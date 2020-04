REISELYSTEN: Skuespiller Lilly James som Donna i den andre «Mamma Mia»-filmen, da hun ankommer øya «Kalokairi», som skal forestille Hellas, men som i virkeligheten ligger i Kroatia. Foto: Filmweb

Film, TV, og VR: Slik får du de gode reiseopplevelsene i påsken

Selv om vi blir bedt om å holde oss hjemme akkurat nå, kan hodene våre reise jorden rundt ved hjelp av gode filmer, TV-serier og virtuelle opplevelser.

Noen filmer er slik at du bare vil kaste deg over tastaturet og bestille billetter i det rulleteksten går over skjermen. Og noen reiseprogrammer på TV gir drømmene om nære og fjerne land masse næring.

Her er noen av våre favoritter som får reise-hjertet til å banke litt hardere.

Filmer:

«Mamma Mia»! (2008): Hvem får vel ikke lyst til å sette seg på første fly til Hellas når de ser denne filmen? Her får vi greske øyer på sitt mest idylliske, og masse musikk til å bli glad av. Utescenene er filmet på øyene Skopelos og Skiathos, og ennå arrangeres det Mamma Mia-turer til innspillingsstedene der.

HELLAS: Bryllupskirken fra den første «Mamma Mia»-filmen ligger på en liten fjelltopp på øya Skopelos. Foto: Terje Bringedal / VG

«Mamma Mia, here we go again» (2018): Oppfølgeren skal forestille sammen sted – som kalles Kalokairi i filmene – men den er laget på øya Vis i Kroatia. Den viser at dette landet har like turkis hav og like naturskjønne øyer som Hellas. Innledningsvis følger vi unge Donna på backpacking gjennom Paris. Og da får vi lyst til å reise dit også.

Les også: Bli med til Vis, den nye Mamma Mia-øya

KROATIA: Mamma Mia 2 ble filmet her på øya Vis i Kroatia Foto: Mona Langset / VG

«The Beach» (2000): Finnes det en mer komplett backpackerfilm enn denne? Den 20 år gamle filmen med Leonardo de Caprio i hovedrollen Gjorde Maya beach i Krabi til et yndet reisemål for backpackere fra hele verden. Nå trenger vi ikke reise til akkurat denne stranden da, for den ble overbefolket etter filmen og holdes derfor strengt frem til 2021. Men det er nok av andre vakre strender å velge mellom i Thailand. Denne filmen minner oss om hvor eventyrlig det kan være der.

Les også: Dette er verdens beste strender, ifølge Tripadvisor

THAILAND: Maya beach før den ble overbefolket av backpackere. Foto: Nils Bjåland / VG

«Thelma & Louise» (1991): Roadtripfilmen over alle roadtripfilmer. Klassikeren med historien om Thelma (Gena Davis) og Louise (Susan Sarandon) på flukt fra sine begrensede liv til friheten i Mexico i en 1966 Ford Thunderbird Cabriolet fra 1966. Vi møter også en ung og kjekk Brad Pitt i sin første betydelige filmrolle. Så er filmen også nesten 30 år gamme.

Les også: Roadtrip i Kanadiske Rocky Mountains

«Motorsykkeldagbøkene» (2004): Om Thelma og Loise er den ultimate roadmovien på fire hjul, så er Motosykkeldagbøkene det samme på to. Før han ble Che Guevara reiste Ernesto de la Serna gjennom Peru, inkludert Machu Picchu, Bolivia, Chile og Venezuela. Motorsykkeldagbøkene er ikke bare en roadmovie, den dokumenterer også hvordan en reise kan forandre et liv for alltid.

PERU: I Motorsykkeldagbøkene blir vi med den unge Che Guevara til Machu Picchu, blant annet. Foto: Knut Erik Knudsen / VG

«Eat Pray Love» (2010): For noen er dette en viktig finn-deg-selv-film, for andre er den en klisjé: Kvinne forlater mann og barn for å ta seg et friår. Men klisjé eller ei – den skildrer et fantastisk år på reise. Og sjansen er stor for at du blir fristet til å ta et friår og reise selv.

