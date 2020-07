FESTNINGSVOLLENE: Åge Sten Nilsen er født i Sarpsborg, men «tæller på vollane» som en innfødt fra Fredrikstad. Foto: Mona Langset / VG

Min sommerby – Åge Sten Nilsens Fredrikstad

Etter 20 år i Fredrikstad har Åge Sten «Glam» Nilsen gjort trønder av seg. Men han skal få med seg en siste sommer i Østfold før nye eiere overtar huset på Gressvik.

2020-07

Det var kjærligheten som fikk ham til å kjøpe hus i Trøndelag. Åge Sten Nilsen (50) forelsket seg hodestups i den 22 år yngre trønderen Christine Grande i fjor, og på sin egen 50-årsdag fridde han og fikk ja.

NOSTALGI: Åge Sten Nilsen som «Glam» i Wig Wam. Her på VG-listashowet i Kristiansand i 2005. Foto: Nicolai Prebensen / VG

Åge Sten Nilsen (50) Født og oppvokst i Sarpsborg. Har bodd 20 år i Fredrikstad, men flyttet til Melhus i Trøndelag i fjor.

Mest kjent som vokalisten «Glam» i glamrockbandet Wig Wam. Gruppen fikk sitt gjennombrudd i 2004 da de vant norske melodi Grand Prix med «In My Dreams.» Låten gikk til topps på VG-lista og kom på niende plass i finalen i Kiev.

Har spilt i en rekke musikaler og show, blant andre Queen-hyllesten «The show must go on» som han har turnert med i hele Norge, og rollen The Arbiter i musikalen Chess i Oslo Spektrum.

Vant Det store Korslaget på TV2 i 2010

Var med i Stjernekamp på NRK i 2019

I 2020 ble han programleder for HJELP! Jeg har blitt trønder på lokalradioen Nea Radio.

Aktuell med nytt soloalbum, «Crossing the Rubicon» og den norske versjonen av «Shallow», «Så Ekte Nå» sammen med Carina Dahl på Spotify. Vis mer

– Vi skal gifte oss neste sommer, forteller han når VG er innom huset han snart skal flytte fra i Fredrikstad. Et hus med utebasseng, store terrasser, utsikt til soloppgang i øst og solnedgang vest, og mange gode minner i veggene.

Nilsen – mest kjent som frontfiguren «Glam» i Wig Wam – og for sin tolkning av Queen med hyllesten «The Show Must Go On,» skal spille Queen-konserter i Sarpsborg til lørdag og i Tønsberg to uker senere.

Mellom slagene håper han at solen vil skinne slik den pleier å gjøre i Fredrikstad om sommeren.

BYFERGA: Den er et gratis transportmiddel i byen. Her er den foran bryggepromenaden i sentrum. Foto: Mona Langset / VG

Hvorfor er det fint å tilbringe sommeren i Fredrikstad?

– Det er mye pent vær her, selv om det regner akkurat nå. Den korte veien ut til skjærgården er også bra. Jeg har aldri hatt båt selv, men det fine er at man kan nyte sjølivet uten egen båt. Det er fine strender her hvor jeg bor, Det er også bilvei over til Hvaler, og Byferga går hele dagen mellom sentrum, gamlebyen og her jeg bor på Gressvik.

Det er også veldig fint å gå langs Bryggepromenaden med uteserveringer og teater der det var båtbyggeri før. Det er litt som i Tønsberg, men det er Tønsberg som har kopiert Fredrikstad, da.

Hva er byens beste uteservering?

– Det er mange fine uteserveringer i Gamlebyen. En av dem er Magenta, som har en veldig koselig bakgård. Der pleier det å være mye folk og god stemning om sommeren når det ikke regner.

MAGENTA: Et fint sted å sitte ute når det er bedre vær enn i dag. Foto: Mona Langset / VG

Hvor er det best å bade?

– De fleste drar til Foten, og det er klart, for der er det en stor sandstrand, volleyballbane, stupetårn og kiosk. Men på varme dager er det smekkfullt der.

– Jeg drar heller til Ferratangen, like ved her jeg bor på Gressvik. Der er det tre viker etter hverandre med bitte små sandstrender og svaberg nesten uten folk. Der trenger du ikke sloss om hvor du skal ligge.

les også Foten er en av strendene som kan heise Blått Flagg

fullskjerm neste FERRATANGEN: Åge Sten Nilsens favoritt-badested i Fredrikstad.

Hvor vil du ta med deg venner som aldri har vært her før?

– Det har jeg gjort mange ganger, senest hele trønderfamilien. Når folk ikke har vært her før, må vi selvsagt «tælle på vollane» De er et skikkelig Fredrikstad-uttrykk, som betyr å gå rundt på festningsvollene. Der kan vi se hele det opprinnelige Fredrikstad som svenskene aldri greide å ta.

