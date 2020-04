WASHINGTON: Trærne blomstrer, men området er stengt. Foto: SHAWN THEW / EPA

Her kan du se en av verdens mest populære blomstringer

I år er den årlige kirsebærblomstrings-festivalen i Washington DC avlyst og området sperret av. Men blomstringen kan sees på webcam.

Vanligvis kommer nærmere en million turister til byen når kirsebærblomstringen er på sitt vakreste i mars – april.

Dette pleier å være en av Washington D.Cs største turistattraksjoner om våren, og festivalen i forbindelse med blomstringen er en av hovedstadens viktigste kulturbegivenheter. I år skulle den vart fra 20. mars til 12. april.

WASHINGTON DC: Politiet passer på at ingen samles ved de blomstrende kirsebærtrærne.

Blomstringsfestivalen er vanligvis en to ukers gigantisk vårfest, med mange kulturelle arrangementer og god stemning. Den er arrangert hvert år helt siden 1912, da Washington D.C fikk 3000 kirsebærtrær som en symbolsk vennskapsgave fra Tokyo.

Men i år er alle offentlige arrangementer avlyst. Gater og gangveier rundt National Mall Tidal Basin og Jefferson Memorial der kirsebærtrærne står, er sperret av, og lokalt politi passer på at folk ikke samles der.

BLOMSTRENDE: Hver vår setter de rosa kirsebærblomstene sitt preg på byen. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Webcam aka «bloomcam»

USA har innført innreiseforbud for besøkende fra Europa og stengt grensen mot Canada. Amerikanerne selv er bedt om å begrense sine reiser innenlands.

De som ikke kan se den berømte blomstringen på nært hold i år, kan i stedet se begivenheten på trygg avstand. Washington DC's live «bloomcam» ved National Mall Tidal Basin viser blomstrende trær fra vekslende vinklinger. Se det her. Husk tidsforskjellen på seks timer, så det kan være mørkt der når det er lyst her.

Kirsebærblomst-festivalens egen nettside prøver å gi publikum en liten smakebit av de det de går glipp av i år gjennom sin nettside. Her kan du for eksempel se oppvisning i drageflyving og kurs i å lage drager.

NEW YORK: Det er mange webkameraer rundt i byen. Foto: Jostein Matre / VG

Virtuelt i New York også

Samtidig som Washington DC viser virtuell blomstring via webcam, viser New York City seg virtuelt fra mange sider.

Dette er et lite utvalg for deg som savner byen:

Her kan du se New York skyline og Hudson river fra New Jersey-siden. Her kan du se 5th Avenue direkte gjennom kamera, og her er utsikten fra Empire State Building.

Kameraene på Times Square viser det vanligvis så travle området nå nærmest tomt for folk. Se Times Square her og her og her. (Du kommer først til reklame før fu kommer til direkteoverføringen)

En lang rekke av byens museer og kulturelle tilbud kan også oppleves via en skjerm. Det offisielle turistkontoret har samlet mye av dette på sin nettside.

Publisert: 03.04.20 kl. 10:28

