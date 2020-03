KANSELLERER: Sas og Norwegian Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SAS og Norwegian kansellerer: Dette har du krav på

Coronasituasjonen gjør at både SAS og Norwegian kansellerer et stort antall flyginger. Dette gjør du hvis det berører deg

Nå nettopp

Norwegian kansellerer 85 prosent av alle flyginger og permitterer 7500 ansatte. SAS permitterer opptil 10.000 ansatte.

Dette gjør du hvis din flyging er kansellert, og den ikke dekkes av reiseforsikringen.

Under normale omstendigheter har du krav på en kompensasjon hvis flyet blir innstilt. Men coronasituasjonen er på ingen måte «normale omstendigheter,» derfor faller retten til ekstra kompensasjon bort. Du skal likevel kunne kreve omruting eller refusjon av billettutgiftene, ifølge Forbrukerrådet.

Både SAS og Norwegian har enormt trykk på kundeservice om dagen, og begge selskapene ber publikum som ikke skal reise i løpet av de første tre dagene om å vente med å ta kontakt.

– Vi prøver å hjelpe de som skal reise akkurat nå først, sier pressesjef Jon Eckhoff i SAS.

KANSELLERINGER: Kunder som blir berørt kontaktes av flyselskapet- Foto: Jan Petter Lynau / VG

SAS skriver på sin nettside mandag 16. mars at etterspørselen etter flyreiser nå er praktisk talt ikke-eksisterende, derfor reduserer de store deler av virksomheten frem til det er forutsetninger for å drive kommersiell luftfart igjen.

Eckhoff understreker at det likevel ikke betyr at all trafikk er nedlagt. Per nå opprettholdes blant annet mye av innenrikstrafikken, pluss ruter mellom de skandinaviske hovedstedene. Noen ruter i Europa opprettholdes, samt noen interkontinentale fra København.

For kunder som får kansellert sin reise prøver de å omrute til en annen flyging samme dag, eventuelt dagen før eller etter. Hvis det ikke er mulig å tilby en erstatningsreise blir kunden tilbudt en verdisjekk som kan brukes ved en senere anledning.

– Kunder som blir berørt av dette blir kontaktet, sier Eckhoff.

SAS-kunder som vil endre sin reise selv kan gjøre det gjennom denne lenken. På grunn av coronasituasjonen kan også kunder med lavprisbilletter, med avreise før 14. april, velge å få en verdisjekk som kan brukes på et senere tidspunkt, eller booke om gratis.

les også Dette dekker reiseforsikringen

I LUFTEN: Noen få vil fort fly. Foto: Jan Ovind / VG

Norwegian skriver i dagens børsmelding at de fra og med den 21. mars hovedsakelig kommer til å fly med redusert ruteplan innenlands i Norge, og mellom de nordiske hovedstedene. Bare noen europeiske flyginger opprettholdes og alle de interkontinentale, bortsett fra til Thailand, er avlyst. Dette vil gjelde frem til 17. april, men det kan bli lenger.

Norwegian-billetter kan endres her.

Norwegian-sjef Jacob Schram omtalte før helgen konsekvensene av virusutbruddet som «den største krisen i selskapets historie» I dag sier han at tiltakene som myndighetene har kommet med ikke er nok.

– Hva hvis flyselskapet går konkurs?

Ifølge Forbrukerrådet har kunden få rettigheter hvis flyselskapet går konkurs. Du kan riktig nok rette krav mot konkursboet, men det fører sannsynligvis ikke frem til noe, siden passasjerene står sist i køen blant kreditorene. Det kan være mer å hente hos kredittkortselskapet dersom du har betalt reisen med et kredittkort. Enkelte debetkort har også en slik avtale, informerer Forbrukerrådet på sin nettside.

– Det at et flyselskap går konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. Har folk betalt reisen med kredittkort kan det hende man kanskje kan få dekket noe av det gjennom kortselskapet, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av If.

– Kontakt kredittkortselskapet og be om refusjon derfra, er også beste råd fra kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring.

les også Erlend (20) sitter corona-fast i Østerrike: – Veldig surrealistisk

Hva med hotellet?

Har du kjøpt flybillett er det mye mulig at du også har bestilt hotell. Da er det opp til hotellets egne bestillingsvilkår hva du kan gjøre hvis du ikke kommer dit du skulle på grunn av kansellert fly.

Noen hotellrom kan enkelt avbestilles via nettsiden du bestilte det på, eller via en lenke på bekreftelsesmailen. Hvis dette ikke er mulig kan du prøve å ta direkte kontakt med hotellet og spørre om de er villige til å kansellere eller endre oppholdet til et annet tidspunkt. Regn da med at det er vanskelig å få kontakt både via e-post og telefon nå om dagen, og vær forberedt på at svaret kan bli nei.

Hvis reisen din er til et område som Utenriksdepartementet fraråder å reise til, dekker de fleste reiseforsikringer avbestilling av både fly og hotell. Akkurat nå gjelder dette for hele verden utenfor Norges grenser til og med den 14. april.

Europeiske reiseforsikring dekker også avbestillinger av utenlandsreiser etter 14. april hvis reisen er kjøpt før den 12. mars og avbestillingen skjer før den 14. april.

Publisert: 16.03.20 kl. 20:43