Les også: Slik kan du reise til utlandet med familien et år

«Letters to Juliet» (2010): Muligens et av dette århundres mest romantiske reisefilmer. Den starter i Verona, der en amerikanske jente (Amanda Seyfried) finner et kjærlighetsbrev som forandrer alt for henne. Filmen fører seerne rundt i Toscana på jakt etter tapt kjærlighet.

Les også: Sjekk inn på kjærlighetshotellet

VERONA: Balkongen som skal ha inspirert Shakespeare til å skrive Romeo og Julie. Foto: Karin Beate Nøsterud / VG

«Nå eller aldri» (The Bucket List) (2007): I denne rørende filmen følger vi to eldre menn med uhelbredelig kreft (Jack Nicholson og Morgan Freeman) gjennom Egypt, Tanzania, India, Kina og Frankrike, med en liste over ting de må gjøre før de dør. Muligheten er sterkt til stede for at du lager din egen bucketliste etterpå.

«Under the Tuscan sun» (2003): Hvem drømmer vel ikke om å kjøpe et 1700-tallshus i Toscana? Den amerikanske forfatteren Frances Mayes Diane Lanes gjør nettopp det, og ender opp med å bli lidenskapelig forelsket både i landsbyen, landskapet og en italiener.

Les også: Feriehus til salgs for en euro på Sicilia

TOSCANA: Hvem ville vel ikke forelsket seg her? Foto: Filippa Monteforte / AFP

«PS. I Love You» (2007): Denne tragiske kjærlighetshistorien handler om den unge enkel Holly (Hilary Swank), som oppdager at hennes avdøde ektemann Gerry (Gerard Butler) har skrevet ti månedlige beskjeder til henne, som skal hjelpe henne ut av sorgen. Dette fører Holly ut på en reise til Gerrys fødeland Irland, og seerne blir med til de bølgende åsene i de vakre Wicklow-fjellene.

Les også: Helgetur til Dublin

«The Darjeeling Limited» (2007):

Tre amerikanske brødre som ikke har snakket sammen på et år, legger ut på en togreise gjennom India for å finne seg selv og knytte nye bånd. Gjennom eventyret og vennskapet brødrene etter hvert opplever, får du garantert også lyst til å bli bedre kjent med India.

Les også: 36 timer i Goa – Indias lykkeligste sted

INDIA: Darjeeling Himalayan Railway står på Unescos verdensarvliste. Foto: Diptendu Dutta / AFP

Se reiseprogrammer på TV

Noen TV-kanaler gir kontinuerlig næring til reisedrømmene, for eksempel Animal Planet National Geographics NatgeoTV. Her må du riktig nok ha abonnement for å se programmene.

Men gode gamle NRK gir tilgang til et vell av reiseprogrammer og serier gratis. Det eneste du trenger er en smart-TV eller en skjerm med nettilgang. Du finner det på NRK TV. Dette er noen av dem:

AUSTRALIA: En programserie om det ville og vakre landet kan strømmes fra NRK TV Foto: Bjørn Aslaksen / VG

Over land – fra London til Mongolia: Tre unge menn melder seg på Mongol Rally for å teste om det går an å kjøre gjennom 22 land i en Skoda Fabia 1,2. Se den norske realityserien i seks episoder her.

Ville og vakre Australia: Britisk naturserie om magiske og fascinerende Australia. De tre programmene handler om henholdsvis land, hav og urbane strøk. Se dem her.

Deilige danske hotell: En livsstilsekspert sjekker inn som gjest, og en komiker sjekker inn som arbeidshest, på fire ulike luksushoteller. Se programmene fra Hotel Nimb, Vejrø Resort, Dragsholm slott og Hotel Vejlefjord her.

