VAKKERT I VEST: Tafjord i Møre og Romsdal er blant de mange fine stedene som kan egne seg for en romantisk ferie. Foto: Halvard Alvik / Scanpix

Ti romantiske turer i Norge

Ta med din kjære på ville veier i skog og fjell.

Oppdatert 9. mai

Mange kjæresteturer til utlandet har blitt avlyst den siste tiden, men man trenger ikke reise langt for å pleie kjærligheten. I Norge er det fullt av romantiske steder som gir forholdet gnisten tilbake.

– Få ting er vel mer romantisk enn å ta med kjæresten ut i naturen og tilbringe tid sammen bare dere to. Skru av mobilen og sett av tid til å pleie forholdet, oppfordrer kommunikasjonsrådgiver i DNT, Ingvild Lundberg Bakke.

Den Norske Turistforening har 550 hytter over hele landet, og mange av disse åpner nå gradvis frem mot sommeren. Men husk at i år må du planlegge ferien ekstra godt.

– Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen blir avvist. Slik blir det ikke i år. Av smittevernhensyn må alle som skal bruke hyttene våre booke på forhånd. På de selvbetjente og ubetjente hyttene er det ikke mulighet for drop-in eller dagsbesøk, sier Ingvild Lundberg Bakke i DNT.

Du finner informasjon om hvordan du bestiller på hyttenes hjemmeside. Se DNT.no for mer informasjon om smitteverntiltakene som er satt inn.

Her er ti tips til turer som kan få romantikken til å blomstre i sommer.

NORDMARKA: Oslo er omgitt av skog med romantiske stier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Romantikk nær hovedstaden

Lille Tømte-hytta har romantisk sovehems og hit er det akkurat passe langt å gå fra Maridalen i Oslo. Hytta ligger i tett skog på Raudløkkollen, halvannen kilometer sør for Tømte gård, sørøst i Nordmarka. Dette er en liten, men utrolig romantisk hytte, perfekt for kjærlighetsferien.

Lille Tømte er ubetjent. Hver enkelt må selv sørge for nøkkel, mat, sengetøy og rengjøring. Soveplasser forhåndsbestilles på nett.

VESTERÅLEN: Denne delen av landet kan by på både fjell, hav og strender. Foto: PRIVAT

På tomannshånd i Vesterålen

Ved Trollfjord på Austvågøy ligger den øde, men romantiske Trollfjordhytta omkranset av 1.000 meter høye tinder. Hytta er lite besøkt, så denne får man for det meste for seg selv. Her er det også mulighet for å ta badstue.

Finn veien: Turen opp til hytta fra Austpollen eller fra brygga innerst i Trollfjorden er en opplevelse i seg selv. Her har du Vesterålen på sitt vakreste.

BRATT OG VAKKERT: Innimellom er det bratt å vandre i Aurlandsdalen. Men det er utrolig vakkert.

Mist pusten i Aurlandsdalen

Nyt skjønnheten i den vakre Aurlandsdalen. På denne turen kan du bo på betjente hytter og nyte vin og deilig middag etter dagsmarsjene.

Aurlandsdalen kan ta pusten fra deg, med den ekstreme villheten i elven som graver seg frem gjennom landskapet, og utsikten utover mot fjorden langt der nede.

Finn veien: Ta Toget til Finse. Retur fra Vassbygdi med buss til Flåm og Flåmsbanen til Myrdal, og bytt til Bergensbanen til Oslo eller Bergen.

SUNNDALEN: Vollasetra fra 1860-tallet.

På seterstier

Vollasetra i Sunndalen, ved inngangen til Trollheimen, er et praktfullt seteranlegg med sel, fjøs og eldhus. Setra ved Vollan gård ble bygget i ca 1860, og har blitt restaurert av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Alt arbeidet er gjort med tanke på å beholde husene så nær det originale som mulig. Flere av husene var kollapset, så det har blitt lagt ned en stor innsats i å gjenoppbygge tunet. De fire husene og setervollen er verdt turen i seg selv.

Gå videre i det vakre landskapet til den gamle fjellgården Bårdsgården.

Turforslag: Følg den gamle T-merkede seterveien fra Sunndalen. Overnatt på Vollasetra og ta turen videre til Bårdsgården neste dag. 20 kilometer lang marsj til Lønset hvor du kan ta buss tilbake.

Finn veien: Buss til Sunndalen. Buss tilbake fra Lønset (Ved Oppdal) og eventuelt tog videre.

KIELLANDBU: Dette er en DNT-hytte med fantastisk utsikt og stort potensial for svermeri. Foto: PRIVAT. Foto: Privat

Svermeri i Hardanger

En hytte med fantastisk utsikt og stort potensial for svermeri er Bergen Turlags hytte Kiellandbu i Bergsdalenområdet. Om sommeren er det to timers gange til denne lille hytta med fem senger. Kiellandbu ligger flott til på Løkjedalsnuten med imponerende utsikt mot Botnen, Fyksesund og Folgefonna på andre siden av Hardangerfjorden.

