5 unike festivalopplevelser i Trøndelag

Det mangler ikke på muligheter om ferien skal legges til trønderske trakter.

Per nå er det en dårlig skjult hemmelighet at coronaviruset har satt en bråstopp for det meste av kultur- og festivalliv i det ganske land, selv om tiltakene har blitt myknet opp i det siste. Likevel er det duket for en ganske annerledes festivalsommer, og om du skulle finne på å legge turen til Trøndelag er det flust av ting å henge fingrene i.

Anne Haga, daglig leder i og reisesjef for Visit Innherred, sier at de forbereder seg på alternative løsninger for å kunne løse sommerenes arrangementer:

– I Trøndelag tas festivalfølelsen ut i mindre format – med sterkere fokus på nærhet og høy trivselsfaktor. Mange festivaler og arrangement kan håndtere inntil 200 deltakere innenfor smittevernreglene, noe som gjør det mulig å se og høre kunst og kultur denne sommeren også, sier Haga.

Men nøyaktig hvor i Trøndelag skal du dra for å oppleve ulike arrangementer? Vel, du kan få en rimelig god oversikt på denne siden, men her har vi plukket ut noen av høydepunktene som kan være verdt å få med seg om man er i området. Legg merke til at en del større festivaler, som Pstereo, er helt avlyst i år og utsatt til neste år.

1. Trøndersk matfestival – Ulike steder i hele fylket

MATFESTIVAL: Det er mye ulike mattilbud i Trøndelag, for det er matfestival over hele fylket. Foto: Visit Innherred/Wil Lee-Wright

En helt naturlig del av enhver respektabel sommer er masse god mat, og her kan Trøndelag helt klart levere. Det er heller ikke spesielt viktig nøyaktig hvor du er i fylket, for matfestival arrangeres i alle kriker og kroker av trøndernes rike.

Vanligvis er det én stor matfestival i Trondheim sentrum, men for å sikre smittevern er matfestivalen desentralisert til ulike aktiviteter spredt rundt over hele fylket i år. Det vil fortsatt være noen salgsboder på Torvet i Trondheim i år, men ikke på langt nær like stort som vanlig.

Festivalen avholdes 30. juli til 1. august, og du kan finne oversikten over alle stedene med aktiviteter via denne siden.

2. Bakgårdsfestivalen i Levanger

LEVANGER: Sommerstemningen har inntatt fjordbyen Levanger. Foto: Visit Innherred/Trond Hattrem

Levanger ligger innhyllet i fjord og fjell en drøy times reise nord for Trondheim, og har en av Trøndelags «mest unike atmosfærer» – i alle fall ifølge byen selv. Byen har en egen, sjarmerende arkitektur og lave trehus, som alle gir en unik byfølelse.

Andre unike opplevelser er også tilgjengelige i sommer, med Bakgårdsfestivalen. Dette er en festival som arrangeres hvert år, men i år er den noe nedskalert, men foregår fortsatt over fire dager i fire ulike bakgårder med fire ulike arrangement.

Også denne festivalen vil strømmes, slik at man kan få med seg arrangementene over nett. Alternativt kan man også reise dit fysisk, om man skaffer seg en billett. Arrangementene varierer fra konserter til live podcast, og vil du vite mer kan du sjekke ut nettsiden deres her.

3. TotsåsRock – Rocka skogsfestival

ROCKA SKOGSSTEMNING: Totsås Rock har et utradisjonelt lokale for konsertene sine. Foto: Totsås Rock

Ikke alle konserter er som alle andre, og ikke alle festivaler er det heller. TotsåsRock vet at de er små, men de er også unike. Her får du kombinasjonen lavvo og hardmetall servert på en seng av mulige rovdyrobservasjoner, i alle fall om vi skal tro festivalens egne beskrivelser av opplegget.

Til festivalen kommer totalt ni ulike band, alle med mer eller mindre kjent bakgrunn. Kanskje mer det siste, men det gjør at det i alle fall er duket for en unik opplevelse.

Bandene som kommer er:

Prospect

Mork

Blodsmak

Drusar

Podium

Pelagic

The Federation

Soaris

Murder Maids

Og hvis du lurte på smitteverntiltakene, så sørger festivalen for å ikke overstige taket som er satt på antallet besøkende av myndighetene, samt å ha håndvask tilgjengelig for alle gjestene på festivalområdet.

Du kan lese mer om festivalen her.

4. Olavsfest – Se livestrøm fra Nidarosdomen

NIDAROSDOMEN: Herfra skal det sendes livestrømmede konserter. Foto: Ole Martin Wold

Har du ingen planer om å reise til Trøndelag i år, sier du? Vel, det kan hende du vil endre de planene, for nå kan du reise dit på et par minutter – i alle fall virtuelt. Olavsfest arrangeres mellom 28. juli og 3. august, med kvalitetskonserter i Nidaros hver eneste dag helt uten publikum.

I stedet vil konsertene strømmes hos Adresseavisen, slik at hvem som helst kan få tilgang fra hvor som helst i landet. Den norske kirke vil også ha sendinger, samt også Vårt Land med samtaleserien «Min tro».

I og med at Nidarosdomen er ett av de stedene det er aller mest populært å besøke i Trondheim for både nordmenn og utenlandske turister, kan det kanskje være like greit å slippe trengselen i år og heller se både arkitektur og innhold gjennom en skjerm.

5. Matfest på Røros

Illustrasjonsbilde. Foto: Visit Innherred/Wil Lee-Wright

Røros er en av Europas eldste trehusbyer, men det er ikke bare fargerike hus som snirkler seg nedover trange gater byen har å by på. I sommer arrangeres det også matfest på Røros, fra 31. juli til 2. august.

Her vil Røros’ lokale matprodusenter stille opp med boder og friste både øyne og smaksløker med sine produkter, og det vil også være aktiviteter ved siden av selve matutsalget.

Også her skal det være stort fokus på smittevernreglene, slik at man fortsatt kan handle matvarer og kjøpe seg en bit å spise på uten å utsette hverken seg selv eller andre for fare. Markedet finner sted midt i Røros sentrum, i byens historiske trehusbebyggelse

Blant aktivitetene som er mulige å delta på finner vi blant annet spel, Femundløpet og hesteridning. Du kan lese mer om arrangementet her.

