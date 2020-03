PORTLAND: Hipsterland. Foto: Helle Øder Valebrokk

Portland – Mekka for matopplevelser

Naturvin og gourmetmat. Arabisk kaffe og trøffelis. Veganere og hipstere. Dette er Portland i et nøtteskall.

Portland ligger på nordvestkysten av USA og er delt av den mektige elven Willamette.

Oregons største by er liberal på de aller fleste måter. Her er det vanlig med sykkelløp for nakne mennesker, veganske strippeklubber, marihuanautsalg på annethvert hjørne og kjønnsnøytrale toaletter.

TYDELIGE SIGNALER: Fargerike Alberta. Foto: Helle Øder Valebrokk

Portland er raushetens by der alle er velkomne – hvis man aksepterer Portland. For det er ikke en by for alle. Når det uoffisielle slagordet er «Keep Portland Weird» er det bare å spenne seg fast og bli med på moroa. Andre kallenavn på byen kan med hell også være USAs hipsterhovedstad og veganhovedstaden nummer én.

Her er det ikke uvanlig å se folk taste på «akustiske» skrivemaskiner eller komme med syltetøyglasset sitt med skrukork og hjemmestrikket bånd når de kjøper kaffe. Bussjåførene kan ha knallfarget hår, og det er heller ikke uvanlig å se folk sitte på gulvet i en butikk og spise lunsj sammen med venner.

ANNERLEDES: Byens slagord sier sitt. Foto: Helle Øder Valebrokk

Sommer som vinter vil du se lokalbefolkningen gå med hipsterluen godt plassert på hodet. Her er folk flinke til å annonsere sine standpunkt i form av buttons, merker på klær eller andre symboler. «Plant People» og «Herbivore» er vanlige formuleringer.

Før du kommer deg på flyet hjem har du kanskje selv en lue på topplokket og sokker med grønnsaksmønster. Portland gjør noe med deg.

PORTLAND: Hipsterland. Foto: Helle Øder Valebrokk

PORTLAND, OREGON Portland ligger i delstaten Oregon, som grenser til California i sør og Washington i nord. Byen ligger om lag tre timer sør for Seattle.

Portland er blant annet hjembyen til ikke ukjente Nike.

Wifi er tilgjengelig i de aller fleste butikker og spisesteder/kafeer, og forbindelsen er bra. De mest hippe stedene deler bare ut passord i hverdagen, ikke helgene.

Transport: Det koster 5 dollar for en heldagsbillett. Du kan ta banen til flyplassen, og det koster kun 2,5 dollar.

Oregon er skattefritt, så det eneste du skal huske på å legge på regningen er tips. 20 prosent er vanlig på serveringssteder.

Karakterene fra TV-serien The Simpsons er hentet fra gatenavn i Portland. Serieskaperen Matt Groening er herfra. Vis mer

Det lønner seg å reise kollektivt i Portland. Foruten de flotte bysyklene som byens stolthet Nike står bak, er bussnettet praktisk og ikke minst en rimelig måte å komme seg rundt med. For fem dollar dagen kan du kjøre så mye buss og trikk du bare vil.

Bydelene i Portland er i boligstrøk, men byen har også et kommersielt sentrumsområde. Bor du i Downtown har du et fabelaktig utgangspunkt for å utforske de mange bydelene. Herfra går bussene som en vifteform ut til strøkene du vil besøke.

PARKERT: Denne bussen går ikke i rute. Den er omgjort til kafé i Hawthorne avenue. Foto: Helle Øder Valebrokk

Kaffetrenden i Portland er verdt å merke seg. Mens Seattle (og hele verden) har Starbucks, er Stumptown det ledende merket i Portland. Det har faktisk gått så langt at byen har fått kallenavnet Stumptown. Den første avdelingen åpnet i 1999, og siden da har utallige kaffer og serveringssteder brukt deres kaffe. Bor du på hipsterhotellet Ace har du din egen avdeling av Stumptown i resepsjonen.

INKLUDERENDE: Skilt som dette er vanlig å se i vinduer på butikker og restauranter i Portland. Foto: Helle Øder Valebrokk

Mississippi / Albina

Mississippi ble tidligere sett på som et farlig strøk, og det går historier om at folk satt på hustakene med rifle for å skremme bort potensielle kriminelle. Slik er det heldigvis ikke lenger. Mississippi avenue er nå koselig og fredelig.

Blue Star Donuts har etter hvert fått mange adresser i Portland og andre amerikanske byer. Konseptet er gourmetsmultringer der naturlige ingredienser fra lokale leverandører utgjør fyll og glasur. Et av høydepunktene er smultring glasert med rosmarin og bringebær. Eller frister det med lønnesirup og bacon?

