Utsikten fra Siggjo, et populært reisemål og høyeste topp i vestlandskommunen Bømlo. Foto: Torstein Norum Bugge, VG

Friluftsferie? Fem «uvanlige» ting du burde ha med

Det er lite som er så norsk som å pakke sekken, ta på seg skoa og traske ut i skog eller villmark på tur. Friluftsferie er i det hele tatt noe mange nordmenn har måttet belage seg på i år, med koronasituasjonen – inkludert kjente fjes som Trond Granlund som vi nylig intervjuet i «Min sommerby»-serien vår. Men hva skal man egentlig pakke i sekken? Vel, det finnes mange gode kilder til nettopp dette, inkludert Den Norske Turistforenings (DNT) egne nettsider, der du blant annet anbefales følgende grunnpakke:

Mat og drikke

Ekstra genser

Tørre sokker

Kart og kompass

Sitteunderlag

Mange av tingene over ville nok imidlertid de fleste ha greid å finne frem til selv, for det er jo nokså innlysende. I denne saken vil vi gå gjennom fem ting som er hakket mindre innlysende, men som likevel kan komme godt med på turen av ulike årsaker.

Kommer du på noen andre «uvanlige» ting man burde ha med på tur, men neppe tenker på? Del det gjerne i kommentarfeltet under!

1. Tom flaske

Foto: Torstein Norum Bugge, VG

Hvorfor i all verden skal man ha med seg en tom flaske? Er det ikke bedre å ha en full flaske? Vel, hvis du er på dagstur i skog, fjell eller annen form for utmark så er det et par ting som er like sikkert som at skatten skal betales hver måned: du vil bære på så lite som mulig, drikke veier mye og det er ofte muligheter for å fylle på underveis på turen.

På fjelltur er det ofte muligheter for å finne rennende vann, så om du vet at det er tilgang på dette i området der du skal gå kan det være like greit å bare ta en tom flaske med på turen og heller fylle på på turen.

Så vil vi selvsagt understreke at du aldri bør fylle vann fra stillestående kjern eller kulper, eller i områder der det er tydelig forsøpling eller annen forstyrrelse av vannet. Eksempelvis har du neppe lyst til å fylle vann samme sted som noen bader.

Men sjansene er relativt gode for at du mange steder i såvel fjell som skog vil kunne finne friskt og rent vann i naturen, og andre steder kan det være vanntilgang fra kran langs en kjent tursti. Og om du finner ut av dette først kan du fort spare både deg selv og ryggen din for å bære en ekstra kilo eller to over mange kilometer, eller kanskje til og med få plass til en ekstra appelsin eller to i stedet?

2. En ekstra men bitteliten sekk

Illustrasjonsbilde; bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Dette punktet følger litt i samme spor som forrige punkt, om dét å ikke drasse med seg for mye på tur. Og her er det ett godt tips undertegnede har hatt mye glede av opp gjennom åra: ha med en ekstra, bitteliten sekk på tur. Hvorfor? Vel, sjansene er gode for at om du er på et par dagers tur, så har du kanskje en 60 liters sekk eller så med deg.

Og for en kort dagstur opp på eksempelvis Siggjo i Bømlo (toppbildet) eller en kort tur vekk fra teltet i Oslomarka trenger du neppe 60 liter med plass.

Da er det kjekt å ha en mindre sekk man kan ta med det helt nødvendigste i og legge av gårde. Ja, du vil jo til og med få et insentiv om å ikke pakke unødvendig mye ved å ha en mindre sekk!

Bare pass på å ikke pakke så lite at du ikke tar høyde for værforhold og temperatur; å ofre plass i sekken kan fort være dumt om man egentlig skulle hatt en ekstra genser med seg.

3. (Solcelle)nødlader

Illustrasjonsbilde; dette er en vanlig nødlader, uten solceller. Foto: Torstein Norum Bugge, VG

Noe av det kjipeste man kan komme utfor på tur i våre tider er selvsagt å gå tom for strøm på mobiltelefonen. Hva er nå en gang poenget med å gå tur om man ikke kan dele bilder og få hjerter på Instagram i etterkant?

