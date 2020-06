forrige







NÆRKONTAKT: Lemuren tar snarveien over gjesten Konrads skulder når dyreansvarlig Nils Harald Reiersen rasler med matskålen.

Liten dyrepark – store opplevelser

I Den Lille Dyrehage er det ingen gjerder mellom mennesker og dyr.

Nå nettopp

GJERSTAD (VG reise) Gjesten Konrad skvetter til. En lemur har akkurat klappet ham på skulderen, i sin iver etter å få tak i matskålen som dyreansvarlig Nils Harald Reiersen kommer med.

– Vi er ikke så store på areal, men vi tar det igjen på opplevelse. Det viktigste for oss er å skape nærhet mellom mennesker og dyr, og unngå burfølelse, sier Reiersen, som er en av to drivere og eiere.

Den Lille Dyrehage i Gjerstad, omtrent der Sørlandet begynner når du kjører E18 sørover fra Oslo, er akkurat de navnet tilsier: Liten. Mens den store kjente Dyreparken i Kristiansand brer seg over 600 dekar, er denne på 30.

– Vi ønsker å være en liten og intim park med store opplevelser, sier Reiersen.

SPRINGTAMARIN: De små apene kikker på oss fra gjerdestolpene langs stien i Regnskogen.

Den største opplevelsen for små gjester her, er utvilsomt Regnskogen. Der inne går 30 dyrearter fritt mellom tropiske trær og kunstige innsjøer. De små, svarte springtamarin-apene kikker nysgjerrige på oss fra gjerdestolpene. En hjelmvaktel kommer trippende på stien, og når vi kikker godt inn mellom trærne kan vi se beltedyr og skilpadder.

– Det er meningen at man skal gå rundt og lete etter dyrene her. De er ikke på utstilling, men lever så naturlig som mulig, forklarer Reiersen.

Lemurene sløver med dinglende svarte og grå haler i toppen av trærne. Vi er innom på en av sommerens varmeste dager, og temperaturen gjør noe med aktivitetsnivået. Men når Reiersen rasker med en matskål blir det liv. Da kommer lemurer og sprintamariner hoppende, og bryr seg ikke om de må ta snarveien over skulderen til en gjest.

KROKODILLEGROPEN: Denne må publikum se på litt avstand. Foto: Mona Langset / VG

Slangejungelen

Inne i regnskogen går vi igjennom to sett med dører for å komme inn i slangejungelen. Der treffer vi mor Hege og datter Nicoline Reitan fra Oslo som sniker seg forsiktig frem i området hvor det henger levende slanger og utskiftede slangeskinn i trærne.

Her holder også en nesten seks meter lang grønn anakonda som veier over 100 kilo til. En av Norges største slanger.

– Vi har vært i mange norske dyrehager, men ingen slik som denne hvor man kan gå inn til slangene. Som regel henter dyrepasserne slangene ut av terrariene for at gjestene skal få ta på dem, sier Hege.

SKREKKBLANDET FRYD: Hege og Nicoline Reitan i Slangejungelen. Foto: Mona Langset / VG

Selv om gjestene befinner seg i samme rom som dyrene her, er det ikke tillatt å røre dem.

– Vi har med vilje ikke lært opp dyrene til å bli kosedyr. Det er bare inne på Barnas Sæter det er fritt frem for kosing. Der går minigriser, høner og geiter fritt, sier Nils Harald Reiersen.

Et annet sted i parken kan gjestene lukke seg inn i innhegningen til kenguruene som lever sammen med de flygedyktige emuene. De skal heller ikke koses med eller mates – annet enn når dyrepasserne gjør det. Det står fareskilt: Emuene kan bite.

KOSEGRIS: Dyrene på Bærnas Sæter liker å bli kost med

I likhet med flere andre dyreparker tilbyr også denne dyrepasserskole for gjester mellom 6 og 15 år.

– Vi merker at både barn og voksne blir stadig mer opptatt av dyrevelferd. De vil lære mer om dyrene, og de ønsker ikke å se dem i trange bur, sier Nils Harald Reiersen.

Hvor? Brokelandsheia, Gjerstad kommune, 28 kilometer sørvest for Kragerø og 24 kilometer nordvest for Risør. På nett: Denlilledyrehage.no.

LEKEPLASS: Den lille dyrehage har også boltreplass for barna. Foto: Mona Langset / VG

Under har VG Reise samlet en oversikt over flere populære dyreparker som alle er åpne i sommer. Er det først og fremst dyreopplevelsen du er ute etter, får du det flere steder i landet. Alle dyreparkene har nå fått åpne igjen etter at de måtte coronastenge i midten av mars. Noen med et noe begrenset aktivitetstilbud og færre gjester enn vanlig, så sjekk gjerne nettsiden før du planlegger besøket. De fleste steder må du kjøpe inngangsbillett på nett.

KRISTIANSAND: Den komplette ferieopplevelsen med dyr, badeland, Sabeltann og sirkus. Foto: Kjell Inge Søreide / VG

Dyreparken i Kristiansand

Denne er gedigen, og tilbyr en komplett ferieopplevelse med badeland, Sabeltann og Kardemomme by og sirkus. I år spilles forestillingene «Kaptein Sabeltanns Sjørøvernatt» og «Sirkus Jesper» med smitterventiltak og maks 200 publikum per forestilling.

Kristiansand har også Norges største samling av norske og utenlandske dyr. Hvor? Dyreparkveien 1, 4636 Kristiansand. På nett: Dyreparken.no.

