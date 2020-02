VÅRTUR: Brexit får ingen betydning for deg som skal til London mens påskeliljene blomstrer i år. FOTO: TOBY MELVILLE / REUTERS

Slik blir det å reise til Storbritannia etter Brexit

Fredag 31. januar gikk Storbritannia ut av EU. Dette betyr Brexit for deg som skal på ferie i England, Skottland, Wales eller Nord-Irland.

Nå nettopp

Enten du planlegger London til våren, Edinburgh til høsten, eller å stresse ned på kanalbåtferie gjennom vakkert engelsk landskap til sommeren, får det liten betydning for deg at Storbritannia nå står utenfor EU.

Ifølge Visit Britain kommer ingen ting til å endres for de rundt 670.000 nordmennene som reiser til Storbritannia i år. Men det kan bli endringer fra 2021.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Inntil videre vil fly, ferger, buss og tog vil fortsette å gå som vanlig, og dokumenter turister fra EU- og EØS-land trenger for å krysse grensen endres ikke før tidligst i 2021.

– Hva som skjer etter 31. desember 2020 avhenger av forhandlingene mellom EU og Storbritannia, sier Henriette Danielsen, kommunikasjonssjef for Norge hos Visit Britain.

Hvert år besøker rundt 670.000 nordmenn Storbritannia

Annonse fra: Dette er hotellprisene i London sentrum

Dette er reglene som vil gjelde i hele 2020:

Pass: Med norsk pass kan du reise visumfritt til 185 land i verden. England, Skottland, Wales og Nord-Irland vil fortsatt være blant dem. Storbritannia kommer ikke til å innføres Visum for turister fra EU eller EØS-land i 2020. Har du biometrisk pass, og er over 18 år, kan du bruke den elektroniske passkontrollen. Visumreglene til Storbritannia er imidlertid noe som kan bli endret i 2021.

Les også: Badebyen Bath: Her finner du Englands varme kilder

Mobiltelefon: Når du slår av flymodus etter å ha landet på en britisk flyplass, vil du fremdeles få en melding som sier at samtaler, tekstmeldinger og mobildata koster det samme som hjemme. Forutsetningen er at du har et SIM-kort utstedt av et selskap i Norge eller at annet EU/EØS-land.

TELEFON: Mobilkostnadene blir de samme som før Foto: ADAM BUTLER / AP

Europeisk helsetrygdkort: Når du er på ferie i et EU- eller EØS-land har du rett til samme offentlige helsehjelp som landets egne innbyggere, og du må betale samme egenandel som dem. For å vise at du har rett til denne tjenesten, skal du ha med det et Europeisk Helsetrygdkort.

Dette kortet vil fortsatt være gyldig i Storbritannia i 2020, men det kan komme nye regler i 2021. Les mer informasjon fra britiske helsemyndigheter her

Kjøre bil: Ditt norske førerkort vil fortsatt være gyldig. Du trenger ikke en internasjonal kjøretillatelse (IDP).

Les også: Brødre på rundreise til frekke britiske stedsnavn

Reise med kjæledyr: I Storbritannia er det mange hundevennlige hoteller. Vi har tidligere skrevet om den norske hunden Luna som var på bilferie i England og Skottland med sine eiere. Du kan fortsatt ta med hunden eller andre firbente familiemedlemmer etter samme regler som gjelder i EØ/EØS. Det vil si at du må ha et eget kjæledyrpass, utstedt av dyrlegen.

PASS: Hunder kan fortsatt være med på ferie i Storbritannia, med eget pass. Foto: Karin Beate Nøsterud

Publisert: 04.02.20 kl. 01:27

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser