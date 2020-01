ULIKE REGLER: Det er stor forskjell på hvor mye håndbagasje de ulike selskapene tillater gratis. Foto: Espen Braata / VG

Dette er de nyeste håndbagasjereglene

Norwegian har fått nye håndbagasjeregler. Men hvor mye kan du egentlig ta med deg der – og i de andre flyselskapene nå? Her er oversikten.

Nå nettopp

Håndbagasjereglene varierer stort fra selskap til selskap. Mens Easy Jet har fri kilo så lenge du klarer å løfte bagen opp i hattehyllen uten hjelp, og British Airways har to ganger 23 kilo gratis, må du betale for alt som ikke får plass under setet hos Wizz Air og Ryaniar. Se liste lenger ned!

Hos Norwegian må du også nå betale for kolli som skal i hattehyllen hvis du ikke har de dyreste billettene. De nye Norwegian-reglene gjelder for billetter som er kjøpt etter 23. januar 2020.

HÅNDBAGASJE: Reglene varierer stort fra selskap til selskap. Foto: Dag Fonbæk / VG

– Norwegians forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og det ligger også til grunn for det nye regelverket, sier Cecilie Nybø Carlsen i en pressemelding med informasjon om de nye reglene.

Norwegians nye regler:

I tillegg til håndbagasjen som tillattes i de ulike billettkategoriene er det lov å ta med en taxfree-pose.

Low Fare: En liten veske som får plass under setet foran gratis. I tillegg kan du betale for en veske på maks 55 x 40 x 23 i hattehyllen. Prisen varierer med strekning, men vil ligge på 50 kroner i Skandinavia og 90 kroner for interkontinentale reiser. Maks ti kilo totalt.

Low Fare +: En liten veske som får plass under setet og en liten trillekoffert som får plass i hattehyllen er gratis, maks ti kilo totalt. Hvis flyet er fullt kan trillekofferten bli sendt som innsjekket bagasje, uten at det koster noe ekstra. For å være sikker på at trillekofferten blir med inn i kabinen kan du kjøe Priority Boarding. Da vil du være blant de første som går om bord i flyet. Et innsjekket kolli på 23 kilo er også inkludert.

Flex og Premium: En liten håndbagasje under setet og en trillekoffert til hattehyllen på til sammen 15 kilo er inkludert i billetten. I tillegg kan du ta med to ganger 23 kilo innsjekket bagasje. Detaljer her.

MYE: Noen tøyer håndbagasjereglene ekstra langt. Foto: Dag Fonbæk / VG

Regler for håndbagasje på fly hos 26 andre selskaper

EasyJet: Ingen vektgrense, eneste betingelse er at du klarer å løfte den opp i hattehyllen selv. Størrelse 56 x 45 x 25 cm. Men det er bare plass til 70 slike bager i kabinen, så når det er fullt blir resten sendt som innsjekket bagasje, uten ekstra betaling. Kunder som reiser med Flexi, Upfront, Extra Legroom eller har Easy Jet Plus-kort, kan i tillegg ta med en liten veske som kan plasseres under setet foran, 45 x 36 x 20 cm. Detaljer Ingen vektgrense, eneste betingelse er at du klarer å løfte den opp i hattehyllen selv. Størrelse 56 x 45 x 25 cm. Men det er bare plass til 70 slike bager i kabinen, så når det er fullt blir resten sendt som innsjekket bagasje, uten ekstra betaling. Kunder som reiser med Flexi, Upfront, Extra Legroom eller har Easy Jet Plus-kort, kan i tillegg ta med en liten veske som kan plasseres under setet foran, 45 x 36 x 20 cm. Detaljer her.

