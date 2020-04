VENEZIA: Vannet i kanalene er renere nå enn på veldig mange år. Foto: Andrea Merola / ANSA

Fem steder vi vil reise til når dette er over

Vi drømmer om å drikke vin på en fortauskafé i Paris, spise grillspyd på en gresk øy og kjenne solen varme på en strand i Spania.

Nå nettopp

Så lenge coronaviruset herjer kan reisene våre bare skje i drømme. Fredag ble Utenriksdepartementets reiseråd igjen oppdatert slik at de nå gjelder på ubestemt tid.

En dag vil dette likevel ta slutt. En dag vil innsatsen vi gjør nå, med å holde oss hjemme, gi resultater. En dag vil vi også ha vaksine og medisiner som virker. Dette er noen av stedene vi gleder oss til å besøke når vi kan reise igjen:

BARCELONA: Kaiko er en god restaurant ved stranden.

Barcelona

Spania er sammen med Italia det landet i Europa som er hardest rammet av corona-pandemien. Vanligvis starter høysesongen for turister rundt påske, men ingen vil komme dit i påsken i år.

Men vi kan se fremover til neste påske. Kanskje allerede sensommeren i år. Ingen vet hvor lang tid det tar før vi kan reise igjen. Men vi gleder oss i alle fall til en ny tur nordmenns spanske storbyfavoritt.

Vi gleder oss til en storbytur hvor det også er mulig å flyte på ryggen i Middelhavet og gå barbent i den myke sanden på Barceloneta-stranden. Samtidig skal vi spise sjømat på en av strandrestaurantene der.

Les også: 15 restauranter du ikke vil gå glipp av i Barcelona

Vi gleder oss til å ta med barna på akvariet i nærheten av stranden og gå i undervannstunnelen der haier og månefisk svømmer over oss. Vi vil også ta gondolbanen til toppen av Montjuïc 213 meter over havet og se byen og stranden i fugleperspektiv.

Det blir nok en tur til Parc Guell igjen, fordi den er så kul. Men hvis det er for mange mennesker der, reiser vi videre til Parc del Laberint d'Horta. Der slipper bare 750 besøkende inn om gangen. Inne i parken er det en stor labyrint, og i midten av den finnes en statue av kjærlighetsguden Eros.

Og apropos labyrinter: Vi går oss mer enn gjerne bort i trange smug og gater i de gamle bydelene La Rivera, Barri Gòtic og Raval.

Les mer: De hippeste bydelene i Barcelona













KLART: Vannet i Venezias kanaler er usedvanlig rent for tiden. Dette bildet ble tatt den 22. mars 2020.

Venezia

Vi gleder oss til coronaviruset slutter å ta liv i Italia og innbyggerne kan begynne å leve normalt igjen.

Når dette er over, og venetianerne kan møtes utendørs, vil de bevege seg rundt i en by med mye renere vann enn før. Vannet i kanalene er krystallklart nå, som følge av at alt er stengt, turistene borte og beboerne holder seg inne.

Når vi kommer tilbake til byen, skal vi ta en klassisk gondoltur i de rene kanalene.

Vi gleder oss til å spise italienernes versjon av tapas – ciccheti – og drikke lokal hvitvin på en av byens mange bacari-barer.

Vi gleder oss også til å gå opp i det 99 meter høye Campanile-tårnet på Markusplassen og se fjellkjeden Dolomittene i det fjerne, og byen rett under oss. Vi gleder oss til å suge inn atmosfæren på Markusplassen og kanskje bli med på en guidet tur til San Marco-basilikaen og Dogepalasset.

Vi gleder oss også til å gå bananas i shoppinggatene Mercerie og Calle dei Fabbri.

Kanskje vi skal reise når det er karneval neste år. I år ble karnevalet avlyst. Men i 2021 er det nye sjanser.

Les også: På karneval i Venezia

Da vi for et par uker siden leste at det hadde kommet delfiner i de rene kanalene i Venezia, gledet vi oss til å se det også. Men i ettertid har National Geographic avslørt at delfinvideoen som gikk viralt, og som angivelig var fra Venezia, er filmet på Sardinia. Men vi reiser gjerne til Sardinia også, når dette er over.

Les mer: Venezia: Rimeligere enn myten vil ha det til













KØBENHAVN: Denne byen kan også oppleves sjøveien

København

I fjor skrev Lonely Planet at København er verdens beste by å besøke i 2019. Vi synes at den er en av verdens beste byer å besøke, uansett hvilket år det er.

