UNDER PALMENE: Roy Martin Hausmann og Kristian Richradsen fra Tromsø er akkurat ferdig med dagens soling på Bystranda i Kristiansand. Foto: Mona Langset / VG

Her er Norges svar på Middelhavet

KRISTIANSAND (VG Reise) Stekende sol, melismyk sand, palmer og oliventrær. Vi er ikke ved Middelhavet, men i Norge.

To tromsøværinger kommer ruslende langs strandpromenaden etter dagens dose sol og bad. Roy-Martin Hausnmann kjøpte enveisbillett til Kristiansand for fire år siden, og har blitt her siden. Kameraten Kristian Richardesen kom med fly fra Tromsø i går, og gleder seg over sydenferien i sørlandsbyen.

Selv om Regjeringen torsdag ga grønt lys for reiser innad i Schengen og EØS-land fra 15. juli, gitt visse kriterier, har alle vi treffer i Kristiansand planlagt å tilbringe sommeren i Norge.

Sørlandsskjærgården er minst like bra som Middelhavet.

MIDDELHAVSSTEMNING: Marianne Simonsen, Aina Bøe og Silje Ingebrigtsen har akkurat spist sin medbrakte lunsj til burdet ved oliventrærne utenfor kirken. Foto: VG: Foto: Mona Langset / VG

Syden på Sørlandet

Enn så lenge nyter sørlendingene tropevarmen, som riktig nok vil avta i neste uke. Men selv når det mer «vanlige norske sommerværet» setter inn vil Kristiansand minne mye om en middelhavsby med sine blomster, palmer og oliventrær som oppbevares innendørs om vinteren, og flyttes ut i sentrum om sommeren.

Torget utenfor domkirken setter tankene til en italiensk piazza med lavendelblå blomster og småbord ved oliventrærne. Marianne Simonsen fra Kristiansand, Aina Bøe fra Mandal og Silje Ingebrigtsen fra Vennesla har akkurat avsluttet sin utelunsj, og nyter solen noen minutter til før de må inn igjen på jobb.

Ingen av dem pleier å reise til Syden om sommeren.

– Vi trenger jo ikke det når det er så fint her, sier Marianne, som skal tilbringe sommeren på hytta ved Lindesnes.

– Folk reiser jo fra Nord-Norge til Sørlandet på sydenferie nå, legger Aina til, noe alle tre synes fint. For det lokale næringslivet trenger at det kommer mange turister hit i år.

SYDENSTRAND: Ingvild Bjorland og Malin Tonstad gleder seg over sommeren på Sørlandet. Foto: Mona Langset 7 VG

To som har tatt turen til Sørlandsbyen er Ingvild Bjorland og Malin Tonstad fra Sandnes. De parkerte i sentrum, og gikk rett til Bystrandea der de brettet ut hvert sitt store blå badehåndkle på den varme, myke sanden.

– Vi har ofte reist til Hellas eller Gran Canaria om sommeren, men vi savner ikke Syden nå, sier de.

Like bortenfor Sandnes-kvinnene plasker gjestene i Sør-Norges største badeland, Aquarama, i utendørsbassenget. Utenfor badelandet er det full aktivitet på sandvolleyballbanen.

AQUARAMA: Anna Glama (bak) har kjøpt klippekort til badelandet for seg selv og døtrene Laura og Claudia i sommer. Foto: Mona Langset / VG

I gågaten Markens rusler turister og fastboende forbi blomster i krukker og bed, og noen drikker formiddagskaffen i skyggen av en palme på en uteservering.

Ingen trenger reise langt for å få sydenfølelsen nå.

fullskjerm neste SANDVOLLEYBALL: Banene ved Bystranda er i bruk hele dagen og kvelden.

VG guider deg til solen

Akkurat nå har vi en hetebølge over midtre og sørlige deler av Norge.

– Det er kanonvær, ikke en sky på himmelen. Men allerede lørdag begynner det å skye til i Agder, og søndag blir det lavere temperatur. Utover neste uke blir det typisk norsk sommervær med sol i perioder og rundt 18–19 grader, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

Når man må lete litt mer etter sol og varme, kan du bruke VGs nye solguide til å finne ute hvor i landet det er varmest akkurat nå. Klikk her for å komme rett til Solguiden.

