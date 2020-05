ONA FYR: Hvis du vil bo ytterst mot storhavet Foto: Rolf Jarle Ødegaard / VG

Fem ferietips utenfor allfarvei

Gjennom mange år på skattejakt i Norge har Per Roger Lauritzen funnet et vell av interessante reisemål utenfor allfarvei i Norge.

– Hvorfor gå i kø til Preikestolen eller Besseggen når det finnes så mange andre fine opplevelser, spør han. Rundt 40 av reiseopplevelsene har han samlet i boken «Norges skjulte perler» som kommer ut i disse dager.

Lauritzen har tidligere vært informasjonssjef i Den Norske Turistforening. Nå er han veibokredaktør hos NAF og ansvarlig for deres gratis digitale reiseplanlegger.

Totalt har han gitt ut over 50 reisebøker om natur, historie og turopplevelser. I den nyeste boken er dette noen av reiseopplevelsene han beskriver:









MOLJA FYR: Fyret ute på moloen i Ålesund er et hotellrom.

Fyrsafari i Ålesund

Langs hele Norges kyst er det i alt 120 besøksfyr. Mange av dem er det også mulig å overnatte i. Da Ålesund kommune ble utvidet i forbindelse med kommunereformen ble også mange av fyrene som ligger lett tilgjengelig i en kjede utenfor byen en del av kommunen. De flest er tilgjengelige med bil eller sykkel, noen av dem med ferge som en del av veien.

Molja fyr ligger ytterst på moloen ved sjøveien til Ålesund havn. Hotel Brosundet har overtatt dette fyret og leier det ut som rom 47, fem minutters gange fra selve hotellet. Fyret er et helt spesielt overnattingssted for de helt spesielle anledningene.

Lepsøyrevet fyr ligger på fastlandet, ytterst på moloen i gamle Haram kommune. I 1856 ble det plassert et fyrskip her, men både dette, og senere fyrskip ble ødelagt av stormer. Nåværende fyr ble bygget i 1879 og var bemannet frem til 1956. Lepsøyrevets Fyrvenner har restaurert slik det en gang var. Det er mulig å komme inn i fyret på dagsbesøk.

Hellevik Fyr fra 1880, og var bemannet frem til 1973. Dette ligger ved Haramsfjorden i tidligere Haram kommune. Dette er også åpent for dagsbesøk, ikke overnatting.

Ulla fyr på Kvernholmen i Haramsfjorden ble bygget i 1873. I dag drives det av Ullafyrets Venner, som vedlikeholder, har kafé og leier ut overnatting. Både fyrvokterboligen og assistentboligen er pusset opp med plasser til overnattingsgjester.

ONA FYR: Ytterst mot storhavet på Nordøyane. Foto: Rolf Jarle Ødegaard / VG

Ona fyr fra 1867 ligger på den ytterst av Nordøyane, i et lite samfunn med rundt 30 fastboende. Det er to øyer her, Ona og Husøy, som er bundet sammen med en liten bro. I dag er det keramikkverksted i fyret. Hvis du vil overnatte på øya kan du for eksempel bo på Ona Havstuer som består av ombygde sjøbuer like ved fyret.

Flatflesa fyr fra 1902 er i dag et eksklusivt overnattingssted på en liten klippe midt ute i havet. Her er det ni rom og 16 sengeplasser fordelt på fyrmesterboligen og maskinhuset. Fyret driftes av Finnøy og Ona havstuer, og er en del av hotellkjeden Classic Norway Hotels. Gjester kjøres ut med båt fra Finnøya. Les mer om fyrene hos Norsk Fyrhistorisk forening.









HULDREHEIMEN: Et snilt fjellandskap som hele familien kan like.

Huldreheimen

At Hulderheimen for mange ligger i skyggen av Jotunheimen er høyst ufortjent, mener Per Roger Lauritzen.

Terrenget her er snilt og familievennlig. Lauritzen foreslår å kjøre bil til Liomseter. Bo på hytta der og gå turer i nærområdet, eller gå en rundtur på fire–fem dager. Det er flere selvbetjente Turistforeningshytter i Hulderheimen. I tillegg har fjellstyret satt i stand en del hytter som leies ut til en rimelig penge gjennom Inatur.no.

HULDREHEIMEN: Et snilt fjellandskap som hele familien kan like. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Hulderheimen ligger sørøst for Jotunheimen. Hvis du kommer fra Beitostølen og kjører over Valdresflya er Huldreheimen til høyre.

