NYTTÅRSFEIRING: Mange hunder og katter blir skremt av raketter, og på et flyplasshotell kan du komme unna smellene. Foto: Illustrasjonsbilde: TatyanaGl / iStockphoto

Hit kan du ta med hunden din på nyttårsaften

På et flyplasshotell kan din firbeinte venn få en stille og fredelig nyttårsfeiring.

Nå nettopp

Nyttårsaften kan være en belastning for hunder, da det er mange som ikke trives godt med raketter og smell. For de hundene som er verst rammet er det snakk om en fobi hvor hunden reagerer så sterkt at de får dødsangst og kan skade seg selv. Og du trenger ikke bo midt i en by for å merke det godt på lydnivået når klokken slår midnatt.

Derfor kan det være en god idé å ta med din firbeinte venn på et flyplasshotell, hvis du ikke blir invitert på nyttårsfest til noen som bor tett på en flyplass. Der er det nemlig ikke lov til å skyte opp raketter.

De aller fleste hoteller har åpent for hunder året rundt for et tillegg i prisen, men Nordic Choice Hotels har gjort litt mer ut av nyttårsfeiringen. Alle deres flyplasshotell tilbyr nemlig fest for firbeinte på årets siste kveld.

Espen Hammersvik, hotelldirektør på Clarion Hotel Bergen Airport, sier de har drevet med nyttårsfeiring for hunder siden 2016. Konseptet har fått navnet «Happy Dog».

– Ideen startet med at hunder og andre kjæledyr kan ha vanskeligheter på nyttårsaften, og vi kan tilby en stille og rolig feiring både for hund og mennesker. I tillegg til at det ikke er lov til å sende opp raketter rett ved flyplassen, er hotellet vårt lydisolert for å unngå flystøy, sier Hammersvik.

KLAR FOR NYTTÅRSFEIRING: En hund som er klar for å feire nyttår på Bergen Airport Hotell. Foto: Clarion Hotel Bergen Airport

Han forteller at feiringen skal være minnerik både for to- og firbeinte, og de tilbyr derfor i samarbeid med Sandviken Dyreklinikk alt fra klipping av klør og tannsjekk til goodiebags og julebuffet. I år er det så langt 103 hunder fordelt på 85 hundeeiere som sjekker inn på Bergen Airport Hotell på nyttårsaften.

– For vår del er det mest gledelig at både hund og hundeeier får oppleve en fredelig og fin nyttårsaften. Vi opplever at det er mange som kommer tilbake hvert år, sier han og påpeker at nyttårsfeiringen foregår på en egen del av hotellet, slik at det ikke er til bry for andre gjester.

Han forteller at han først var litt skeptisk for å ha så mange hunder under samme tak, men at det har gått overraskende bra.

Det var kjedens hotell ved flyplassen Arlanda i Stockholm som startet med «happy dog»-konseptet. Ifølge Aftonbladet har rekordmange booket rom i år – hele 380 hunder skal feire nyttårsaften på Clarion Hotel Arlanda Airport.

RØD LØPER: Hundene fikk skikkelig VIP-behandling på Bergen Airport Hotell i fjor. Foto: Clarion Hotel Bergen Airport

Nordic Choice er ikke det eneste hotellet du kan ta med deg hunden din på på nyttårsaften. På Scandics hoteller er hunder alltid velkommen.

– Vi ser at det er stor etterspørsel etter gjester med hunder som ønsker å bo på hotell hvor de kan unngå raketter, og da først og fremst flyplasshoteller, men også andre hoteller utenfor sentrumskjernen, sier administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold.

Kommunikasjonsdirektør i First Hotell, Erlend Ellingsen, sier også at hunder alltid er hjertelig velkommen. De har merket en stigende etterspørsel etter rom som også passer for gjester som reiser med hund eller katt.

– Vi forsøker så godt vi kan å legge til rette for at våre gjester kan ha med seg sine firbeinte venner på våre hoteller. Samtidig må vi tenke på allergikere, så i de fleste hotellene våre har vi øremerket noen rom til også å inkludere hunder og katter, sier han.

På Thons flyplasshoteller i Oslo og er det også åpent for hunder. Radisson Blue Oslo Airport tar imot hunder som vanlig, men ikke flyplasshotellet i Trondheim.

– Det er mange hundeeiere som setter pris på denne muligheten, fordi hundene også får en fin feiring uten smell fra rakettene, sier Alexandra Lilja Lindvik i Radisson.

Publisert: 17.12.19 kl. 02:28