British Airways: To vesker på 23 kilo hver, En stor, 56 x 45 x 25 cm, pluss en mindre som kan plasseres under setet foran. 40 x 30 x 15 cm. Men du må kunne løfte vesken opp i hattehyllen selv. Alt du handler på Dutyfree må få plass i håndbagasjen. På travle flyginger kan håndbagasjen bli sendt som innsjekket bagasje, uten avgift, hvis det ikke er plass i kabinen. Detaljer To vesker på 23 kilo hver,En stor, 56 x 45 x 25 cm, pluss en mindre som kan plasseres under setet foran. 40 x 30 x 15 cm. Men du må kunne løfte vesken opp i hattehyllen selv. Alt du handler på Dutyfree må få plass i håndbagasjen. På travle flyginger kan håndbagasjen bli sendt som innsjekket bagasje, uten avgift, hvis det ikke er plass i kabinen. Detaljer her.

Air France Economy: 12 kilo totalt. En stor veske på maks 55 x 35 x 25 cm, pluss en mindre på maks 40 x 30 x 15 cm som kan få plass under setet foran. Reiser du med Premium Economy, Business eller La Premiere Cabins kan samlet vekt være 18 kilo. Poser fra taxfree kan komme i tillegg. Detaljer 12 kilo totalt. En stor veske på maks 55 x 35 x 25 cm, pluss en mindre på maks 40 x 30 x 15 cm som kan få plass under setet foran. Reiser du med Premium Economy, Business eller La Premiere Cabins kan samlet vekt være 18 kilo. Poser fra taxfree kan komme i tillegg. Detaljer her.

KLM: 12 kilo totalt , To vesker, den største maks 55 x 35 x 25 cm, og den minste som plasseres under setet foran på maks 40 x 30 x 15 cm. Business-passasjerer kan ta med to av de største kolliene, med vekt på til sammen 18 kilo. Detaljer , To vesker, den største maks 55 x 35 x 25 cm, og den minste som plasseres under setet foran på maks 40 x 30 x 15 cm. Business-passasjerer kan ta med to av de største kolliene, med vekt på til sammen 18 kilo. Detaljer her.

Brussels Airlines: 12 kilo totalt. To vesker, den største på maks 55 x 40 x 25 cm pluss en liten personlig på maks 40 x 30 x 10 cm. Den største kan bli sendt som innsjekket bagasje, uten avgift, hvis det ikke er plass i kabinen. Detaljer 12 kilo totalt. To vesker, den største på maks 55 x 40 x 25 cm pluss en liten personlig på maks 40 x 30 x 10 cm. Den største kan bli sendt som innsjekket bagasje, uten avgift, hvis det ikke er plass i kabinen. Detaljer her.

Aeroflot: En bag på 10 kilo, størrelse 55 x 40 x 25 cm. Business: 15 kilo. Detaljer 10 kilo, størrelse 55 x 40 x 25 cm. Business: 15 kilo. Detaljer her.

Vueling : 10 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm, pluss en bag som får plass under setet foran, 35 x 20 x 20 cm. I tillegg kan du ta med en handlepose fra duty free som får plass under setet foran. Detaljer : 10 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm, pluss en bag som får plass under setet foran, 35 x 20 x 20 cm. I tillegg kan du ta med en handlepose fra duty free som får plass under setet foran. Detaljer her.

Icelandair: 10 kilo totalt, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm, pluss en liten veske som får plass under setet foran, 45 x 30 x 15 cm. Saga Premium Flex kan ha med to 10 kilos kolli pluss en liten veske. Detaljer 10 kilo totalt, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm, pluss en liten veske som får plass under setet foran, 45 x 30 x 15 cm. Saga Premium Flex kan ha med to 10 kilos kolli pluss en liten veske. Detaljer her.

Finnair: 8 kilo totalt, maks størrelse 56 x 45 x 25 cm, pluss en liten veske på 40 x 30 x 15 cm. Passasjerer på businessklasse og Gold- og Platinum-medlemmer kan ta med ett kolli til, men samlet vekt er maks 10 kilo. Alt du kjøper på flyplassen regnes med i håndbagasjen. Detaljer 8 kilo totalt, maks størrelse 56 x 45 x 25 cm, pluss en liten veske på 40 x 30 x 15 cm. Passasjerer på businessklasse og Gold- og Platinum-medlemmer kan ta med ett kolli til, men samlet vekt er maks 10 kilo. Alt du kjøper på flyplassen regnes med i håndbagasjen. Detaljer her.

