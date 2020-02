FULL BLOMST: Det er perfekt å besøke Amsterdam i april når tulipansesongen er på sitt aller fineste. Foto: Noppasin Wongchum / iStockphoto

De fineste stedene å reise på påskeferie

Lyst til å bruke påskeferien på å reise utenlands? Her er våre beste tips.

Nå nettopp

Charter- og reisebyråene melder om at mange av sydenferiene til blant annet Gran Canaria og Tenerife allerede er utsolgt i påskeuken. Men hvis du fortsatt ønsker å dra ut på eventyr og oppleve nye steder, finnes det veldig mange gode alternativer – selv om det kanskje ikke innebærer late dager på stranden.

Her har vi funnet fram til fire alternative turer du kan reise til i påskeferien:

Marrakech, Marokko

I april er det gjennomsnittlig rundt 20 grader i Marrakech, så her kan du få varme og mange spennende opplevelser. Vi anbefaler deg absolutt å bo hvert fall noen netter på en riad – et tradisjonelt marokkansk hus med hage eller gårdsrom. Riader har blitt svært trendy de siste årene, og et som regnes som et av de aller fineste er Riad Yasmine hvor det er et lite basseng, takterrasse og planter som strekker seg mot solen.

I myldret av smågatene i Marrakech finner du oasen Le Jardin Secret, er stor hage fylt av planter, rennende vann og småfugler. Her er det også en lite kafé hvor det passer perfekt å ta en pust i bakken. På restauranten Nomad serverer de tradisjonsrik mat i tillegg til at det er fantastisk utsikt utover byen.

Les også: Dette bør du gjøre i Marrakech

I labyrintbyen blir du garantert tilbudt å kjøpe et tradisjonelt marokkansk gulvteppe. Her er det fullt mulig å gjøre et godt kjøp, men du må ikke være fremmed for å prute! De ruller teppet sammen og pakker det inn, så det er ikke så vanskelig å få med tilbake til Norge som du kanskje skulle tro.

Hvis du har lyst til å kombinere det med strandferie, kan du ta turen til kystbyen Taghazout som har blitt et hett reisemål for surfeentusiaster. Et annet alternativ er Imsouane, som byr på en av verdens vakreste strender.

UTSIKT: Marrakech er fylt av takterrasser hvor du får en fantastisk utsikt over byen. Foto: Olena_Znak / iStockphoto

Milano, Italia

Hvis du er mer interessert i en storbyferie, er Milano perfekt for den shoppinglystne og matglade som ønsker skikkelig vårstemning. Har du et stort budsjett kan vi anbefale luksushotellet Principe di Savoia, hvis ikke er det flere litt rimeligere hoteller i det trendy distriktet Brera.

Her kan du rusle fra hotellet innom vintagebutikker og små smug på vei til katedralen Duomo og gågaten Corso Vittorio Emanuele. Verdens eldste Prada-butikk, som er absolutt verdt et besøk, ligger inne i den historiske handlearkaden Galleria Vittorio Emanuele II.

Hvis du er ute etter en uforglemmelig matopplevelse bør du ta turen innom Bice, som serverer ekte tradisjonsrik italiensk mat. I området rundt Brera er det også mange små restauranter og kafeer på hvert hjørne, hvor det er koselig å ta en lunsj, kaffe eller et lite glass sprudlende. Vi anbefaler også en tur innom den ikoniske kles- og bokbutikken 10 Corso Como, hvor designklærne henger på rekke og rad nesten som en utstilling. Her er det også en restaurant og et kunstgalleri.

Milano er også langt mer enn mote og shopping! Sjekk ut denne reiseguiden

SMÅGATER: I Brere-distriktet i Milano er det mange koselige kafeer og restauranter. FOTO: BrasilNut1 / iStock Editorial

Amsterdam, Nederland

Amsterdam er fantastisk om våren, med tulipansesongen i full blomstring. Det er derfor perfekt å reise til Amsterdam i påskeferien, for det er i april tulipanene er på sitt aller fineste. I slutten av mars åpner blomsterparken Keukenhof i Lisse, en halvtimes busstur utenfor Amsterdam. Fram til parken stenger igjen i slutten av mai skal syv millioner vårblomster blomstre her.

Amsterdam har også mye å by på når det kommer til spisesteder, og den asiatiske streetfood-restauranten Happy Happy Joy Joy byr på fantastisk stemning og gode smaker. Du bør også ta turen innom mathallen Foodhalen, hvor du finner masse forskjellige typer mat under samme tak.

Vi kan anbefale det hippe hotellet Volkshotel, som både er rimelig og har et veldig kult interiør, og som ligger i gåavstand til det trendy distriktet De Pijp. De Pijp ligger sør for sentrumskanalene og fult av fasjonable butikker, museer og Amsterdams grønne lunge Vondelpark er rett ved. Det beste fremkomstmiddelet i Amsterdam er sykler, så lei deg en tohjuling og følg kanalene inn til Jordaan, hvor det er små restauranter og byens hyggeliste lørdagsmarkedet.

På innsiden: Opplev Amsterdam som en lokal

UTALLIGE KANALER: Oppdag Amsterdam ved å følge kanalene enten til fots eller med sykkel. Foto: CHUNYIP WONG / iStockphoto

Antibes, Frankrike

Hvis du ikke orker storbyen, men er på jakt etter å være i nærheten av havet og få skikkelig vårstemning kan den franske havnebyen Antibes være perfekt. Byen på rivieraen er kjent som et område for de rike og berømte, og dette kommer mest tydelig fram ved havnen Port Vauban – den har nemlig fått kallenavnet «milliardærkaien». Antibes er likevel en utrolig sjarmerende havneby, som får en ny giv når vårsolen varmer opp byen og strandrestaurantene endelig åpner dørene igjen.

Lyst til å toge? Slik tar du toget til Sør-Europa

Hvis du vil bo på et skikkelig drømmehotell bør du sjekke ut Belle Rives. Det har en sjarmerende pianobar og en nydelig restaurant som er delt i to hvor den ene delen er stive priser og fancy, mens i den andre delen kan du få servert litt rimeligere – men fortsatt ekstremt gode – retter. Og ikke minst: Det var her F. Scott Fitzgerald blant annet skrev «The Great Gatsby». Hotellet var nemlig hjemmet hans før. Hvis du vil leve som stjernene bør du bo på Cap du Eden Rock. Begge hotellene ligger i strandområdet Juan Les Pins.

I Antibes bør du nyte en bedre middag langs de mange restauranten på havnen eller i gamlebyen, ta en tur på antikvitetsmarkedet på Place National og besøke Picassomuseet.

Flere tips: Dette bør du gjøre i Antibes

Fra Antibes er det heller ikke langt til de andre byene langs den franske riviera, så det går an å ta dagsturer til blant annet Cannes, Saint Tropez eller til fyrstedømmet Monaco.

SJARMERENDE: Antibes er en flott by på den franske rivieraen. Foto: RossHelen / iStock Editorial

Publisert: 14.02.20 kl. 04:56