Foto: Helle Øder Valebrokk

Por Qué No? går for å være det beste tacostedet i hele Portland. Her får du tacos, tamale og andre meksikanske klassikere. De driver også massivt arbeid i lokalsamfunnet for barn, ungdom, innvandring og rettferdighet, likt flere andre bedrifter i strøket.

Gravy er stedet for den som vil ha hardcore frokost som holder deg mett hele dagen. Vi snakker egg, pannekaker, saus og sandwich. Et veldig populært brunsjsted.

Townshend's Mississippi Ave Teahouse har et fantastisk utvalg te i løsvekt og serverer også bakverk.

No Bones Beach Club serverer veganske retter og cocktails i tiki-stil.

Albina press i Albina avenue er én av de mange uavhengige kafeene som serverer utmerket kaffe.

Tips: Stikk innom Paxton Gate. Dette er den rareste butikken i byen. Denne morbide butikken er full av utstoppede dyr, insekter på glass, hodeskaller, fossiler, steiner, smykker og andre rariteter.

FARGERIK BY: Portland lyser opp. Foto: Helle Øder Valebrokk

Alberta Arts Districts / Killingsworth

Alberta er et snedig område. Her finner du kunstbutikker, kreative sjeler og fargerike hus. Området er også kjent for mange gode og eksklusive spisesteder.

Salt & Straw lager gourmet-iskrem. Den originale butikken ligger på Alberta Street. Nå finner du filialer flere steder i byen, samt i andre byer på vestkysten av USA. Iskremen lages i samarbeid med lokale produsenter som kaffe-, sjokolade- eller honningprodusenter. Det er derfor du kun får Portland-menyen i Portland, og en helt annen ismeny i for eksempel Los Angeles.

I trøffelsesongen (ja, for det vokser både hvite og svarte trøfler i Oregon) kan du slumpe til å få smake ekte trøffeliskrem. De hjemmelagde isvaflene er et must.

Kargi Gogo startet som matvogn, som mange gjør i Portland. Nå er det blitt restaurant med nydelig georgisk vin og mat. Her får du trendy Acharuli Khachapuriy (pizzabåt med ost, egg og smør) og saftige Khinkali (dumplings).

Viola Wine Cellars er et av byens mange urbane vinerier som ligger i Alberta. Du kan gå på vinsmaking midt i byen eller melde deg på en egen tur der du besøker de forskjellige urbane vinhusene.







BRA DAME: Restauranten Dame har et fantastisk utvalg viner og småretter. Det perfekte sted å dingle i baren og prøve viner fra Oregon.

Vin er stort i Oregon, og kvaliteten er ofte meget god. Sørg for å prøve en Pinot Noir eller Chardonnay fra Oregon, men også noen av de mer obskure, lokale druesortene.

Noen kvartaler opp fra Alberta Street ligger Killingsworth. Her er tettheten av gode serveringssteder eksepsjonell. Dame serverer småretter og har et utmerket utvalg av viner fra lokale småprodusenter.

Rundt hjørnet ligger BEAST. Dette er en prisbelønnet restaurant med fokus på de beste råvarer og især kjøtt. Hver andre uke skiftes 6-retters menyen ut i forhold til hva som er i sesong. Her sitter du på langbord.

Rett ved ligger DOC og Nonna. Stilen er italiensk med lokale råvarer. DOC serverer tasting-meny, mens hos Nonna spiser du mer uformelt.

En av Portlands aller beste kafeer er Extracto Coffee Roasters med egen ristemaskin på bakrommet. Chris Brady startet Extracto i 2006, og stedet er fremdeles en av de beste på kaffe i byen.

MEKTIG: Pannekaker med anderagu, tabasco-stekte løk, andeegg og oregon-trøffel på toppen. Frokosten på Canard sitter som et skudd! Foto: Helle Øder Valebrokk

Central Eastside / Buckman

I denne bydelen må du snirkle deg gjennom et nettverk av smågater. Der du ikke tror det finnes noe spennende, ligger plutselig en av Portlands hippeste sjokoladekafeer.

Den store trenden i Portland er gode restauranter som starter uformelle steder. Også vinbarer popper opp i regi av kjente sommelierer. Portland har med andre ord noe for enhver smak.

Canard er siste skudd på stammen til Gabriel Rucker som også har fine dining-restauranten Le Pigeon i nabolokalet og Little Bird i Downtown. Canard er allerede kåret til en av USAs 18 beste nye restauranter og holder åpent fra tidlig morgen og helt til midnatt. Toppen av lykke er deres pannekakestabel med anderagu, tabasco-stekt løk, stekt andeegg og høvlede trøfler til frokost. Da vet du at det blir en god dag.