I Solguiden finner du også restaurantanmeldelser og opplevelser rundt de varmeste stedene. Med andre ord: VG hjelper deg til å finne de gode ferieopplevelsen her hjemme.

SOLGUIDEN: Slik ser solguiden ut. Test den på vg.no/solguiden

PALMEBYEN: I Gågaten Markens er det palmer om sommeren. Berit og Tom A. Kolstad nyter varmen på uteserveringen til Geheb bakeri. Foto: Mona Langset / VG

Musikkopplevelser i Kristiansand

Palmesusfestivalen som vanligvis fyller Bystranda i Kristiansand med musikkglade mennesker den første helgen i juli, er avlyst. Men det er noen mindre, intime musikkopplevelser i år.

Vaktbua på Odderøya har flere konserter og arrangementer i sommer. Se program her.

På Sørlandets Kunstmuseum er det bakgårdskonserter med alt fra funky soul til akustisk pop med lokale artister seks onsdagskvelder.

Cafe generalen, som er kjent for sine store sommerkonserter, kjører mindre skala i år. Blant annet kommer Ingebjørg Bratland til å ha to konserter den 27. juli.

I Dyreparken er det kveldsshow med Kaptein Sabeltann hver kveld, og i år spilles forestillingene for et publikum på maks 200.

NUPENPARKEN: Med skulpturer av Kjell Nupen som var fra Kristiansand Foto: Mona Langset /VG

Gratis kulturopplevelser i byen

Sett deg på en benk i Nupenparken og se fontenene og skulpturene til byens store kunstner, Kjell Nupen. (1955–2014)

Kilden teater og konserthus har mange gratis sommerforestillinger. Det er også gratis omvisning hvor du kan bli kjent med husets særegne arkitektur og historie. Billetter her.

Frem til 30. august kan du se Håkon Gullvågs 15 store malerier i serien «Den bibelske syklus» i Kristiansand Domkirke.

I Kristiansand Kunsthall er temaet for sommerens utstilling «Retten og vrangen», med kunstnerne Pia Eikaas, Ingrid Lønningdal, Thomas Bo Østergaard, Sebastian Makonnen Kjølaas og Siri Hjorth.

HOS MOI: Tom Arne Endresen, Therese Skolem, Ole Fjermedal og Rolf Nilsen synes det er helt greit å tilbringe sommeren i Norge og spise på Fiskebrygga i Kristiansand. Foto: Mona Langset / VG

Solrike spisesteder

Stikk gjerne innom fiskebasaren og kjøp reker som du spiser ute på fiskebrygga, Eller sett deg på en av de mange uteserveringene i byen. Dette er noen av mange med god mat og stemning:

Hos naboen: Hyggelig restaurant og møteplass i gågaten. Markens gate 19A

Herlig land: Populær restaurant, kafé og bar i gågaten. Markens gate 16

Hos Moi: Uformelt Gourmet-spisested på Fiskebrygga, med mye urter, frukttrær og bærbusker inspirert av Trond Mois hage. Gravane, Kristiansand



fullskjerm neste SJØHUSET: Mat ved vannet

Vertshuset Pieder Ro: Sjømat og annen mat som passer om sommeren på Fiskebrygga. Gravane 10, Kristiansand

Marina Le Monde: Tapas og middelhavsretter, i sjøkanten mellom Sjøhuset og Fiskebrygga. Østre Strandgate 2

Sjøhuset: Sjømat og sommerretter i vannkanten. Østre Strandgate 12

Takbaren på Hotel Caledonien: Kveldssol på sjøsiden, og god utsikt mens du nyter et glass vin eller cocktail med eller uten alkohol. Vestre Strandgate 7

SKYBAR: Om kvelden er det fint å sitte på takterrassen til Radisson Blu Caledonien Hotel, synes Foto: Mona Langset / VG

Publisert: 26.06.20 kl. 12:38