SAS: 8 kilo totalt, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm, pluss en personlig eiendel på 40 x 30 x 15 cm. Business-passasjerer og SAS Plus til og fra Asia og USA kan ta med to åttekilos kolli. Taxfree-free-varer og ting du har kjøpt på flyplassen teller som en del av håndbagasjen. Detaljer 8 kilototalt, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm, pluss en personlig eiendel på 40 x 30 x 15 cm. Business-passasjerer og SAS Plus til og fra Asia og USA kan ta med to åttekilos kolli. Taxfree-free-varer og ting du har kjøpt på flyplassen teller som en del av håndbagasjen. Detaljer her.

LOT Polish Air: 8 kilo på økonomiklasse og Premium. Business-passasjerer kan ta med to kolli på 9 kilo. Maks størrelse 55 x 40 x 23. I tillegg en liten veske, maks 40x35x12 cm. Detaljer 8 kilo på økonomiklasse og Premium. Business-passasjerer kan ta med to kolli på 9 kilo. Maks størrelse 55 x 40 x 23. I tillegg en liten veske, maks 40x35x12 cm. Detaljer her.

Widerøe: 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm. I tillegg en liten laptop- eller håndveske. Detaljer 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 20 cm. I tillegg en liten laptop- eller håndveske. Detaljer her.

Lufthansa: 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm, pluss en liten veske som kan plasseres under setet. Business og First class-passasjerer kan ta med to åttekilos kolli. Detaljer 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm, pluss en liten veske som kan plasseres under setet. Business og First class-passasjerer kan ta med to åttekilos kolli. Detaljer her.

Swiss Air: 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm. Business og First kan ha to åttekilos kolli. Du kan også ha med en liten veske 40 x 30 x 10 cm. Detaljer 8 kilo, maks størrelse 55 x 40 x 23 cm. Business og First kan ha to åttekilos kolli. Du kan også ha med en liten veske 40 x 30 x 10 cm. Detaljer her.

Turkish airlines: 8 kilo, størrelse 55 x 40 x 23. Business-passasjerer kan ta med to åttekilos kolli. I tillegg en liten veske som får plass under setet foran. Detaljer 8 kilo, størrelse 55 x 40 x 23. Business-passasjerer kan ta med to åttekilos kolli. I tillegg en liten veske som får plass under setet foran. Detaljer her.

SunExpress: 8 kilo, maks 55 x 40 x 23 cm. Detaljer 8 kilo, maks 55 x 40 x 23 cm. Detaljer her.

Danish Air Transport (DAT) : 8 kilo, ett kolli maks størrelse 55 x 35 x 25 cm. Detaljer : 8 kilo, ett kolli maks størrelse 55 x 35 x 25 cm. Detaljer her.

Air Baltic : 8 kilo totalt, en veske på maks 55 x 40 x 23 cm pluss en liten veske på maks 40 x 30 x 10 cm. Du kan betale ekstra for håndbagasje opp til 12 kilo. Detaljer 8 kilo totalt, en veske på maks 55 x 40 x 23 cm pluss en liten veske på maks 40 x 30 x 10 cm. Du kan betale ekstra for håndbagasje opp til 12 kilo. Detaljer her.

Thai Airways: 7 kilo totalt, maks størrelse 56 x 45 x 25 cm. Passasjerer med Star Alliance Gold Status og de som reiser Business eller First Class kan ha med to syvkilos kolli. I tillegg ha en liten veske på 37,5 x 25 x 12,5 cm. Detaljer her.

Qatar Airways: 7 kilo, maks 50 x 37 x 25cm. Kun ett kolli på økonomi. Førsteklasse og Business-gjester kan ta med to kolli på totalt 15 kilo. Detaljer 7 kilo, maks 50 x 37 x 25cm. Kun ett kolli på økonomi. Førsteklasse og Business-gjester kan ta med to kolli på totalt 15 kilo. Detaljer her.

