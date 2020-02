ITALIENSK HAVNEBY: Portofino i Italia tiltrekker seg mange kjendiser, og Chrissy Teigen og John Legend tilbrakte bryllupsreisen sin her. Foto: maudanros / iStockphoto

Hit reiste kjendisene på bryllupsreise

Kjendisenes hvetebrødsdager besto av alt fra hvite strender, spa og luksus til sykkeltur i skogen.

Nå nettopp

Har du noen ganger lurt på hvor de største kjendisene har feiret kjærligheten rett etter bryllupet? Det har vi!

Her har vi funnet fram til hvor noen realitystjerner, artister, skuespillere og kongelige har feriert på bryllupsreise. Om du ikke går med bryllupsplaner selv: Kanskje du blir inspirert til å legge en av dine neste ferieturer til et av stedene?

Kim Kardashian West og Kanye West

Superparet giftet seg i Firenze i Italia i 2014, men da de skulle feire kjærligheten i fred og ro hadde de fått nok av sol, pasta og vindruer. Kim og Kanye reiste nemlig til Irland på bryllupsreise, noen mange synes var overraskende da de trodde at det glamorøse ekteparet skulle dra til et mer eksotisk reisemål.

Byguide: Helgetur til Dublin

De ankom flyplassen i Cork med privatfly, og ifølge The Daily Mail skal de ha bodd på en privat luksuseiendom i landlige omgivelser i Castlemartyr. Det nygifte paret skal ha kost seg på pub og hatt en guidet sykkeltur hvor de så på dyrelivet i skogen.

IRLAND: Kim Kardashian West og Kanye West tilbrakte hvetebrødsdagene i Irland. Her er de på Oscar-utdelingen i år. Bildet er fra Cork, det samme området som Kim og Kanye bodde. Foto: Jean-baptiste Lacroix, AFP/ Wolfgang Schearx, iStockphoto

Hertuginne Kate og prins William

Mens Meghan og Harry klarte å holde hvor de dro på bryllupsreise hemmelig, tok det ikke lang tid før Kate og William røpte hvor de hadde tilbrakt dagene etter bryllupet. Kate og William reiste på bryllupsreise til Seychellene, en øystat øst for Madagaskar. Ifølge britiske presse skal de ha vært på North Island, som er den mest eksklusive delen av Seychellene.

Seychellene er kjent for sine langstrakte hvite strender og luksuriøse hoteller.

Reiseguide: La roen senke seg på Seychellene

SEYCHELLENE: Kate og William var på luksuriøse Seychellene på bryllupsreise. Her er de fra da giftet seg i 2011, og bildet til høyre er fra en strand på Seychellene. Foto: Chris Ison, Pa Photos/Yasuyoshi Chiba, AFP

Kong Harald og dronning Sonja

Det er ikke bare det britiske kongehuset som er hemmelighetsfulle når det kommer til bryllupsreise. Våre egne kong Harald og dronning Sonja reiste med falske identiteter da de reiste på bryllupsreise til Hawaii i 1968. Etter bryllupsfesten trodde alle de skulle direkte til Mexico, men i stedet dro til Hawaii. Grunnen til at de reiste med dekknavnene Tom og Eva Manstad var for å slippe unna pressen, forklarte kongen selv i 2010.

Akkurat hvor på Hawaii de tok turen vet vi ikke, men vi håper de fikk noen rolige dager langs en av øyas vakre strender.

HAWAII: Dronning Sonja og kong Harald var på bryllupsreise på Hawaii. Her ser vi dem omfavne hverandre i 1997, og bildet til høyre viser stranden i Honolulu. Foto: Knut Falch, NTB scanpix/Caleb Jones, AP

Beyoncé og Jay Z

Superparet har vært ganske hemmelighetsfulle om giftermålet i 2009, men ifølge Conde Nast Traveller holdt de seg i USA på bryllupsreisen. Beyoncé og Jay Z var i Phoenix i Arionza på bryllupsreise, nærmere bestemt luksushotellet Sanctuary Camelback Mountain Resort and Spa i Paradise Valley. Luksushotellet er kjent for utsikten over fjellene, fantastiske tennisbaner og et prisvinnende spa.

Tips: Tre roadtrip-ruter for seg som vil se mye av USA

ARIZONA: Jay Z og Beyoncé var i Arizona på bryllupsreise. Her er de på en filmpremier i London i fjor. Bildet til høyre er Paradise Valley. Foto: Ian West, Pa Photos/ Fozqus, iStockphoto

Chrissy Teigen og John Legend

Modellen og sangeren ble smidd i hymens lenker ved Lake Como i Italia i 2013, og holdt seg i det samme landet for bryllupsreisen. Teigen og Legend dro videre til Portofino, en sjarmerende fiskerlandsby ved havet. Akkurat hvor de bodde har de ikke avslørt, men på Instagram kunne vi se at de nøt flere lange dager på stranden. Ekteparet elsker tydeligvis den italienske havnebyen, da de også ferierte der i fjor sommer sammen med resten av familien.

