CORONASMITTE: Cruiseskipet Costa Luminosa har vært i Norge tidligere. Dette bildet av skipet er tatt i Oslo i 2014. Foto: Roger Neumann / VG

Nordmenn på cruiseskip med coronasmitte nektes å gå i land

Rundt 20 nordmenn er om bord på cruiseskipet Costa Luminosa. De har vært isolert på lugarene siden søndag på grunn av coronasmitte. Nå nektes de å gå i land i Frankrike

Nå nettopp

Skipet fra det italienske selskapet Costa Cruises har seilt fra Fort Lauderdale via Karibia, før det krysset Atlanteren og kom til Frankrike torsdag.

– Allerede i Karibia var det coronasmitte om bord. En passasjer som ble satt i land i Puerto Rico døde noen dager senere av corona. Det ble opplyst over høyttalerne på skipet, forteller Rune Lillejord fra Førde.

Ifølge Danmarks Radio er rundt 50 dansker fanget i det samme skipet. Aftonbladet skriver om svenske passasjerer som er redde og sier at rederiet leker med menneskers liv

PÅ LUGAREN: Her har Rune Lillejord oppholdt seg siden søndag. Passasjerene får mat servert på lugaren. Foto: Privat

Flere amerikanske medier skriver om cruiseskipet som la ut på seilasen over Atlanteren til tross for at de visste at det var coronasmitte om bord.

Passasjerene får stadig beskjed over høyttalerne om at de må holde seg på lugarene på grunn av coronasmitten. Der har de nå oppholdt seg siden søndag.

– Heldigvis har vi lugar med balkong. Hadde vi hatt innvendig lugar hadde jeg «tørna» sier Lillejord som har vært på cruise med sin samboer siden 5. mars.

AMBULANSER: Rune Lillejord tok dette bildet fra lugaren sin da skipet la til kai i Marseilles i går. Foto: Privat

– Da skipet la til kai i Marseilles torsdag ble flere syke passasjerer hentet av ambulanse. Franske og amerikanske passasjerer fikk gå i land. Men de norske ble nektet landgang, selv om vi hadde flybilletter hjem fra Marseilles samme kveld, forteller han.

Nå frykter han og de andre nordmennene om bord at de må være med skipet videre til neste havn, Savona i Italia.

– Italia er helt stengt. Vi kommer oss ikke videre derfra. Hvis vi kan gå i land i Marseilles kan vi fly hjem i kveld, sier han.

Tom Ekblom er en annen av nordmennene som har sittet på lugaren siden søndag. Han hadde også flybilletter hjem torsdag kveld.

– Den norske konsulen i Marseilles stilte opp med taxi for å få oss til flyplassen. Flyet kunne vente på oss for å få oss med, men vi fikk ikke gå i land, forteller han.

Tom Ekblom og hans kone startet cruiseferien den 24. februar i Fort Lauderdale, og var først på en runde i Karibia.

– Folk begynte å bli syke allerede mens vi var der. jeg så at de satte av syke både på Cayman Island og Puerto Rico. Da trodde jeg ikke at de ville ta oss over Atlanteren med smitte om bord, men det gjorde de, forteller han.

Publisert: 20.03.20 kl. 11:06

