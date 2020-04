TUSENFRYD: Skulle åpnet 25. april. Håper å få åpne snart. Foto: Magnar Kirknes / VG

Familieparkene håper å få åpne i sommer

De største fornøyelsesparkene har utarbeidet en felles bransjestandard som skal gjøre det smittesikkert å være der, både for gjester og ansatte. Nå håper de å få en snarlig avklaring på om de får lov til å åpne i sommer.

Tusenfryd og Kongeparken skulle egentlig vært åpne allerede. Når det kan skje i år, er ennå usikkert. På Hunderfossens nettside står det at de håper å kunne åpne den 21. mai.

Parker uten kø

Når de får åpne, vil det bli en litt annen parkopplevelse enn før. Det kan blant annet bli køfritt både ved inngangen og ved attraksjoner og spisesteder.

Familieparkene er nå i tett dialog med myndighetene for å sikre at de følger FHIs retningslinjer for å hindre smittespredning. Det innebærer blant annet å hindre at gjester blir stående for tett.

– Vi har jobbet med digitale kø-løsninger i lang tid, men nå skjer teknologiutviklingen i rekordfart. Det vi hadde sett for oss to år frem i tid skjer nå i løpet av to uker, sier lekemester i Kongeparken, Håkon Lund.

KONGEPARKEN: Det 80 meter høye tårnet var fjorårets nyhet i Kongeparken. Foto: Erica Moe

De andre parkene jobber også med køfri-systemer, noen hver for seg, og noen sammen.

Det har lenge vært mulig å kjøpe inngangsbilletter digitalt. Når alle parkene får åpne igjen vil ikke digitale inngangsbilletter lenger være valgfritt, men eneste måte å slippe gjennom portene på.

I tillegg jobbes det med nye digitale løsninger inne i parkene. I stedet for å stå i kø kan gjestene få beskjed – for ekemepl via en app på telefonen – når det er deres tur til å sette seg i tømmerrennen.

DYREPARKEN: Vil tilby gjestene mer enn å se dyrene i sommer. Foto: Kjell Inge Søreide / VG

I dag er Dyreparken den eneste av familieparkene som får lov til å ta imot gjester. Kommunelegen har gitt tillatelse til en begrenset aktivitet, kun utendørs, i dyre-delen av parken.

Også i Kristiansand jobbes det med køfri-systemer som et av flere tiltak for å kunne åpne hele parken og ha et så normalt tilbud som mulig til sommeren.

– Vi ser blant annet på muligheten av å videreutvikle slot-systemet vi allerede har i Hakkebakkeskogen, der publikum blir tildelt et tidspunkt de kan komme, sier direktør Per Arnstein Aamot til VG.

Andre tiltak Dyreparken ser på for å forhindre at for mange mennesker blir stående for tett over for lang tid, er å utvide åpningstiden og dele parkdagen i to, slik at færre gjester er inne samtidig.

– Vi ser også på løsninger rundt opptrinn i parken. Inne i Kaptein Sabeltanns verden kan vi tegne sirkler på bakken, der for eksempel en familiegruppe på fem får tildelt plass inne i en sirkel. Trivselsvakter passer på at de som ikke holder seg inne i sirkelen må gå videre til neste attraksjon, forklarer direktør Aamot.

HAKKEBAKKESKOGEN: En av Dyreparkens mest populære attraksjoner har slot-system allerede. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Bransjestandard

Løsninger for å hindre at publikum blir stående i kø er en del av bransjestandarden de største parkene nå jobber sammen om, men hver av parkene vil også ha sine egne tilpasninger.

– Vi kommer sannsynligvis også til å slippe inn et begrenset antall gjester av gangen, slik at de som er her får god plass, sier Håkon Lund i Kongeparken.

– Gjestene skal heller ikke stå i kø ved spisestedene. Vi jobber med digitale bestillinger slik at folk bare kan komme til kassen og hente maten når den er klar. Og all betaling skjer via vipps. Vi har også grillområder der gjestene kan tilberede sin egen mat, sier Håkon Lund i Kongeparken. Han påpeker at familieparker, i likhet med byparker og andre friluftsanlegg, har store utearealer der det er lett å styre gjestene slik at ikke mange må stå tett på samme sted.

KONGEPARKEN: Digitale køsystemer skal sørge for at publikum ikke må stå tett. Foto: Trond Sørås / VG

Nye retningslinjer kommer snart

Tidligere i april ble alle kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, og grupper på maks fem mennesker, forbudt frem til og med 15. juni. Lørdag varslet kulturminister Abid Raja at forbudet forlenges frem til 1. september for arrangementer med flere enn 500 mennesker.

– Det arbeides nå med å konkretisere råd og tiltak rundt denne type arrangementer og rundt andre virksomheter som erfaringsmessig kan samle større menneskemengder, for eksempel familieparker og spesielle utfartsmål for turister, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til VG.

På spørsmål om de da vil ta hensyn til ordninger som gjør at gjestene ikke må stå i kø, svarer han:

– Både smittevernforhold og avbøtende tiltak som sikrer avstand mellom mennesker og begrenser smitterisikoen vil bli vurdert i denne sammenheng. Regjeringen vil komme tilbake med detaljer rundt dette på et senere tidspunkt.

HUNDERFOSSEN: Når parken åpner igjen skal det bli uten at gjester står tett i kø. Foto: Christian Fougner / VG

Administrerende direktør Bjørn Håvard Solli i Tusenfryd skriver i en e-post til VG at også de, og Bø Sommarland, jobber med å tilrettelegge parktilbudet for å ivareta nødvendige smittevernstiltak og tilpasse driften til den situasjonen vi har i dag.

– Vi er opptatt av at vi skal kunne gi et ansvarlig og trygt tilbud til våre gjester i parkene også i år. Parallelt jobber vi med avklaringer inn mot myndighetene og håper på en rask håndtering av dette, slik at vi får forutsigbarhet på videre fremdrift. Generelt tror vi at med de tiltak som vi ser er fullt mulig å iverksette, så bør familieparkene kunne være et godt og trygt alternativt til sommeraktivitet i Norge i år.

Publisert: 27.04.20 kl. 16:20