Se også: Reiseguide til Cinque Terre i Italia

Landsbyen i Liguria er en del av den eldste naturparkene i landet, og ble besluttet fredet i 1935. Den er kjent for sine pastellfargede småhus og oliventrær. Portofino har vært et populært reisemål i mange år og har tiltrekker seg de rike og berømte. Det er derfor ingen billig affære å feriere i den lille byen.

ITALIA: Chrissy Teigen og John Legend var i Portofino på bryllupsreise i 2013. Her er de under Oscar-utdelingen i år. Foto: Evan Agostino, AP/Stavan, iStockphoto

Jenny Skavlan og Thomas «Fingern» Gullestad

Skavlan og Gullestad giftet seg i 2014 i Oslo, og dro videre til Paris på bryllupsreise. Destinasjonen var hemmelig, helt til begge to delte bilde utenfor det kjente museet Louvre på Instagram, skriver Se og Hør.

Den franske hovedstaden er kjent som en av verdens mest romantiske byer, og proppfull av koselige fortausrestauranter, praktbygg og severdigheter.

Få flere tips til Paris her!

PARIS: Jenny Skavlan og Thomas Gullestad feiret kjærligheten i den romantiske byen Paris. Her er de på P3 Gull i 2017, og bildet til høyre viser en av Paris største severdigheter, Eiffel-tårnet. Foto: Frode Hansen, VG/ Jotily, iStockphoto

Heidi Klum og Tom Kaulitz

Modellen og Tokio Hotel-artisten feiret bryllupet sitt på den luksuriøse og gigantiske yachten tidligere eid av Aristote Onassis i Capri i Italia. De seilte videre på bryllupsreise langs den italienske kysten. De dro fra Capri og var innom Positano og mange andre små italienske byer og skal ha bodd på yachten rundt en måneds tid, skriver Vogue.

DEN ITALIENSKE KYSTEN: Heidi Klum og Tom Kaulitz var ukevis på en luksuriøs yacht langs den italienske kysten. Avbildet her er Amalfikysten og paret på American Music Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss, AP/Blyjayphoto, iStockphoto

Justin Timberlake og Jessica Biel

«Sexy back»-sangeren og skuespilleren giftet seg i Sør-Italia i 2012, men dro rett videre på safari i Tanzania på bryllupsreise, ifølge Conde Nast Traveller. Det nygifte paret bodde på et luksushotell i det eksotiske Singita Grumeti-reservatet, hvor det er blant annet et stort basseng, tilbud om tur med luftballong og en stall med hester. E Online skrev at de var på flere dagsturer rundt om i området hvor de så på dyrelivet og naturen.

Reiseguide: Safari i Botswana

TANZANIA: Jessica Biel og Justin Timberlake var på safari i Tanzania. Her er de avbildet på Met-gallaen i 2010, og bildet til høyre er fra Singita Grumeti-reservatet. Foto: Lucas Jackson, Reuters/Baz Ratner, Reuters

Gwyneth Paltrow og Brad Falchuk

Paret giftet seg i 2018 i The Hamptons, og noen måneder etter dro de på strandferie på Maldivene med hele familien – til og med eksmannen Chris Martin var med. De bodde på luksushotellet Soneva Jani, som ligger på øygruppen Noonu. Hotellrommene er bygget flytende over havet, som gjør at gjestene nesten før en egen liten mini-øy. Det er også spa, bassenger, yoga-paviljonger og personlige butlere på hotellet. Ifølge Observer koster det opp til 34.000 dollar per natt på hotellet.

MALDIVENE: Gwyneth Paltrow og Brad Falchuk feiret giftermålene sammen med hele familien på et luksushotell på Maldivene. Her er de på en filmpremiere i fjor, og bildet til høyre viser et luksushotell i Noonu Attol. Foto: Angela Weiss, AFP/Myroslava, iStockphoto

Nicole Kidman og Keith Urban

Kidman og Urban giftet seg i 2006, og tilbrakte bryllupsreisen på øya Bora Bora i Stillehavet. De bodde på luksusresortet St. Regis, og skal ha innlosjert seg på villaen som kostet 15.000 dollar per natt. Bora Bora er et yndet sted for mange som drar på romantiske reiser, med sitt krystallklare turkise vann, hvite strender, palmer og sjarmerende bungalows.

Se også: Fra øy til øy med cruise på Fiji

BORA BORA: Nicole Kidman koste seg på Bora Bora på bryllupsreise. Her er de på Oscar-utdelingen i 2017. Bildet til høyre er fra en strand på Bora Bora. Foto: Richard Shotwell, AP/Jennifer McDermott, AP

Publisert: 19.02.20 kl. 03:04