FULL PAKKE: Perfekt hjemmelaget pasta med ragu på Enoteca Nostrana. Foto: Helle Øder Valebrokk

Nostrana har gjort det samme. Den fantastiske restauranten serverer hjemmelaget pasta og andre italienske retter av høy kvalitet. I vinbaren Enoteca Nostrana i nabolokalet kan du nyte et glass god vin og en matbit hvis du ønsker en mer uformell opplevelse.

Screen Door har kø til langt ut på gaten der folk venter på å komme inn og spise klassisk sørstatsmat, også i veganske versjoner. Det perfekte frokoststedet.

Det nyeste på hipsterbarometeret i Portland er egne sjokoladekafeer. I alt seks «Bean-to-Bar»-steder finnes nå i byen. Cloudforest er en av de aller beste. I den stilfulle butikken i Buckman kan du nyte en kopp ekte sjokolade med grillet marshmallow. Du kan til og med få varm sjokolade med Fernet Branca.

Portland er veganbyen over alle, og for å finne frem i jungelen av plantebaserte spisesteder kan du få hjelp til i veganbutikken The Herbivore Clothing Company som ligger i samme gate som Cloudforest. I denne butikken får du også kjøpt sokker med grønnsaksmotiv, vegankokebøker og smykker med grønnsakstema av designeren Plant Posse.

SJOKOLYKKE: På Cloudforest får du varm sjokolade på den aller beste måten. Til venstre: Oransjevin fra den lokale vinprodusenten Division Winemaking Company. Foto: Helle Øder Valebrokk

Hawthorne

Når du har snirklet deg tilstrekkelig nedover i Buckman ender du på Hawthorne Avenue. Strøket er kjent for vintagebutikker, gode kafeer og gourmetrestauranter.

Castagna er et av byens beste spisesteder. Chef Justin Woodward har blant annet jobbet på Noma i København. Synes du prisene her blir litt for stive, kan du heller velge deres søsterrestaurant Ok Omens vegg-i-vegg. Der serveres vin og småretter, og ofte er det mer enn nok når man skal ut og kose seg.

Er du glad alt som bugner av svinekjøtt er Lardo stedet. En porsjon Dirty Fries og en øl er egentlig alt man trenger.

Farina Bakery selger hjemmelagde kaker og makroner. Du kan se bakerne lage kakene mens du sitter i den koselige kafeen.

Sørg for å stikke nesen innom den herlige vintagebutikken Vintage Pink. Denne lekre butikken har et fantastisk utvalg av serviser, kjøkkenutstyr og andre vintageperler.

Litt lenger opp i gaten ligger en av Portlands aller beste kaffebarer. Coava Coffee Roasters har peis, så her kan man varme seg på en kald dag mens man nyter en kopp utsøkt kaffe.

Hos Next Level Burger får du vegansk fast food som sandwicher og burgere.

DOBBELT OPP: Joseph Nazir serverer egyptisk kaffe laget på tyrkisk vis fra sin dobbeltdekkerbuss i Hawthorne. Foto: Helle Øder Valebrokk

En av de aller mest sjarmerende kafeene på Hawthorne avenue er Tov Coffee & Tea. Inne i en engelsk dobbeltdekkerbuss har Joseph Nazir startet kafé der han serverer egyptisk kaffe på tyrkisk måte. Inne i bussen, som er dekorert i lilla, kan du slappe av med en deilig kaffe med kardemomme og en turkish delight. Om sommeren fjernes presenningen på taket og du kan sitte og drikke kaffe i solen.

Hawthorne avenue er lang, men det beste kommer for den som holder ut. Fried Egg, I’m In love er det perfekte frokost/brunsjstedet. De spesialiserer seg på toast med egg i forskjellige varianter, og det gjør de til terningkast seks.

LOKALPRODUSERT: Vinleveranse i Division street. Foto: Helle Øder Valebrokk

Richmond / Division st.

I Division street kan du plutselig se en gaffeltruck med vintønner kjøre nedover gaten. Oui Wine Bar + Restaurant at SE Wine Collective har nemlig urbant vineri og superkoselig restaurant i samme bygg.

Litt lenger ned i gaten ligger en fabelaktig kafé ved navn Dapper & Wise der du får deres egen kvalitetskaffe.

ETTERTRAKTET: De berømte kyllingvingene på Pok Pok får ben å gå på. Foto: Helle Øder Valebrokk

Den store attraksjonen i Richmond er den verdensberømte thairestauranten Pok Pok. Vår egen stjernekokk Even Ramsvik er stor fan av de berømte «Ike’s Vietnamese Fish Sauce Wings». Dette er den originale restauranten, og de har etter hvert åpnet flere mindre avdelinger i Portland og i New York. Skulle du ikke få plass på Pok Pok, kan du gå lenger ned i gaten der Pok Pok har åpnet Whisky soda lounge hvor du blant annet også får kyllingvingene, gode cocktails og selvsagt whisky.

