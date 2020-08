FRILUFTSLIV: På Fagervann satte vi opp to hengekøyer mellom bjørk og gran for å nyte stillheten i de sene nattetimer. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

En natt i hengekøye

Det var ikke mer enn én natt i hengekøye som skulle til før også vi ble hekta.

Oppdatert i går 14:31

Det har blitt trendy å sove i hengekøye, og bilder av vakre omgivelser tatt fra en sovepose i skogen florerer på sosiale medier. To av journalistene på VG Reise, Sara Berge Holmberg og Malene Emilie Rustad, bestemte seg for å teste ut en natt i skogen.

Opplevelsen ble både idyllisk, kaotisk, overraskende og innmari morsom. Og de fikk uten tvil dilla! Les om deres opplevelse her.

Klokken er fire på ettermiddagen og vi løper fra butikk til butikk for å finne myggnett og tau til å henge opp hengekøyene med. Dette blir vår første natt ute med hengekøye, og vi skjønner at vi kanskje burde sjekket utstyret vårt noen dager tidligere.

Vi kommer hjem, med tau og myggnett på plass. Tomatsuppen koker og vi heller den i to termoser. Vi løper opp og ned trappene mens vi roper til hverandre «hva har du med deg?». Begge er vant med naturen og begge sovet ute før, men aldri i en hengekøye.

PÅ PLASS: Vi klarte å henge opp køyene før himmelen viste seg fra sitt beste. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Pakkelisten

Tursekk, ullundertøy, ullgenser- og bukse eller eventuelt fleece. Jakke, gode sko og ikke minst ullsokker. Badetøy om du skal sove ved et vann, og håndkle må også med. Toalettsaker og toalettpapir kan være kjekt å ha. Sovepose trenger du, og alt utstyr som trengs med hengekøyen. Du kan få bruk for lue og vanter på en kald natt, og ellers må du ha med nok mat og drikke.

ENKEL VEI: Fra Skar busstasjon og inn til Fagervann ventet en godt oppmerket skogsti. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Ankomst Fagervann

Alt er pakket og klart. Vi tar bussen fra Oslo sentrum til Skar og begynner vandringen innover. Litt over to bratte kilometer venter oss. Turen er fin og godt merket. Det tar rundt 40 minutter å gå – i et raskt tempo vel å merke. Vi er ankommet nattens soverom, Fagervann. Før vi gjør noe annet vrenger vi av oss klærne og hopper i vannet. Det er tross alt dumt å legge seg halvsvette.

Selv uten tidligere erfaring får vi hengekøyene på plass overraskende lett. Deretter myggnettingen, før soveposene lempes inn. Tenk at vi skal sove her i natt, med utsikt over vannet og skogen. Det skal bli fint.

LITE KNOTING: Selv uten noe erfaring, tok det oss kort tid å få på plass køyene. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Takknemlighet og naturens ro

Når alt er på plass setter vi oss på et berg like ved vannkanten. Her drar vi frem termosene med tomatsuppe, mens vi nyter solnedgangen. Himmelen blir rosa og fargen reflekteres i vannet. Det eneste som bryter stillheten er noen barske stemmer på andre siden av vannet. Tre svenske gutter har slått opp telt.

MIDDAGSTID: Vi gjorde det enkelt og tok med oss tomatsuppe på termos. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Det er noe spesielt med å være ute i naturen litt sånn på kveldingen. Vinden hvisker deg i øret, fuglekvitteret blir stadig lavere og stillheten senker seg. Sommer har også en egen lukt. Det lukter rent, friskt og mildt. En ro senker seg i kroppen, sammen med en følelse av takknemlighet og glede.

Vi nyter øyeblikket, men alt er ikke like rosenrødt som det hittil har virket (bare nesten). Fortvilet veiver vi vekk mygg og knott, og på andre siden av vannet spiller de svenske guttene musikken altfor høyt. Tenk å ødelegge naturens stillhet med dårlig listepop. Det var ikke det vi hadde sett for oss, men vi klarer oss fint. Utsikten, lukten og stemningen kan de ikke ødelegge.

God natt

Det er tid for å legge seg, og å klatre opp i hengekøyen er ikke like lett som en skulle tro. Med en liten frykt for å gå på trynet, sammen med frykten om at knutene på tauet skal løsne, prøver vi å igle oss inn i soveposen. Det viser seg å være vanskelig å gli inn i en sovepose med ulltøy, fleece og dunjakke, samtidig som hengekøyen svaier fra side til side. Vi får det til, og vi får tettet myggnettingen godt rundt oss.

Mørket faller ikke før klokken nærmer seg midnatt. Vi ligger behagelig i hengekøyene, og sovner til lyden av høytpratende svensker og den ellers stille naturen.

FAGERVANN: En av Oslos mest anbefalte plasser for å henge opp køyer. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Helomvendingen

Når en sover ute må en regne med å våkne noen ganger i løpet av natten. Skuldrene er litt vonde, ryggen litt kald og stillingen litt ukomfortabel, men vi sovner med det samme.

Vi sover godt helt til klokken viser 04.30. Vinden blåser seg opp, ryggen blir enda kaldere, himmelen rumler og lynet slår ned. Tordenvær eskalerer raskt til regnvær, og før vi vet ord av det er både vi, soveposene og hengekøyene gjennomvåte.

Det klissvåte blir ristet og pakket sammen i en fei, vi er straks på vei tilbake til bussen. Å løpe ned en skogsti klokken halv seks om morgenen er ikke å anbefale, men noen ganger er en nødt. Vi rekker bussen med ett minutt til overs, og får skiftet til delvis tørre klær mens vi ler av tidenes bråeste morgen.

En lærepenge

Å sove ute er fantastisk, og i en hengekøye under åpen himmel topper det hele. For det første er hengekøyen enkel og lett å bære med seg, samtidig som den er enkel å sette sammen. Du ligger behagelig og får en nydelig utsikt på kjøpet. Det hele er så idyllisk at det nesten er for godt til å være sant.

For vår del ble det for godt til å være sant – nesten. Selv med vind, regn og tordenvær hadde vi en morsom opplevelse. Vi har rett og slett fått dilla, og har planlagt en ny tur allerede til helgen. Opplevelsen har dog gjort oss noen erfaringer rikere, og vi deler noen av tipsene våre med dere under.

FØR STORMEN: Det var idyllisk så lenge det varte. Foto: Malene Emilie Rustad / VG

Fem essensielle tips:

1. Sjekk værmeldingen – gjerne flere ganger.

2. Sjekk at du har alt utstyr du trenger i god tid før du reiser.

3. Lær deg hvordan utstyret fungerer. Du vil ikke bruke ekstra lang tid på å få i stand alt når du ankommer.

4. Ta med deg flere varme plagg enn du tror du trenger, å sove ute kan fort bli kaldt. Det er også lurt å ta med liggeunderlag for en varmere og mer behagelig natt.

5. Ha med nok mat og drikke. Suppe på termos er en slager, og smart nå som det er grill- og bålforbud de fleste steder.

Bonustips: en bokanbefaling

I fjor kom søstrene Hege og Stine Schultz Heiring ut med boken «Kortreist – 70 fine hengekøyeturer fra Norges 15 største byer». I boken gir de, i tillegg til over 70 turforslag, tips og veiledning til hvordan komme seg ut på tur, om så bare en natt, en kort tur unna hjemmet. Denne boken er full av kunnskap og lidenskap og egner seg til alt fra nybegynnere til mer erfarne friluftssjeler.

Foto: Gyldendal

Publisert: 21.07.18 kl. 23:16 Oppdatert: 07.08.20 kl. 14:31

