner der turister står i kø om sommeren. I Barcelona er det i snitt 14,3 grader, i Roma er det 13 grader og i Paris 8,2 grader på dagtid i februar. Skoleferie i februar er et skandinavisk fenomen, så da er det mindre køer på steder som i Sagrada Família i Barcelona, Colosseum i Roma og Louvre i Paris, enn når resten av Europa også har fri.

HYTTELIV: En hytte på fjellet er fortsatt mulig å oppdrive i vinterferien Foto: Berit Roald / Scanpix Norway

Hytte eller leilighet på fjellet?

Selv om du ikke har egen hytte, er det fortsatt mulig å finne en hytte eller leilighet på fjellet i vinterferien.

Start på nettet. For eksempel med Airbnb, eller «Feriehus og hytter til leie» hos Finn.no, eventuelt Novasol eller på destinasjonsselskapenes egne bookingsider. Søker du for eksempel «hytte til leie i Trysil» finner du flere lokale utleiere, blant annet Book1Trysil, Trysil.com og Skistar.

Prisene varierer med standard og størrelse, men også med avstand til de store, kjente alpinanleggene. Du får for eksempel mer hytte for pengene i Gol og Ål, enn tett på alpinanleggene i Trysil og Hemsedal med ski inn / ski ut.

HARDANGERVIDDA: Mårbu er selvbetjent i vinterferien. Foto: Jørgen Braastad / VG

Hytte til hytte på ski

Mange av turistforeningshyttene – og turisthytter som drives av andre enn DNT – har både åpent og ekstra aktiviteter for barn i skoleferieukene. Her kan du velge å bo fast på en hytte i flere dager, eller å gå fra hytte til hytte på ski.

Husk at det aldri blir fullt på en turistforeningshytte. Om det ikke er flere ledige senger, er det alltid en ledig madrass på gulvet. Noen hytter har vinterstengt, og noen er selvbetjente i vinterferien, så du bør sjekke åpningstider på ut.no før du legger ut på tur. Men alle hyttene som er nevnt under bildet er både åpne og betjent i vinterferien:

HARDANGERVIDDA: Dette bildet er tatt mellom Rauhelleren og Mårbu, som begge er selvbetjent i februar. Foto: Jørgen Braastad / VG

Svukuriset i Femundsmarka er åpen i uke åtte. Gaustatoppen turisthytte er åpen hele vinteren fra og med 8. februar. Fondsbu i Jotunheimen har åpent hele vinteren fra 14. februar, og i uke åtte er Barnas Turlags Turboteam på plass med ekstra mange aktiviteter for de yngste gjestene.

Gjendesheim i Jotunheimen har åpent fra 15. februar. Her blir det tett med aktiviteter i vinterferien , alt fra hundekjøring til toppturer og yoga.

Sota Sæter ved innfallsporten til Breheimen har åpent fra 14. februar til over påske, og har guidede toppturer hver helg. Gjevilvasshytta i Trollheimen er betjent fra 15. til 23. februar og Olalia i Etne- og Saudalsfjellene har åpen kafé og overnatting hver dag i uke ni, og i helgene frem til 5. april.

Les også: Langturer på ski i Norge

Fjellhotell

Selv om hotellene ved de største ski-destinasjonene er så godt som fullbooket i vinterferieukene, klarte vi å finne ett og annet ledig rom da vi søkte onsdag 5. februar. Men dette er ferskvare så priser og tilgjengelighet kan endre seg.

Sikter du på en halv uke eller tre dager er muligheten for å finne noe ledig større enn for en hel uke. Likevel fant vi hele uker for eksempel på Beitostølen: På Radisson Blu resort midt i sentrum, rom med plass til to voksne og to barn til 19.700 syv netter i uke åtte, eller Grønolen Fjellgard 4,6 kilometer unna til 9600 for to voksne og to barn.

Bygdin høyfjellshotell hadde ledige rom for to voksne og to barn til 16.200 for syv netter i uke åtte eller ni

På Kvitfjell hadde Gudbrandsgard Hotell ledige rom for to voksne og to barn i hele uke åtte for 37.000 kroner og ved Hafjell fant vi plass til to voksne og to barn i hele uke åtte på Nermo Hotel for 19.000 kroner.

På Geilo fant vi ledige familierom på Bardøla Høyfjellshotell i siste halvdel av uke åtte og hele uke ni. Rom for to voksne og to barn til 27.300 kroner syv netter i uke ni

Les også: Skiglede på Geilo

BADEFERIE: Best innendørs nå. Dette er Pirbadet i Trondheim. Foto: Mona Langset / VG

Badehotell

Badeferie i Skandinavia er nok ikke det første folk flest tenker på i vinterferien. Men mange hoteller har 20 grader pluss i bassengene inne.

I Kristiansand finnes Scandic Kristiansand Bystranda, med utsikt over skjærgården og inngang til badelandet Aquarama.

I Sarpsborg har Quality Hotel både aktivitetssenteret Superland og et 2000 kvadratmeter stort badeland.

På Gol finnes Pers Hotel med Tropicana badeland, og på Raufoss er Badeland Gjestegård med Totenbadet. I Trondheim ligger Clarion Hotel vegg i vegg med Pirbadet.

Badelandene kan selvsagt også besøkes i vinterferien selv om du ikke bor på hotellet.

Vinterferieukene

De fleste skolene på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag har fri i uke åtte, fra lørdag 15. februar. På Vestlandet har de fleste fri i uke ni, og starter ferien lørdag 22 februar. I Nord-Norge har mange skoler fri i uke 10, og starter vinterferien lørdag 29. februar.

