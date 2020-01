THIRASSA: Jimmy Zacharo driver overnattingsstedet som inntil i fjor var det eneste her. En liten båttur fra Santorini tar deg til øya uten suvenirbutikker. Foto: Irene Jacobsen

Thirassia - En tidsreise til Hellas før turismen

En åtte minutters båttur fra turistmylderet på Santorini tar deg 60 år tilbake i tid.

THIRASSA (VG reise) – Lurer du på hvordan Santorini så ut på 1950- og 60-tallet, da må du komme hit. Thirassia er akkurat sånn Santorini var før turismen, sier Jimmy Zacharo.

Han står på den lille betongkaien i Ammoudi, havnen nedenfor Oia på Santorini, kaster blikket over sundet. Hjem.

SANTORINI I HORISONTEN: Der snakkes det om overturisme og hvordan de skal klare å gjøre næringen bærekraftig. På Thirassia har de stort sett begrenset det til noen tavernaer i havnen der katamaranene slipper i land turistene sine til lunsj. Foto: Irene Jacobsen

Jimmy og kona valgte seg Thirassia da de flyttet tilbake til Hellas etter mange år i New York. Der hadde han drevet entreprenørfirma, bygd skoler og sykehus, jobbet fryktelig mye. Han kastet røyken og senket skuldrene da de flyttet hit.

En formiddag i november er det fortsatt folksomt på brygga i Ammoudi. Flesteparten er turister som skal ut på dagscruise med katamaran, de andre er pensjonister fra Thirassia som har vært en snartur over bukten for å gjøre ærender. Nå venter de på båten.

– Mange lurer på hvordan vi har klart å forbli så upåvirket av turismen. Det virker jo nesten litt utrolig at det går an, et steinkast fra Santorini. Men det er mange grunner til det, sier Jimmy.

Jimmy bodde mange år i New York, men det var her på morens barndomsøy han og kona bestemte seg for å bo da de ble pensjonister. Foto: Irene Jacobsen

– Vi drømmer ikke om hoteller, restauranter, nattklubber og butikker. Vi vil helst ha det sånn vi alltid har hatt det, sier han som helt til i fjor var den eneste med rom til leie på hele øya. Eneste konkurrenten hans har vært en luksusvilla på andre siden av øya, men de som leier den hverken ser eller hører de noe til. Det går helst rykter om stedet, om Hollywood-stjerner som ankommer i helikopter, og som bor 5-stjernes med egen stab. Ingen ser noe til noen av dem.

I løpet av det siste året har det dukket opp flere overnattingstilbud på Thirassia. Ordføreren satt opp et leilighetsbygg på stranden rett ved der rutebåten kommer inn. Og i den fraflyttede ruinlandsbyen Agrilia er et gammelt grottehus restaurert og nå på utleiemarkedet. Ellers har Jimmy en nabo som har bygget i fem år, det åpner kanskje en gang det også? Men han tror aldri det kommer til å bli noe i nærheten av Santorini-utbygging her på øya.

Liker du å gå i fjellet, liker du fred og ro og veldig få turister, da er Thirassia kanskje rette valget. Foto: Irene Jacobsen

Jimmys paradis ligger på toppen over Manolas, den lille byen der flesteparten av de 250 innbyggerne bor. Utsikten er øyas beste. Han bygde tidlig på 80-tallet, lite er endret siden den gangen. Kona koker gresk kaffe, han serverer og forteller historien om hvordan de endte opp her ute. Året var 1976, de tok med seg barna og dro på Thirassia på sommerferie.

– Jeg hadde aldri sett noe vakrere. Vi bestemte oss raskt for at hit ville vi flytte.

Han ble overrasket da han fant ut at alle mennene på øya var sjøfolk. Hvorfor valgte de å reise vekk herfra? Hvorfor pakke sjømannssekken og dra, når du kan lage deg et levebrød her ute? Han sa det til dem også, men de skjønte ikke helt hva han mente.

INGEN LUKSUS: Sjøen er den samme krystallklare, men strendene er ikke det som lokker folk hit. Denne ligger like ved kaien i Riva, der rutebåten mellom Santorini og Thirassia legger til kai.

I 1977 åpnet Jimmy den første taverna langt der nede i havnen under Manolas. Han var overbevist om at det var et marked for å tilby mat til dagscruiseturistene. Året etter poppet det opp tre til tavernaer. Nå er det 16. Og nesten alle familiene på øya lever av å lage mat katamaranene og ingen fedre og ektemenn drar lenger til sjøs.