Lonely Planet beskrev byens blomstrende matscene; Ikke bare Noma, som tidligere er kåret til verdens beste restaurant, og som gjerne kunne fått terningkast syv, ifølge danske matanmeldere. Lonely Planet nevner også restaurantene Kadeau, Høst og Mes.

Men vi trenger ikke gå til de fancy restaurantene for å kose oss i København. Vi setter oss gjerne på en fortauskafé og ser på mennesker som flanerer forbi.

Les også: Matguide til København

Etter maten kan vi ta en shoppingrunde. Vi har tidligere skrevet om byens mange kule nisjebutikker, for eksempel Pico i Østerbrogade, som selger alt av smykker, spenner, sokker og sjal til en rimelig penge, og Bakkekilde i Livjægergade, som er som er et skattkamre for vintage-luksus og nye klær fra kjente designere.

Vi kan leie sykler og utforske den flate byen på to hjul. Vi kan tråkke rundt i sentrum, eller for eksempel legge målbevisst i vei langs Gammel Kongevej til Frederiksberg, som nærmest er en by i byen full av sjarm og gode småbutikker, landlige parker og krohager.

Eller vi kan gjøre som i Venezia: ta en kanalbåttur. Båtene går fra Nyhavn.

Les mer: 10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme













PARIS: Kathrine Sørland har tidligere fortalt til VG at Le Cafe Marly er et av hennes favorittsteder i byen.

Paris

Den franske hovedstaden er et eventyr proppfullt av koselige fortausrestauranter, praktbygg og severdigheter. Vi kan nesten ikke vente med å reise tilbake.

Vi gleder oss til å sitte på en fortauskafé med et glass vin og se på pariserlivet, og til å vandre langs idylliske Seine, og kanskje ta en tur over broene til de to naturlige øyene ute i elven.

Les også: Den ultimate venninneturen til Paris

Vi gleder oss til å se malerier fra det gamle Paris på Musée d'Orsay, og til å se moderne kunst på Centre Pompidou. Etterpå tar vi turen opp på takterrassen hvor vi kan se hele Paris.

Vi gleder oss til å se igjen de klassiske severdighetene. Vi vil besøke kunstmuseet Louvre, og samtidig spise på Kathrine Sørlands favorittkafé Le Cafe Marly, som ligger rett ved den berømte glasspyramiden.

Når den åpner igjen, vil vi besøke basilikaen Sacre Coeur på toppen av bydelen Montmartre. Nå er den stengt for første gang siden den ble bygget i 1914.

Vi gleder oss også til å se Eiffeltårnet igjen. Da skal vi skal vi fotografere både i lys og mørke. Nå vet vi nemlig at det er tillatt å ta bilder av tårnet om natten, selv om mange skrev det motsatte i fjor høst.

Når vi er i Frankrike tar vi også gjerne toget ut til forstaden Versailles. Ikke bare for å se det berømte slottet, men også for å rusle rundt i gatene der.

Les mer: Bo som en pariser













IKARIA: Øyboerne her er blant de som oppnår høyest levealder i verden.

Greske øyer

Havet rundt det greske fastlandet er fullt av fine øyer. Noen av er små, og uten masseturisme, som Chalki, Ikaria, Milos og Sifnos.

Noen er store, med konsentrerte turistområder og hoteller i alle prisklasser, som Kreta og Rhodos. Men selv på øyer med mange turister skal du ikke bevege deg langt med leiebil eller sykkel før du kommer til landsbyer der lokalbefolkningen lever for seg selv. Noen øyer har egen flyplass, mens andre bare kan nås med båt fra fastlandet.

Les også: Her får du luksusferie i Hellas

Men uansett øy, og uansett hvordan du bor, er det mulig å finne en liten familiedrevet taverna som serverer mat laget etter mors oppskrift.

Alle har sine spesialiteter. Og alle har sin egen vri på de tradisjonelle rettene som moussaka med lammekjøttdeig og aubergine, souvlaki (grillspyd) med kyllingkjøtt eller svin, langtidskokt stifado med kalvekjøtt og keftedes (kjøttboller) med en blanding av lam- og karbonadedeig.

Og lammekoteletter smaker sjelden bedre enn når lammet har levd på viltvoksende timian, koriander og rosmarin før de havnet på middagsbordet.

Alle mener at sin egen mammas oppskrift er den beste. Men med de aller beste råvarene, og med gresk sol over oss, blir smakens himmelsk uansett.

Å, som vi gleder oss til å reise igjen!

Les mer: Samos, det greske ferieparadiset

GODT GRESK: Souvlaki grillspyd. Foto: Magnar Kirknes / VG

Publisert: 04.04.20 kl. 14:02

Mer om Reise Venezia Paris Barcelona København Hellas