– Vi må også gå i Gamlebyen. Derfra kan vi ta byfergen over til Bryggepromenaden. Byfergen stopper også like ved der jeg bor på Gressvik. Den er gratis, og en fin måte å se byen fra sjøen på.

Hva er sommerens beste matopplevelse i Fredrikstad?

– Den får du ikke inne i selve byen, men ute på Engelsviken – som tilhører Fredrikstad kommune. Fiskesuppen der er berømt. Folk går mann av huse for å spise den, og for å få med seg Evert Taube-forestillingene som pleier å være der om sommeren.

ENGELSVIKEN: Den berømte suppen inneholder blant annet rød og hvit fisk, reker, gulrot og purre. Foto: Mona Langset / VG

Hva er den beste kulturopplevelsen i byen om sommeren?

– Den nevnte Evert Taube-forestillingen på restaurant Engelsviken Brygge er nok sommerens høydepunkt for mange. I år er den avlyst fordi lokalet er for trangt til å ha konsert. Men neste år er det nye muligheter.

– Ellers er det alltid mange konserter og arrangementer i Fredrikstad. Jeg har selv vært med på historisk vandreteater i Gamlebyen. Det er noe som kommer og går. Det samme med de store fyrverkerikonsertene på Isengran, en del av festningsanlegget.

ENGELSVIKEN: Restaurant – og konsertlokale når det ikke er coronarestriksjoner. Foto: Mona Langset / VG

Har du et uforglemmelig sommerminne her?

– Ja mange! Men jeg husker ett spesielt, en gang jeg hadde stort rekelag med mange rockere hjemme på terrassen. Naboen, Eirikur Hauggson var også invitert, og jeg husker at jeg sto på kjøkkenet og mikset drinker da han ankom. Jeg kunne lukte det helt opp i annen etasje!

Han hadde tatt med seg råtten hai fra Island. Det er en delikatesse der – de kaller det Kæstur hakarl – og han kjøper alltid med seg noe når han er på Island.

– Ellers har jeg mange gode barndomsminner fra Hvaler. Jeg er vokst opp i Sarpsborg, og hver sommer ferierte familien på en campingplass ved en gård der. Husker mange dyr, spesielt yndlingssauen Oscar. En spesielt sosial sau.

HJEMME: På terrassen utenfor disse glassvinduene har det vært mange fester. Foto: Mona Langset / VG

Hva er ditt flaueste sommerminne?

– Nei jeg blir ikke så mye flau. Men det var litt pinlig en gang i Wig-Wam-tiden, da vi ofte spilte opp til tre konserter daglig. Vi hadde spilt i Tønsberg, og skulle videre til en konsert for russen på City Scene i Fredrikstad. Men i Tønsberg var det et par som hadde fått lov til å forlove seg på scenen. Dette måtte vi selvsagt være med på å feire med champagne etter konserten.

– Vi begynte å få litt dårlig tid til vi skulle være i Fredrikstad, så viste det seg at Oslofjordtunellen var stengt. Det endte med at vi kjørte rib over fjorden med fulle kostymer og en magnumflaske champagne.

– Da vi kom i land på den andre siden - ganske brisne - ble vi møtt av en reporter fra Fredriksstad Blad. Med video! Det hadde vi ikke regnet med. Ble nok litt av et TV-innslag.

Hvor finner man sommerflørten i Fredrikstad?

– Jeg har jo ikke vært på flørter'n i Fredrikstad på mange år, og de utestedene som gjaldt i gamle dager er ikke der lenger. Men Månefestivalen i Gamlebyen funker nok ennå. Der er det masse folk, god musikk og god stemning.

Men det må bli til neste år. Månefestivalen skulle feiret 20-årsjubileum i år, men alt er forskjøvet til juli 2021.

fullskjerm neste GOD STEMNING: Månefestivalen er tilbake i 2021. Dett er fra fjorårets festival.

Hvor er det finest å se solnedgangen i Fredrikstad?

– Fra terrassen min! For at jeg ikke skal savne den altfor mye i Trøndelag, har jeg kjøpt et hus med like fin solnedgangsutsikt i Melhus.

Hva gjør du i sommer?

– Nyter sommeren i Fredrikstad for siste gang. Huset er solgt, men vi får beholde det til over sommeren. Det er også fint å ha huset her når vi skal spille konserter i Sarpsborg og Tønsberg.

fullskjerm neste GAMLEBYEN: Åge Sten Nilsen tar gjerne med seg gjester hit til Gamlebyen og festningsvollene i Fredrikstad.

Publisert: 07.07.20 kl. 20:36

