Varsler flere store flystreiker i Europa

Det meldes om streik på flere flyplasser i Europa i sommer. Flere flyselskap kansellerer flyavganger.

Kortversjonen I Italia blir det storstreik lørdag 15. juli mellom kl. 10 og 18. Dette omfatter piloter, flygeledere, bagasjehåndterere og innsjekkingspersonell.

Gjentatte streiker i Frankrike har ført til forsinkelser og begrensede flyginger over hele landet.

SAS har kansellert ti flyginger som følge av streiken. Passasjerene blir booket om til andre avganger.

Flyplassene i Europa er midt i en av de travleste feriemånedene i året. Det meldes om streik og kansellering av flere flyavganger. Foreløpig ser det ut til at Sør-Europa og Storbritannia blir hardest rammet.

I Italia er det meldt om storstreik lørdag 15. juli.

Flere fagforeninger har varslet om den landsomfattende streiken blant flyplassansatte i forbindelse med forhandling om ny tariffavtale, opplyser NTB. Flygeledere, bagasjehåndterere og innsjekkingspersonell vil streike mellom klokken 10 og 18.

I tillegg vil piloter fra Malta Air og det spanske flyselskapet Vueling streike i samme tidsrom.

Info Her blir det flystreik Belgia Piloter fra Ryanair streiker 15.–16. juli. Streiken rammer 140 avganger fra Brussel. Storbritannia Fra 18. juli streiker 100 ansatte ved flyplassen i Birmingham. EasyJet har kansellert 1700 flyginger fra London Gatwick i juli og august. Frankrike Flygeledere i streik leder til forsinkelser og kanselleringer. Ryanair har kansellert 900 flyavganger som følge av dette. Italia 15. juli streiker flere flyplassansatte, sammen med piloter fra Vueling og Malta Air. Det vil ikke være flystreiker i Italia i perioden 27. juli til 5. september. Portugal 21.–27. juli streiker kabinansatte. EasyJet har kansellert 350 flyginger til og fra landet. Spania Piloter i Air Nostrum har streiket fra 6. juni. Noen av rutene til flyselskapet Iberia kan bli påvirket. (Kilde: Reuters) Vis mer

Det har også vært gjentatte streiker blant flygelederne i Frankrike i forbindelse med president Emmanuel Macrons planer om å heve pensjonsalderen.

Det har ført til forsinkelser og begrensede flyginger over hele landet, og som videre har ført til overbelastning av luftrommet ellers i Europa.

STREIK PÅ FRANSK: Franske flyansatte har streiket flere ganger før, med tomme flyplasser som resultat. Her er Orly-flyplassen i Paris under en tidligere streik.

Tonje Sund, pressesjef i SAS Norge, forteller at SAS har kansellert ti flyginger som følge av streiken.

– Vi har hatt totalt ti rundturer som vi har vært nødt til å kansellere som følge av streiken i Italia i morgen. Foreløpig er det alt som er kansellert, for streiken er tidsbegrenset.

– Passasjerene på disse flygingene er enten allerede booket om på andre avganger, eller så jobbes det med å booke dem om så fort som mulig, sier Sund.

Hun forteller at de startet med ombooking umiddelbart etter at vi fikk beskjed om streiken fredag morgen.

Hun understreker likevel at det nå i fellesferien er vanskeligere få folk over på andre avganger.

– Det er høysesong og begrenset hvor tidlig vi får booket om, men passasjerene blir booket om til et tidligst mulig alternativ.

Dersom man får reiseproblemer på grunn av streik har man som regel ikke rett på erstatning for billetten, fortalte juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen til VG tidligere i sommer.

– I slike tilfeller må passasjerene og flyselskapet ordne opp seg imellom, forklarte han.

Noen rettigheter har du likevel som streikerammet flypassasjer:

– Du skal bli transportert så fort som mulig til det stedet du har bestilt reise til. For forsinkelser på over to timer har du rett på et gratis måltid. Dersom forsinkelser fører til at du må vente til neste dag med å reise, har du rett på gratis hotellopphold, sa han da.

FORBRUKERRÅDET: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen forteller at de fleste reiseselskap har unntak på dekking av streik.

Flere lavprisselskaper i trøbbel

I Portugal har Wizz Air kansellert 350 flyginger til og fra Portugal i forkant av streiken som skal avholdes 21.–25. juli.

Ifølge den portugisiske fagforeningen SNPVAC blir dette den tredje streiken siden begynnelsen av året, opplyser Reuters.

Pilotene i Iberia Regional Air Nostrum i Spania har streiket hver mandag og fredag siden 27. februar, og gikk ut i en daglig streik på ubestemt tid fra 6. juni. Flyselskapet skriver på sine hjemmesider at streiken kan påvirke enkelte ruter.

Ryanair har bedt EU-kommisjonen om å beskytte flyginger i Europa mot streikeforstyrrelser, etter at de måtte kansellere mer enn 900 flyginger i juni. Ifølge Ryanair er hovedårsaken til kanselleringene hovedsakelig er streikene i Frankrike.

– IKKE EN VARIABEL: 30. juni streiket flyplassansatte i Genève i Sveits. På banneret har en streikende skrevet «Jeg er ikke en økonomisk variabel».

Storstreik i Storbritannia

På Gatwick er det i tillegg planlagt en storstreik, hvor rundt 910 arbeidere streik. De skal i første omgang streike i fire dager fra fredag 28. juli til tirsdag 1. august. Deretter følger ytterligere fire streikedager fra fredag 4. august til tirsdag 8. august, ifølge NTB.

Easy Jet har kuttet 1700 flyginger på grunn av utfordringer med flytrafikkontrollen i Europa de fleste fra Gatwick-flyplassen i London, for resten av juli og august.

På Birmingham lufthavn vil rundt 100 sikkerhetsvakter og terminalteknikere gå ut i streik fra 18. juli. Ifølge fagforeningen Unite vil streiken få alvorlige konsekvenser for flyplassens sikkerhet og terminalvedlikehold, noe som vil føre til flyforsinkelser.

Piloter i Ryan air i Belgia vil streike i morgen 15. juli og 16. Streiken kan ramme rundt 140 flyginger fra Charleroi flyplass.