Selv om det bare bor 250 personer på Thirassia har de både barnehage, grunnskole og videregående skole. De har en dagligvarebutikk, en baker, kirker og flotte, merkede turstier. Fra fjelltoppen Profetis Ilias er det panoramautsikt over hele kalderaen, Thirassia og Santorini. Helt på sørspissen ligger et kloster med en nesten enda mer spektakulær utsikt.

– Trenger du ro i sjelen, det er da du kommer hit. Mange av våre gjester er unge folk, de trenger det kanskje mer enn noen, humrer pensjonisten.

KIRKE: Denne vakre kirken ligger i den fraflyttede landsbyen Agrilia. Foto: Irene Jacobsen

Når årets sesong tikker mot slutten, sånn i november en gang, begynner Jimmy å drømme om New York. For selv om han elsker stillheten og øylivet, har han fortsatt en dragning mot storbyen.

– Alle vennene mine bor der fortsatt. Mesteparten av tiden min vil jeg ha her, men jeg er avhengig av et par måneder i New York også, gliser han.

Vulkanen

Frem til det gigantiske vulkanutbruddet for 3600 år siden hang de to øyene Thirassia og Santorini sammen. Kalderaen var den gangen som en stor beskyttet havn, båtene gikk inn og ut gjennom et smalt sund. Vulkanen lå i midten av dette store bassenget. Det var grunt og et perfekt sted å ankre opp. Utbruddet utslettet den minoiske sivilisasjonen, og regnes som et av verdens aller kraftigste vulkanutbrudd. Det endret også øyas utseende. Deler av havbunnen kollapset og delte øya i to biter, med Thirassia som den minste.

SOM FØR: Lurer du på hvordan Santorini så ut før alle turistene kom? På Thirassia får du en ganske bra ide om hvordan det var.

Her kan du bo

Anno 1980 hos Jimmy: Elleve rom står klare hos Zacharo Studios i Manolas. Her får du øyas beste utsikt og et interiør anno 80-tallet.

Grottehus i ruinlandsbyen Agrilia: Vakkert restaurert, nydelig innredet. Men langt fra folk. Det er et par-tre kilometer både til havnen Riva og til Manolas.

Lei hos ordføreren: Paradise Suites ligger i Riva, hundre meter fra der rutebåten legger til kai på Thirassia. Anlegget ligger helt i fjæresteinene, basseng har det også.

Adonis Sirgos er øyas eneste baker. Følg røyken fra pipa, og deretter lukten, og du finner ham. Foto: Irene Jacobsen

Her kan du spise

Adonis Sirgos serverer nybakte brød, paier og konditorvarer fra bakeriet i Manolas. Det vokser ingen trær på øya, så brenselet til den store steinovnen kommer fra krattet i veikantene og grenene som vinbonden beskjærer av vinstokkene sine.

I dagscruisehavnen rett nedenfor Manolas ligger det 16 tavernaer som alle serverer den samme menyen. De har rykte på seg for å selge mye frossenmat. Åpningstidene er tilpasset dagscruiseturistene og alt stenger i 18-tiden.

Den beste maten får du hos Anna og Nikos på tavernaen Agistri Riva. Dette er det eneste spisestedet ved rutebåtkaien. Her lages alt ferskt og fra bunnen av. Prøv grillede sardiner, friterte tomatboller og auberginerettene.

Katteøya: Det er katter over alt. Stort sett er de velfødde og feite, men halvville og lite lystne på å bli klappet. Foto: Irene Jacobsen

Slik kommer du deg til Thirassa

Rutebåten fra Santorini dukker ikke opp hos noen av nettsidene som selger fergebilletter i Hellas. Det betyr ikke at den ikke finnes. Båten går mellom Ammoudi, havnen rett under Oia og Riva. Den går tre ganger til dagen, klokken 8, 12 og 17, tidene kan variere litt fra sesong til sesong.

Sommerstid er det også en retur fra Thirassia klokken 22. Billetten koster 1 euro. Siden det er vanskelig å finne korrekt informasjon om avgangstidene på nettet, er det beste å sjekke med et reisebyrå, for eksempel santoriniexperts.com.

Publisert: 02.01.20 kl. 04:23