Emirates: 7 kilo, maks størrelse 55 x 38 x 20 cm. Business- og førsteklassepassasjerer kan ta med to vesker på syv kilo hver, men den ene må få plass under setet foran og ikke være større enn 45 x 35 x 20 cm. Detaljer 7 kilo, maks størrelse 55 x 38 x 20 cm. Business- og førsteklassepassasjerer kan ta med to vesker på syv kilo hver, men den ene må få plass under setet foran og ikke være større enn 45 x 35 x 20 cm. Detaljer her.

Sunclass Airlines (Ving): 6 kilo, størrelse 55 x 40 x 20 cm. Merk at håndbagasjen veies sammen med innsjekket bagasje, og det kan ikke veie mer enn 20 kilo til sammen. Flyr du Economy Plus eller Premium, eller bor på Sunwing Family Resort, Sunprime Hotels eller Ocean Beach Club er det totalt 30 kilo bagasje, men fortsatt maks 6 kilo i håndbagasjen. Detaljer 6 kilo, størrelse 55 x 40 x 20 cm. Merk at håndbagasjen veies sammen med innsjekket bagasje, og det kan ikke veie mer enn 20 kilo til sammen. Flyr du Economy Plus eller Premium, eller bor på Sunwing Family Resort, Sunprime Hotels eller Ocean Beach Club er det totalt 30 kilo bagasje, men fortsatt maks 6 kilo i håndbagasjen. Detaljer her.

TUIfly Nordic (TUI) : 5 kilo, størrelse 55 x 40 x 23 cm. Merk at samlet bagasje ikke kan overstige 20 kilo. Har du for eksempel 18 kilo innsjekket bagasje, kan du bare ha to kilo i håndbagasjen. Detaljer : 5 kilo, størrelse 55 x 40 x 23 cm. Merk at samlet bagasje ikke kan overstige 20 kilo. Har du for eksempel 18 kilo innsjekket bagasje, kan du bare ha to kilo i håndbagasjen. Detaljer her.

Novair (Apollo): 5 kilo, størrelse 55 x 40 x 22 cm. Merk at håndbagasjen blir veien sammen med innsjekket bagasje, og det kan ikke veie mer enn 20 kilo til sammen. Detaljer 5 kilo, størrelse 55 x 40 x 22 cm. Merk at håndbagasjen blir veien sammen med innsjekket bagasje, og det kan ikke veie mer enn 20 kilo til sammen. Detaljer her.

Wizzair: Kun en liten veske som får plass under setet foran er gratis, maks størrelse 40x30x20 cm. Kan veie inntil 10 kilo. Hvis du betaler for Wizz Priority, som gir prioritet ved innsjekking og ombordstigning, kan du i tillegg ta med ett kolli på ti kilo som får plass i hattehyllen, maks 55 x 40 x 23 cm. Detaljer Kun en liten veske som får plass under setet foran er gratis, maks størrelse 40x30x20 cm. Kan veie inntil 10 kilo. Hvis du betaler for Wizz Priority, som gir prioritet ved innsjekking og ombordstigning, kan du i tillegg ta med ett kolli på ti kilo som får plass i hattehyllen, maks 55 x 40 x 23 cm. Detaljer her.

Ryanair: Kun en liten veske som får plass under setet foran er gratis, maks størrelse 40 x 25 x 20 cm. Hvis du betaler ekstra for prioritert ombordstigning kan du også ta med en større en håndbagasje som får plass i hattehyllen, maks 55 x 40 x 20cm, og 10 kilo. Detaljer Kun en liten veske som får plass under setet foran er gratis, maks størrelse 40 x 25 x 20 cm. Hvis du betaler ekstra for prioritert ombordstigning kan du også ta med en større en håndbagasje som får plass i hattehyllen, maks 55 x 40 x 20cm, og 10 kilo. Detaljer her.

NORWEGIAN: Har strammet inn på håndbagasjereglene. Foto: Jan Ovind / VG

Publisert: 28.01.20 kl. 09:42