Turforslag: Letteste atkomst er på T-merket rute fra Hornaberg (Hodnaberg). Derfra er det rundt to timers gange til Kjellandbu.

SKONGENES FYR: Fyret ble opprettet i 1870 og automatisert og avfolket i 1985. I mars 1945 ble fyrstasjonen bombet av allierte og sterkt skadd, men gjenoppbygd noen år senere. Foto: Werner Anderson/Scanpix

Se soloppgangen fra et fyr

Skongenes fyr utenfor Måløy har strøm og innlagt vann, og en utsikt som innbyr til romantikk. Her kan du overnatte i fyrvokterboligen, kose deg på det lune tunet og oppleve et eldorado av klipper, stier og spennende steder å oppdage. På grunn av smittevernregler er det i sommer kun mulig å leie hele fyret – enda større sjanse for romantikk med andre ord.

Finn veien: 12 kilometer kjøring fra Måløy sentrum i Vågsøy kommune, ligger Halsør/Sætrasanden. Herfra er det en drøy times gange ut til fyret. Stien følger strømlinjen utover og er godt merket hele veien fram med røde T-merker og røde punkt.

SOMMER I SULITJELMA: Sommer er også høytid for fjellturer. I Sulitjelma-fjellene kan du få dobbelt opp av det meste – her er det Otertind som speiler seg i i innsjøen Muorki. Foto: Foto: Tor O. Iversen / Scanpix

Romantikk for villmenn

Argaladhytta, Bodø og Omegns Turistforenings hytte i Sulitjelmafjellene, er en nydelig liten hule for ro og gode samtaler. Hytta ligger fint til i Junkerdal nasjonalpark, like ved en kulp i Skaidielva, som er godt beskyttet av bjørkeskogen i det trange dalføret, og som egner seg for bading.

Finn veien: Parker bilen ved Trygvebu og følg T-merket rute til Argaladhytta.

SOTA SÆTER: Historisk og bekvemt er det på denne DNT-hytta. Her velger mange å bo noen dager fast og komme til dekket bord. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Kom til dekket bord

På Sota Sæter i Breheimen er det et tun med flere små hytter som skapt for romantikk. Kjøkkenet her tilbyr deilige måltider rundt trivelige bord. Den over 100 år gamle setra, bestående av ti bygninger på et flott tun, har et spesielt miljø som preges av lunhet og varme. Sota Sæter er et flott sted å være i flere dager.

Turforslag: Fra Sota Sæter er turforslagene mange. Jostedalsbreen, Fortundalsbreen og Tverrådalskyrkja kan oppleves i Breheimen, kanskje Norges mest mangfoldige fjellområde. Frodige og grønne daler, karrige høyfjellsnatur toppet av breer, gir store kontraster på turer i dette området

Finn veien: Bilvei helt fram. Du kjører Gudbrandsdalen til Otta, så videre til Lom, deretter forbi Bismo til Dønfoss bro og så inn til Sota Sæter. I sommersesongen går det daglig tog/buss fra Oslo til Otta/Lom. Herfra går turen videre med buss til Dønfoss bro. Enkelte dager kjøres buss helt inn til hytta, ellers er det taxi fra Dønfoss.

TAFJORDFJELLET: Her på Sunnmøre er det mange muligheter for romantiske opplevelser i de vakre omgivelsene. Foto: Børre Haugstad / VG

Under åpen himmel i Tafjordfjellet

Ta turen til Tafjordfjellene på Sunnmøre. Turen blir finest med overnatting under åpen himmel. Kryp sammen rundt bålet og kvelden og hold varmen.

Turforslag: Zakariasvatnet – Kaldhusseter – Danskehytta – Reindalsseter – Zakarisvatnet. Parker ved Zakariasvatnet i Tafjord.

TRIVELIG: Skogadalsbøen ligger langt inne i Jotunheimen, og turen inn tar rundt fem timer. Foto: DNT.

Gammelt fjellmiljø på Skogadalsbøen

Skogadalsbøen er stedet for deg som vil oppleve det gode, gamle fjellmiljøet midt i Jotunheimen. Hytta ligger vakkert til i Utladalen ved foten av Gjertvasstind og Fannaråken. Dette er en helt spesiell turisthytte med særegen atmosfære.

Turforslag: Turen ned Utladalen er en perle og kan sammenlignes med den velkjente Aurlandsdalen. Stien slynger seg nedover dalen langs elven Utla og majestetiske, snødekte topper stikker opp på begge sider av dalen. Stien går forbi Vettisfossen, som er Norges høyeste foss i fritt fall.

Finn veien: I sommersesongen går Sognefjellsekspressen hver dag fra Bussterminalen i Oslo til Sognefjellshytta, herfra til fots til Skogadalsbøen tar det rundt fem timer. Fra Koldedalen innenfor Tyin er det også 5 timer til fots (6 tilbake).

Publisert: 17.07.11 kl. 17:45 Oppdatert: 09.05.20 kl. 09:54

