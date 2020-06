GOD STEMNING: Hotellsjef på Haaheim Gaard Torstein Hatlevik opplever nå et oppsving på hotellet i motsetning til store deler av hotell-Norge. Her sammen med gjestene Lillian Bøe, Arne Bøe og Eli Hannisdal. Foto: Helge Skodvin / VG

Her har reiselivskrisen snudd: - Har eksplodert hos oss

TYSNES/OSLO (VG) Reiselivsbransjen i Norge er inne i en dyp krise. Men på hotellet Haaheim Gaard i Tysnes har etterspørselen fra norske turister nå eksplodert.

Nils Mangelrød

Helge Skodvin (foto)

Nå nettopp

– Når jeg ser at bare rundt 30 prosent av markedet er i igjen i reiselivs-Norge så er jeg ydmyk når så mange nå velger å bruke vårt hotell og vi fyller opp, sier Torstein Hatlevik, eier og hotelldirektør på Haaheim Gaard på Tysnes, til VG.

Corona-krisen har rammet reiselivet svært hardt. NHO Innlandet opplyste til VG forrige uke at halvparten av reiselivsbedriftene i regionen deres står i fare for å gå konkurs.

les også Krise i coronafri kommune: – Det smalt vanvittig

Da Corona-krisen kom i mars var det også bom stopp på Haaheim Gaard, knappe halvannen times reise sørover fra Bergen. Egentlig var alle helger fra mars til oktober fylt opp med i hovedsak bryllup. Nesten alt ble kansellert i løpet av to hektiske dager, da regjeringen inførte de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge.

– Det var helt krise , sier Hatlevik om hvordan corona-krisen traff dem i mars.

De holdt imidlertid hotelldriften i gang hele tiden, selv om han måtte permittere nesten samtlige ansatte. De gjorde klart til å være et beredskapshotell og kjørte ut catering fire dager i uken. Han holdt også en felles middag med alle ansatte en dag i uken.

IDYLL: Hotellsjefen Torstein Hatlevik foran hotellet, rundt halvannen time sør for Bergen. Han har nå alle ansatte tilbake i driften av hotellet. Foto: Helge Skodvin / VG

85 prosent belegg

Og de siste to ukene, etter at regjeringen varslet lettelser i restriksjonene før 17. mai, har det snudd for hotellet som nå opplever voldsom pågang.

– Det har egentlig eksplodert hos oss. Sist uke hadde vi 85 prosent belegg. Og det var kun nye bookinger. Det er fantastisk. Det er folk fra hele Sør-Norge som kommer hit, sier Hatlevik, som eier et hotell som operer i det øvre prissjiktet og først og fremst har et norsk kundegrunnlag.

Ekteparet Bøe er på den store vestlandsturen. De overnattet natten før i Bekkjarvik i Austevoll, så er de to netter på Haaheim, før de skal videre til Utne hotell.

– Det er en fantastisk plass dette. Turen var planlagt for lenge siden, men den ble litt utsatt pga av koronaen. Dette er veldig bra sted for «the newly weds» og «the nearly dead» og alle midt i mellom, sier Arne Bøe og får støtte av kona Lillian Bøe.

– Reise i sitt eget land, det er bra altså. Dette er «value for money» sier

Hatlevik opplyser om at de fikk inn 370 nye bookinger fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Alle ansatte er tilbake på jobb og han har nå også ansatt to nye personer før han også åpner bakeri, sjokoladefabrikk, museum og landhandel til helgen på den gamle handelsplassen.

– Vi har tapt mye penger selvsagt og regner med det er snakk om rundt fire millioner kroner, Men vi krummet nakken. Man må jobbe i det markedet som er tilgjengelig, sier Hatlevik.

les også Her rammer arbeidsledigheten verst: Hemsedal beregner krisetapet til 500 millioner kroner

Store forskjeller

Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv, påpeker at det er store forskjeller i reiselivet nå. Hun ser at hotelloppleveler i kategorien Haaheim Gaard nå har en opptur, mens de store hotellene og kjedene har det svært tungt.

– Dette er egentlig en illustrasjon på forskjellene. Det er de små distriktsperlene med få senger, som kanskje har sommeren som sitt primære marked, som er ettertraktet i år. Vi ser det rundt på andre perleområder i distriktene også, sier Devold til VG.

SKULLE TIL MALLORCA: Venninnegjengen fra Bergen forteller at de egentlig skulle på treningstur til Mallorca, noe som ble avlyst på grunn av coronaepidemien. Nå er Lena Skjeie Sissel Høvding og Eli Hannisdaldet er storfornøyd med «erstatningsturen». Foto: Helge Skodvin / VG

Hun påpeker at situasjonen er helt annerledes hos de store hotellkjedene. Problemet er et totalt bortfall av forretningsreisende og utenlandske gjester, som ikke erstattes av norske turister. Det vil si at 70 prosent av kundene er borte for norske hoteller.

– For en gangs skyld er det kanskje en fordel å være liten, sier Devold.

NHO Reiseliv så i en fersk undersøkelse også på hva folk er mest bekymret for, når de skal reise etter corona-utbruddet.

– Folk kvier seg for cruiseskip, overfylte flyplasser og overfylte store hoteller. Det er logisk at folk er litt mer skeptiske til områder der det er mange folk og trengsel, Små steder med få rom oppleves mye tryggere. Men det er ikke nødvendigvis mye tryggere så lenge alle følger helseveilederne. Men det er en følelse folk har, sier Devold.

PÅ OFFENSIVEN: Torstein Hatlevik i det nye bakeriet og butikken på kaien i Uggdal Foto: Helge Skodvin / VG

Nytt marked

Hatlevik på Haaheim Gaard ser at steder som har lagt opp til cruiseturisme og utenlandske turister vil slite i sommer. Men med den siste tidens utvikling har han tro på en knallsommer på eget hotell.

– Jeg håper det fortsetter slik og ser for oss at dette blir en fantastisk sommer. Personalet er også helt i hundre. Vi fyller opp ukene med masse voksne nordmenn som er på tur og kommer innom. Vi har ikke hatt dette midtukemarkedet utenom feriene før, sier han.

Publisert: 04.06.20 kl. 08:34

Mer om Coronaviruset Reiseliv Innenriks Hotell nyheter Norgesferie

Fra andre aviser