Liv og luksus på The Ritz hotell: På legendariske Ritz i London oser det av glamour og historie. Denne britiske dokumentaren i to deler tar oss med bak kulissene. Se den her.

THE RITZ: Bli med bak kulissene Foto: Toby Melville / Reuters

Jorden rundt på seks steg: Er det riktig at alle mennesker på jorden er forbundet gjennom seks bekjentskap? Norske kjendiser reiser verden rundt og tester teorien. Se 12 programmer her.

Sue Perkins i Japan: Britiske Sue Perkins tar pulsen på japan og sjekker blant annet om kvinner kan bryte seg inn i sumoringen, hvordan det er å leve med roboter, og om solobryllup være tingen om du ikke har tid til en partner. Se BBC-programmene her.

Canada på tvers med Lars Monsen: 8252 kilometer, 947 dager. Ekstreme temperaturer og ville dyr. Se Lars Monsens utfordringer i et av klodens mest øde villmarksløp her.

Svalbard minutt for minutt: Bli med på den ni døgn lange seilasen rundt øygruppen som har vært en del av Norge i over 100 år her.

SVALBARD: Gjenopplev den direktesendte seilasen rundt Svalbard Foto: Tore Ulabrand Johansen / VG

Gjennom arkivet kan du også gjenoppleve mange gamle reiseminner, som Folk i farta, der Alex Rosen reiste rundt i verden og besøkte nordmenn i utlandet i 2001, 2009 og 2011. Se det her.

I tre sesonger stilte programleder Noman Mubashir spørsmålet Hva har du i bagasjen? til ulike norske kjendiser. Og seerne fikk være med rundt i verden for å møte deres røtter. Se det her.

Har du levd noen år, og vil ha en dose ungdomsnostalgi, kan du hente frem serien U: Tur-retur der NRK fulgte fem ungdommer på interrail i Europa i 1995. Se den her.

ROMA: Mange mennesker gikk igjennom Galleria Vittorio Emanuele II shopping mall før coronaen. Foto: Stringer/Italy/Reuters

Virtuelle gåturer:

De fleste store byer kan du «gå» igjennom via YouTube. Noen har filmet mens de har gått gatelangs. Her kan du for eksempel følge med på vandring gjennom Romas gater i to timer. Og her kan du bli med på en fire timers tur til fots i London.

Vil du heller ta styringen over hvor du «går» eller «kjører» i bygatene selv, kan du prøve Realmapa.com. Her kan du navigere gjennom gater i flere byer, for eksempel Berlin her.

Og på nettsiden 360cities.net kan du stå ett sted og snu deg 360 grader rundt på ulike steder i byer over hele verden. Slik kan du for eksempel se litt av Den kinesiske mur her, New York her, London her, og Vigelandsparken i Oslo her.

Du kan også reise virtuelt innenlands. Vi har tidligere skrevet om at flere av Norges dyreparker viser mating og stell av dyr direkte på Facebook eller YouTube.

VALENCIA: Lag Paella (opprinnelig fra Valencia), og annen mat fra dine favorittland mens du venter på å kunne reise igjen. Foto: Karin Beate Nøsterud / VG

Planlegg neste års reiser

Vi vet ikke når verden blir slik at vi kan reise hvor vi vil igjen. Men mens vi venter kan vi planlegge reiser frem i tid.

Bruk gjerne noen av verdens største og mest anerkjente reisenettsteder som inspirasjon: Lonely Planet, Condé Nast Traveller, National Geographic Travel og Travel+Leisure. De skriver naturligvis mye om coronaen som lammer alt reiseliv akkurat nå. Men her finner du også gode reportasjer om steder du kan besøke når viruset er slått tilbake.

Og mens du planlegger: Hør på musikk fra andre deler av verden, lag mat fra stedene du vil reise til, se filmer og drøm om bedre tider.

Publisert: 09.04.20 kl. 11:50