– Fra gammelt av ble dette området kalt Jotunheimens forgård. De som skulle til Jotunheimen fra Oslo-området tok gjerne Skibladner opp Mjøsa og kjørte videre med hest og kjerre gjennom Gudbrandsdalen. Da kom de til dette området først, derfor ble det Jotunheimens forgård. Nå er området i gang med enda et navnebytte, til Langsua Nasjonalpark. Jeg liker Hulderheimen bedre, selv om det neppe er overrepresentert med huldrer her, sier Per Roger Lauritzen.

Sulitjelma

– I Sulitjelma er det en spesiell kombinasjon av spennende gruvehistorie og fantastiske fjellområder med gode fiskemuligheter. Det er overraskende frodig til å være så høyt til fjell og så langt mot nord, sier Per Roger Lauritzen.

I dette området finnes Norges høyeste fjell over polarsirkelen (Suliskongen, 1908 moh.) og noen av Skandinavias største isbreer.

Fjellene i Sulitjelma er også en inngangsport til verdensarvområdet Laponia rett over på den andre siden av svenskegrensen.

Det er mange merkede turstier i området, og flere flotte turer starter her. Blant annet den 570 kilometer lange Nordlandsruta som går igjennom hele Nordland fylke, og den i alt 800 kilometer lange Nordkalottleden som går igjennom de arktiske områdene av Norge, Sverige og Finland.

DNT har ti hytter i Sulitjelmafjellene, i tillegg har fjellstyret restaurert flere koier som leies ut gjennom Inatur.no

Mange forbinder nok Sulitjelma først og fremst med gruver. I 1858 ble det funnet kobber og svovelkis i området, og tidlig på 1900-tallet var gruveselskapet her landets største med 1750 ansatte på det meste.

Midt i fjellmassivet finnes også den gamle gruvebyen Jakobsbakken, som kan minne om Røros eller Svalbard. I Jakobsbakken finnes det i dag hotell, og Sulitjelma Gruvemuseum er åpent i skoleferien

– Mens gruvedriften pågikk var Sulitjelma sterkt forurenset. Men etter at den ble nedlagt i 1991 har naturen tatt området tilbake. Nå er dette et spennende botanisk område hvor du også kan se sjeldne arktiske planter blomstre, sier Lauritzen.









RØST: Et samfunn der fisket spiller hovedrollen

Se Røst fra sjøen

Røst er den ytterste og sørligste øykommunen i Lofoten, og et meget undervurdert reisemål, ifølge Lauritzen.

Den største øya i kommunen heter Røstlandet. Det er en paddeflat øy midt ute i havet, omringet av et eldorado av øyer med fjell og fugler. Noen kilometer sør for Røstlandet finnes Nord-Europas aller rikeste fuglefjell hvor flere tusen sjøfugler hekker hvert år.

Det kan være ganske værutsatt her, ofte med vind opp i orkan styrke høst og vår. Men når vinden tillater det er det fantastisk å komme seg ut mellom øyene, for eksempel med kajakk.

– Selv jeg som er en kajakk-entusiast synes også det var flott å være med på ribtur her, sammen med folk som kan mye om naturen og historien. Dermed blir ribturen også en veldig lærerik tur, sier Lauritzen.

Flesteparten av de i underkant av 500 innbyggerne på Røst lever av fisken i havet. Det er seks fiskebruk her. Røst er også en stor hovedeksportør av tørrfisk til Italia.

Røst ligger bare 100 kilometer vest for Bodø, derfor er ferge fra Bodø den vanligst måten å komme hit på.

Kano i Jyltingsmarka

– Alle har hørt om Femundsmarka, men få har hørt om Jyltingsmarka. Den første er nok finest sett fra en fotturists synsvinkel, men den siste er finest fra en padlers, mener Lauritzen.

– Femundsmarka er kjent som et padleområde. Men det er muligens enda bedre å padle i Jyltingsmarka. I dette idylliske skogsområdet mellom Drevsjø og Elgå ligger syv–åtte sjøer tett sammen med korte elvestrekninger imellom. Området er fint både til padling og fisking. Det er også mindre vindutsatt enn Femundsmarka, mener Lauritzen.

Det finnes hoteller på Drevsjø og Elgå, men innover i Jyltingmarka er det fint med telt. Dette er et stille og uoppdaget farvann for den som vil utforske et nytt «kanoland»

Publisert: 19.05.20 kl. 08:09

