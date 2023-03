STADIG POPULÆRT: Gran Canaria er på topplisten for mange nordmenn. Her fra Amadores-stranden.

Ekstrem fart i chartersalget tross økte priser

Ikke siden før pandemien har trykket på charterferien vært høyere.

– Det er ingen tvil om at 2023 blir et godt reiseår. Vi satte rekorder gjennom hele januar. Vi må tilbake til 2018 for å finne like høyt trykk så tidlig på året, opplyser kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

Ving og TUI melder om samme utvikling.

– Salget tok skikkelig fart fra januar og har holdt seg stabilt høyt siden. Vi ligger nå over sommersalget for 2019, sier senior kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

Hos Ving er salget av sommercharter fem prosent høyere enn på samme tid i 2019 og 17 prosent over fjoråret.

Prishoppet «på alt» her hjemme og ute i verden har ikke stoppet reiselysten – og tyder på at mange har litt penger på lur.

– Det er tydelig at nordmenn ønsker å reise på ferie til utlandet igjen, sier brand manager Ingrid Osa i Ving.

FLERE SETER: Senior kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren sier de nok vil legge til flere flyseter i sommerferien.

VG har sjekket status for charterreiser de store operatørene samt nettreisebyrået Ticket, som selger charter fra charter- og reisearrangørene.

Selskapene melder om:

Færre plasser.

Høyere etterspørsel.

Høyere priser.

– Vi forventer at bestillingene for sommeren vil være ganske tett på 2019-tallene, men alt er avhengig av hvor mye kapasitet det er i markedet, folks økonomi, pris på reiser og uro i verden, for å nevne noe, sier Ellen Wolff Andresen, markedssjef i Ticket.

Hun minner om forrige sommer, da folk ville reise, men da passproblemer, streiker, og flyplasstrøbbel satt en stopper for mange.

GODT ÅR:- Salget har vært rekordhøyt så langt i år og ligger nå akkurat litt over hva det gjorde på samme tid før pandemien. kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo

– Kan bli utsolgt

Apollo har rundt 15 prosent lavere kapasitet enn før pandemien.

– Det er som forventet, hele programmet måtte nedjusteres under pandemien, sier Beatriz Rivera i Apollo.

Hun sier det tar litt tid å komme tilbake på fullt nivå, fordi de må finne «ledige» tider og flyplasser.

– Nå er snart seks av ti av sommerens pakkereiser allerede solgt, og syv av ti skal til Hellas. Fortsetter salget i dette tempoet kan vi rett og slett få et utsolgt Hellas før sommerferien har startet, sier Rivera.

– Vi har 20 prosent lavere kapasitet enn vi hadde i 2019, sier brand manager Ingrid Osa i Ving.

TUI melder at kapasitene ligger under 2019.

– Det er allerede flere utreisemåneder som begynner å fylles opp, og vi forventer å sette opp ekstra kapasitet i høysesong, ettersom at salget er så godt i gang, sier Nora Aspengren.

UT PÅ TUR: Kokkari på Samos i Hellas.

Kraftig prisøkning

– I gjennomsnitt ligger prisene nå cirka 2000 kroner over 2019-nivå. Det er først og fremst flyprisene som har steget, sier Nora Aspengren i TUI.

Apollo sier prisen på tradisjonelle pakkereiser i snitt har økt mellom 10–15 prosent mot før pandemien.

– Samtidig selger vi pakkereiser med rutefly, og her ser vi at prisnivået har steget noe mer. Men det varierer avhengig av flyselskap, datoer, hotell og reisemål, sier Beatriz Rivera.

Ving opplyser ikke hvor mye prisene har steget hos dem.

De opplever likevel at nordmenn prioriterer å reise på familieferie.

– Populære reisemål og hotell selges først. Ved å velge pakkereise og all inclusive vil man kunne ha bedre kontroll på feriebudsjettet og kan være en god løsning for mange barnefamilier, sier Ingrid Osa i Ving.

At prisene øker, bekrefter Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

Det som går mest opp nå, er hvis du bare booker fly uten pakketur.

– Det er blitt dyrere enn det det var, også før pandemien. Det handler også om oljeprisen og flykostnader, og færre fly i luften enn tidligere, sier han til VG.

Mest populært

Om prisene har beveget seg, står nordmenns sommerfavoritter på stedet hvil.

Apollo: Hellas på topp, foran Kypros, Spania (Mallorca) og Bulgaria. Ser en markant økning i salget av kombinasjonsreiser (øyhopping) og treningsreiser.

TUI: Hellas og Spania, med reisemålene Kreta, Mallorca, Gran Canaria og Rhodos.

Ving: Klassikerne Spania og Hellas, med reisemålene Mallorca, Kypros og Rhodos.

Ticket: Spania, Hellas, Kroatia og Tyrkia.

FRISTER: Kreta frister norske charterturister.

– Her er det mest for pengene

– Er det noen land som er blitt billigere å reise til?

– Nei, sier Nora Aspengren i TUI, og legger til:

– Vi ser at rimelige destinasjoner som Bulgaria, Albania og Tyrkia er spesielt populære nå. Her får man mye ferie for pengene.

Også Ving sier det fortsatt er rimeligere å legge ferien til Tyrkia og Bulgaria.

– Her er det gode hotelltilbud, slik at feriekvaliteten er høy i forhold til prisen.

Apollo fremholder at det generelle prisnivået i Hellas er nesten halvparten sammenlignet med her hjemme. Det samme gjelder Kroatia og Kypros.

Ellen Wolff Andresen i Ticket sier at de såkalte billiglandene antagelig ikke er like rimelige som før, men at for nordmenn vil de oppleves som billigere.

– Det blir spennende å se hvordan det blir med Kroatia etter at de nå har innført euro i januar.

Ny trend

Apollo sier de registrerer en stor økning i kunder som vanligvis ikke benytter seg av charter.

Under pandemien bunnet dette i hovedsak i tryggheten en pakkereise tilbyr, ifølge Apollo.

– Nå ser vi derimot at det er pris som er den mest avgjørende faktoren. Pakker man reisen selv med rutefly og hotell hver for seg må man ofte betale reisen med en gang. I en tradisjonell pakkereise er det et lite depositum ved bestilling. Sluttsummen trenger ikke betales før 30 dager innen avreise, og i disse dager betyr det helt åpenbart mye for mange, sier Beatriz Rivera.

Ekspert: - Ikke vent!

Flyanalytiker, rådgiver og daglig leder i Winair, Hans Jørgen Elnæs, setter en liten støkk i de som ikke har trykket på bestill-knappen.

– Billettprisene på fly i Europa steg i snitt cirka 15 prosent i 2022. I år forventes de å øke 9-12 prosent, sier han.

Inflasjon, høy flydrivstoffpris, høy etterspørsel og at flyselskapanes kapasitet ikke er tilbake på 2019-kapasiteten er noen av hoveddriverne, peker han på.

– I tillegg til dette er prispresseren Flyr satt på bakken og da øker også «duopolet» SAS og Norwegian prisene.

Hans råd er ikke å vente med å bestille flybilletten for sommerferien.

– Det bør gjøres så snart som mulig.

– Og deretter bør man forberede seg på en svak krone mot utenlandsk valuta, sier Elnæs.

Det er ikke bare flybillettene og charterturene som er blitt dyrere.

Du må også regne med å betale mer for mat, overnatting og utflukter når du er på ferie. Den norske kronen er nemlig på sitt svakeste på tre år og kommer trolig til å bli ytterligere svekket fremover, ifølge Nordea Markets.