Spøk til side, så er selvsagt ikke det å ha med mobiltelefonen på tur det aller viktigste. Uten å rote oss bort i for mange floskler så er det jo selskapet, opplevelsene og naturen som er fokuset – men at det er mange grunner utenom Instagram som gjør det kjekt å ha saft på mobilbatteriet er det liten tvil om. Og da er en fulladet nødlader meget nyttig å ha med seg.

Google Maps kan være nyttig for å navigere seg omkring, mobilen har ofte innebygget kompass og om du skulle være ute for en ulykke er det kjekt å kunne kontakte omverdenen for å be om hjelp. Ja, også er det jo fint å melde fra til venner og familie om at man har det bra.

Det finnes også en rekke nødladere med innebygget solcellepanel, som kan klipses på for eksempel beltet eller på en sekk og faktisk lade seg opp helt automatisk mens man er på tur. Det letteste og billigste er selvsagt å finne en vanlig nødlader og huske å lade den før man legger ut på tur, og noen gode anbefalinger kan du finne i saken under, eksempelvis:

4. Søppelpose

Tom søppelpose tar liten plass og er mer nyttig enn man skulle tro. Foto: Torstein Norum Bugge, VG

«Nei, gutter, jeg fant, jeg fant!» ropte Askeladden i det kjente eventyret «Prinsessen som ingen kunne målbinde». Og da hadde Askeladden funnet en blei. Hva man skal ha med seg en blei for på tur eller hva det nå egentlig er for noe vet ikke vi (det er visst en kile), men det første spørsmålet vil nok mange stille ved denne anbefalingen også. Hvorfor i all verden skal man ha med seg en søppelpose på tur?

Vel, for det første er det stor sannsynlighet for at du selv vil produsere en del søppel på tur, være det seg Kvikk Lunsj-emballasje eller appelsinskall. Ja, heller ikke appelsinskall bør du kaste i naturen; ifølge Naturvernforbundet tar det både banan- og appelsinskall omtrent to år (!) å brytes fullstendig ned i naturen.

Dette bør du altså samle opp og ta med i søppelposen. For det andre er det veldig mange som ikke er like flinke på å ordne opp etter seg i naturen, og på såvel fjelltur som skogstur vil du sannsynligvis komme over både plast og organisk avfall liggende strødd langs populære stier. Undertegnedes reisefølge plukket tre fulle handleposer med plast og annet avfall på tur ned fra Preikestolen for et par år tilbake, eksempelvis.

Ofte er det tilgang på søppelcontainere ved starten av slike turområder, så det anbefales på det sterkeste å ta i et tak og rydde opp langs naturstiene man går på. Slik blir turopplevelsen bedre for både deg selv og de som kommer etter deg. Mikroplast er jo heller ikke noe å hige etter i naturen, som vi jo vet.

5. Et mini-håndkle

Et lite håndkle er hverken dyrt, tungt eller plasskrevende. Foto: Torstein Norum Bugge, VG

Det siste vi anbefaler å ha med på tur er et aldri så lite håndkle. Et veldig lite håndkle, fortrinnsvis, for det skal ikke store saken til for å gjøre nytten. Hvorfor skal man ha med et håndkle på tur, sier du? Vel, for å bade vel!

Fjellturer og skogsturer er kanskje ikke de turene man forventer å strippe ned til Adams (eller Evas) drakt og plaske uti, men før man vet ordet av det er man varm og svett og kommer over et perfekt badested. Og da er et lite håndkle aldri til å kimse av, for man vil jo ikke gå søkkvåt hele veien hjem igjen.

Om du ikke finner noe badested, så vil også håndkledet kunne brukes som et helt kurant nødsitteunderlag, eller til å tørke svette av pannen med. Men selv med en liten sekk som det vi anbefalte over så vil du enkelt få plass til et minihåndkle, og garantert takke deg selv når badelysten flommer over deg når du minst venter det.

Publisert: 25.07.20 kl. 07:01

