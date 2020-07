FÅTT NOK: Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) har lite til overs for folk som velger å gi blanke i fjellvettregler. Her er han på Flydalsjuvet med kronprinsesse Mette Marit i 2012. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Turister jakter det perfekte «Insta»-bildet: – Ren idioti

Selfie-turistene strømmer til spektakulære fjelltopper. Stranda-ordfører mener de som gir blaffen i fjellvettet godt kan plukke opp regningen hvis de trenger redningshjelp.

Nordmenn er på ferie i eget land og besøker gjerne nye steder og fjelltopper de ikke har vært før. Og det dokumenteres.

Nettplattformen Instagram er full av dristige bilder av folk som dingler med bena utfor et stup, tar et hopp eller står farlig nær kanten.







Et av de mest populære stedene er Flydalsjuvet i Møre og Romsdal, der du med emneknaggen #flydalsjuvet ser hundrevis av nordmenn som i sommer poserer på kanten av fjellet.

Disse bildene fikk Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) til å sperre opp øynene og ta til Sunnmørsposten for å advare folk.

– Folk risikerer liv og helse bare for å få et bilde som er litt bedre enn andre. Det er helt borte i natten, sier han til VG.

Området er sikret med gjerder for å hindre at folk går ut på tuppen. Ordføreren liker dårlig at folk trosser sperringene.

– Det er ganske utrolig at de gjør det når de vet hvor farlig det er. Det er bare et spørsmål om tid før noe fatalt skjer. Dette er ren idioti.

BILDEJAKT: Frida Stensland (26) er glad i friluftsliv og liker å ta spektakulære bilder i norsk natur. Forrige uke satt hun på tuppen av populære Flydalsjuvet ved Geiranger i Stranda kommune. Foto: Privat

Tidligere i juli opplevde Geiranger en tragedie, der en et år gammel gutt falt i elven i Geiranger. Etter en omfattende redningsaksjon fra nødetater og frivillige, ble gutten funnet omkommet etter seks timers leting.

Ordføreren presiserer at det er forskjell på en ren ulykke og når folk med vilje utfordrer naturens krefter.

– Tar ingen sjanser

En av dem som har lastet opp bilde på #flydalsjuvet på Instagram, er Frida Stensland (26) fra Støren.

– Jeg måtte sette meg ned og krype bortover. Jeg gjorde det for bildet. Jeg synes det er gøy å eksperimentere litt.

les også Uforberedt på krevende fjellturer: – Så folk i dongeribukser

Hun legger til at det ser mer skummelt ut enn det er, og at det først og fremst handler om gode kameravinkler. På Flydalsjuvet satt hun med baken godt inne på stien som ikke synes på bildet og krøp bort der hun satt så hun ikke skulle snuble eller miste balansen.

Til ordførerens kommentar om at disse bildene er ren idioti, svarer Stensland at hun ikke ville lagt ut bilde til sine 4000 Instagram-følgerne hvis det hun gjorde var for risikabelt. Hun tar ikke unødvendige sjanser:

– Jeg kan vel si det sånn at jeg heller eksperimenterer med kameravinkler enn med livet.

TAR INGEN SJANSER: Frida Stensland sier at hun ikke ville lagt ut et bilde til de 4000 Instagram-følgerne sine hvis hun måtte gjøre noe som var for risikabelt. Foto: Privat

Hun er derimot tydelig på at man må ta forholdsregler og ikke gjøre noen brå bevegelser. Dette er ikke noe for folk som har høydeskrekk.

– Jeg skjønner at jeg tar en risiko når jeg går forbi gjerdene. Jeg ville ikke anbefalt det til noen med mindre man vet hva man holder på med.

Fra 1. juni til 23. juli har hatt femten redningsoppdrag i fjellet, et oppdrag mer enn i fjor. Ingen fra Flydalsjuvet.

les også Her sitter barnefamilien på kanten av stupet

Dyre redningsaksjoner

Ordføreren mener på sin side at det er egoistisk å være så uaktsom at du risikerer å sette i gang unødvendige redningsaksjoner:

– Hvis vi får en aksjon der noen må hentes med helikopter og resten av bøtteballetten av blålysetater, snakker vi fort mange hundretusener eller millioner av kroner. På grunn av stupide handlinger er det nesten sånn at folk burde betalt for galskapen.