På Division street ligger også en avdeling av Salt & Straw. Sørg for å få din daglige iskrem-fix hos dem.

SØTT OG SALT: Iskrem med havsalt og karamell fra Salt & Straw. Foto: Helle Øder Valebrokk

I Clinton street finner du den koseligste vinbaren i Portland. Sommelier og forfatter Dana Frank har nylig åpnet Bar Norman som spesialiserer seg på naturvin.

Prøv gjerne dagens «Flight» der du kan prøve tre viner for 17 dollar. Her kan du ende opp med å finne en ny favoritt fra et sted i verden du ikke kjenner til. Dana er ofte i baren selv og signerer villig den flotte boken hun har gitt ut.

NATURVIN: Sommelier Dana Frank driver Bar Norman. Foto: Helle Øder Valebrokk

Downtown / Pearl / Nob Hill

Alle byer har et sentrum. Dette er ikke alltid de mest spennende delene av en storby, men noen perler er det definitivt også i Portland.

23rd avenue er stedet for dem som synes Portland blir vel alternativt. Her er det mer ordnede former, og handlegaten inneholder spennende butikker, kafeer og restauranter. Sørg for å stikke innom The Meadow for å se det fantastiske salt- og sjokoladeutvalget som Mark Bitterman har valgt nøye ut. Du finner både Salt & Straw og Blue Star Donuts i dette området. For god kaffe stikker du innom Barista der de selger et kresent utvalg kvalitetskaffe fra hele verden.







ØLBY: Du finner bryggerier over hele byen.

Tender Living Empire selger eksklusive matvarer som salt, vin, honning og øl fra Oregon. Her finner du de spiselige gavene til å ta med hjem.

Pearl District er hovedsete for de fleste bryggeriene i Portland, men du finner mange i andre bydeler også. I området som kalles The Brewery Blocks finner du kjente bryggerier som Deschutes, Rouge og 10 Barrel Brewing. Sistnevnte spesialiserer seg på blant annet surøl som bryggeren Whitney Burnside er stor tilhenger av. Du kan trygt ta en helaften inne i ølstua og smake 10 forskjellige miniglass med øl for 10 dollar. De serverer typisk ølmat som pizza, burgere og nachos.







VOODOO DOLL: Voodoo Doughnuts signatur-smultring er formet som en voodoo-dukke med pinne i hjertet. Når du biter over flommer «blod» av bringebær ut av figuren.

Portland er som nevnt litt alternativt. Rett ved veggen med påskriften «Keep Portland Weird» ligger den rareste smultringbutikken du kan tenke deg. Voodoo Doughnut er en pastellrosa butikk som selger byens aller beste smultringer. Her får du blant annet klassikeren «Voodoo Doll» som er formet som en mann med pinne gjennom brystet og fylt med «blod» av bringebærsyltetøy. Utvalget av smultringer er enormt, og «The Homer» er en rosa smultring som selvsagt refererer til den smultringgale The Simpsons-karakteren Homer Simpson.

Courier Coffee Roasters spesialiserer seg på egenrøstet kaffe og japansk te. De baker også egne bakverk som er vanedannende. I nabolokalet ligger Måurice – et populært lunsjsted med fransk-nordiske retter. Rett opp i gaten ligger verdens største uavhengige bokhandel Powell’s Books, som har en gigaavdeling av nye og brukte kokebøker.

KAFFE OG BAGEL: Stumptown Coffee er en av Portlands mest kjente kafeer. Her fra avdelingen på Ace Hotel. Foto: Helle Øder Valebrokk

Ace Hotel er hipsternes høyborg, og hotellrestauranten Clyde Common er alltid full. Sørg for å prøve bartender Jeffrey Morgenthalers berømte Barrel Aged Negroni, som han faktisk har oppfunnet. Rundt hjørnet ligger også cocktailbaren Pepe le Moko.

Blir du lei trendy Portland anbefales et måltid på ærverdige Jake’s Famous Crawfish der de har servert sprellferske skalldyr og fisk siden 1892.

Portland er en fabelaktig musikkby. Courtney Taylor-Taylor, frontfigur i det lokale bandet The Dandy Warhols, driver den litt hemmelige vinbaren The Old Portland. Her kan du gjøre et skikkelig kupp når dagens røde eller hvite fra vinkjelleren åpnes.

Portland er en by der man må prøve å nyte så mye lokal vin som mulig. Arden har ikke bare et imponerende utvalg vin, chef Sara Hauman lager de mest fantastiske rettene du kan tenke deg. Du kan sitte på Chef’s Table og la deg forføre av en full meny eller sitte ved et av bordene og bestille à la carte.

Portland er en perle av en matby!