Norge tar ikke betalt for å redde liv. Havner du i trøbbel, får du hjelpen du trenger. Også når det er uaktsomt.

les også Turister gjør fra seg ved turistperle: – Ekkelt

Debatten om hvem som bør plukke opp regningen etter redningsaksjoner, blusset opp igjen i fjor da cruiseskipet «Viking Sky» måtte bli reddet. Det kostet millioner av skattekroner.

– Hvis noe skjer må Stranda kommune må vi stille opp med folk, brannvesen, kriseteam. I tillegg ødelegges respekten for naturen hvis alt bygger på mer og mer ekstreme bilder og opplevelser.

Instagram-effekten

VG har tidligere skrevet om «instagram-boomen» i Loen.

Den norske turistforeningen har også merket trenden:

– Folk ser et spektakulært bilde og får lyst til å oppsøke det. Spesielt i år med Norgesferie tror jeg mange bruker Instagram for å finne destinasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Haugstad Kleiven.

Han mener det er mye positivt ved at flere kan bli inspirert til å bruke naturen via Instagram, men understreker at folk ikke bør strekke seg for å få det perfekte blinkskuddet. Han ber turister sette seg godt inn i turen før de legger ut mot toppen.

Travel sommer

Lørdag skrev VG om uforberedte nordmenn som må ha hjelp for å komme seg ned fra fjell. Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen forteller at de har hatt flere utrykninger i juli i år enn i fjor – selv om en stor andel av turistene i år er nordmenn. Hittil ligger tallet på 718 for juli i år.

Også på havet må flere reddes i år enn i fjor, melder Røde Kors på vestlandet.

Han sier det er mange som legger ut på krevende turer uten å ha gjort nødvendige forberedelser.

– Det viktigste er å med nok utstyr, følge med på værmelding og å være fysisk skikket, sier Jamtli til VG.

Fått fjelldilla

Trolltunga i Ullensvang kommune i Vestland er et annet populært sted for dem som vil sikre seg spektakulære bilder. Der omkom en australsk kvinne i 2015 etter å ha falt flere hundre meter til døden, da hun skulle fotograferes.

Årlig tar 90.000 turen opp. Det finnes over 180.000 bilder på Instagram av turister som poserer på toppen.

Pia Skjelstad (49) fra Kongsberg har fått fjelltur-dilla på grunn av kjæresten, og signerer ankomst på toppen med hoppebilder som hun legger ut på Instagram til sine 1900 følgere.

Hun er enig i at folk som gir blaffen godt kan betale for sin egen redningsaksjon.

– Hvis jeg gikk opp med jeans og joggesko og tok bilde bare for å få mest mulig «likes», ville jeg skjønt det.

Hun sier hun har følt litt på effekten hoppebildene kan ha:

– Jeg har tenkt på at jeg er litt med på det. Men sånn er alt i sosiale medier. Det er det lille bildet du ser, og ikke historien som ligger bak. Man ser ikke de støle lårene, løse tåneglene, klagingen og sutringen.

Hun legger ut bildene fordi hun er stolt av at hun på et par år har snudd på hælen og blitt en sporty type som klarer krevende fjellturer som Trolltunga. Den tar rundt 10 timer, ifølge Den norske turistforeningen.

– Og det har jeg lyst til å vise det frem. Det er en positiv ting å kunne vise at selv en du er firebarnsmor på snart 50 kan du trene deg opp og bli såpass sprek at du kan gå på fjelltopper.

Hun ble selv inspirert til å gå turen og ta bildet av andre på sosiale medier.

– Hoppet ser mer spektakulært ut enn det er. Men det er ikke noe godt å tenke på om jeg påvirker noen til å hoppe i døden, sier Skjelstad.

Politiet: – Ikke ta unødige sjanser

Politiinspektør Thorry Aakenes i Møre og Romsdal politidistrikt sier til VG at de er godt kjent med Instagram-fenomenet. Han vil ikke mene noe om hva mennesker gjør på Flydalsjuvet, men sier en eventuell redningsaksjon kan være svært krevende for innsatspersonellet:

– Desto viktigere er det at man tenker gjennom sine handlinger og ikke utsetter seg selv eller andre for unødvendig risiko.

Han kommer med en oppfordring til nordmenn som vil legge ut på tur:

– Nyt den vakre naturen vi har. Dere er selv ansvarlige for deres handlinger. Ikke ta unødige sjanser.

VÅGAL: Også kulturminister Abid Raja våget seg ut på kanten av Trolltunga. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 26.07.20 kl. 20:57 Oppdatert: 26.07.20 kl. 21:15