LANGEDRAG: Fokus på norske dyr. Dette er gaupe Foto: Øyvind Engan / VG

Langedrag

Som en kongsgård i en Caprino-film troner tømmerbygningene på en høyde med utsikt over Tunhovdfjorden.

Her er det hovedvekt på norske dyr, flere av dem utrydningstruede. Omvisning til moskus, villsvin og elg klokken 12 og ulv, gaupe fjellrev og reinsdyr klokken 14, ellers en rekke dyreaktiviteter hver dag som må forhåndsbookes.

Hvor? Mellom Numedal og Hallingdal, ikke lang fra Nesbyen og Geilo. Langedragsveien 274, 3544 Tunhovd. På nett: Langedrag.no

BJØRNEPARKEN: Har bjørner og mange andre norske villdyr. Foto: Anne Bergseng / VG

Bjørneparken i Flå

Bjørneparken har en nyhet i år: Amurleopard, et av verdens mest utrydningstruede kattedyr. Det finnes bare 100 igjen i naturen.

Ellers holder Bjørneparken det den lover i navnet: Her får du se bjørn i bøtter og spann. Bjørnene fores klokken 11,30 og 15. I tillegg finnes det flere norske villdyr som gaupe, elg, hjort og rådyr – pluss norske husdyr og krokodiller. Broer og utsiktsplatåer gir fin utsikt til dyrene. Det er også teaterforestillinger hver dag om sommeren.

Hvor? Flå i Hallingdal, rett ved riksvei 7. På nett: Bjorneparken.no

TANGEN DYREPARK: Her møter du gibbonaper og flere andre dyr. Foto: Egil Svendsby / VG

Tangen Dyrepark

Dyreparken på Stange het tidligere Amadeusparken, og var da oppkalt etter gibbonapen Amadeus som hadde egen serie på Barne-TV.

Det er flere apekattarter i parken, og det er først og fremst disse som gjør parken verdt et besøk. De knøttsmå silkeapene er en av verdens minste apearter. I alt er det 200 beboere her, både nordiske og eksotiske dyr, for eksempel rev, esel, sebra og en del reptiler i en park som er befriende lite kommersiell.

Hvor? Stange, 11 mil nord for Oslo, 25 km sør for Hamar, Like ved E6, avkjøring Kolomoen. På nett: Tangendyrepark.no.

MINI-ZOO: Her treffer du høylandsfe og villsau i Tromsø. Foto: Nina Andersen / VG

Tromsø Mini-zoo

De kaller seg mini-zoo, men vil ikke sammenlignes med en dyrehage. Det ligner mest på en utvidet bondegård der gjestene kan oppleve dyrene på nært hold.

Foruten vanlige gårdsdyr har de blant annet esel, lama, emu og svarte svaner. De fleste dyrene går fritt rundt, mens noen har store innhegninger med eget hus.

Hvor? Omtrent en mil sør for Tromsø, midt på Hundbergan med utsikt over Ramfjorden og Lyngsalpene. Åsbergveien 38. 9021 Tromsdalen På nett: tromsominizoo.no

POLAR PARK: Fjellrev er en av dyreartene. Foto: Nina Andersen / VG

Polar Park

Polar Park i Bardu er kjent som verdens nordligste dyrepark. Området er en perfekt ramme for å se ulv, bjørn, gaupe jerv og fjellrev i sitt rette element, i tillegg til hjort, elg, reinsdyr og moskus.

Siden du ikke er garantert å få sett alle dyrene på kort tid, oppfordrer parken til å være med på rovdyrguidingen som går klokken 13.00 hver dag i sommerferien, og i helgene resten av året.

Hvor? Salangsdalen i Bardu. Ta av fra E6 ved Bones, og kjør tre kilometer inn til Polar Zoo. Bonesveien 319, 9360 Bardu. På nett: polarzoo.no

NAMSSKOGAN FAMILIEPARK: Her finner du alle de store norske rovdyrene. Dette er ulv. Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

Namsskogan familiepark

Her er det eksotiske dyr fra hele verden, og de fire store norske rovdyrene; ulv, bjørn, gaupe og jerv. Det går an å overnatte i lavvolignende hytter i rovdyrcampen. For de minste finnes Barnas Sæter med geiter, sauer, og høns.

I tilknytning til dyreparken er det en klatrepark, men den 300 meter lange ziplinen fra Tøffingtårnet er midlertidig stengt på grunn av vedlikehold. For å se parken fra et nytt perspektiv kan du ta Bamsetoget mellom Parkkafeen og Fjellstua.

Hvor? Trones, 243 kilometer nord for Trondheim, 184 kilometer sør for Brønnøysund. Parkveien 1, 7892 Trones. På nett: Familieparken.no.

OSLO REPTILPARK: Dyrepasserne kan ta slangene ut av glassburene, men på grunn av smitterventiltakene får ikke publikum holde dem akkurat nå. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo reptilpark

Høydepunktet i Oslo reptilpark er å se når dyrene mates. Det skjer vanligvis på tirsdager klokken 17, men i skoleferien skjer det i tre omganger: Klokken 13 er det presentasjon og mating av slanger, klokken 16 får flere slanger og kaimanene mat, og klokken 17 er det mating av øgler og aper.

Smittevernrestriksjonene gjør at publikum ikke får holde dyrene nå, men dyrepasserne tar dem ut, slik at det ikke er glass mellom mennesker og dyr.

Hvor? Mellom St.Hanshaugen og sentrum, St. Olavs gate 2. På nett: Reptilpark.no

FOLDVIK FAMILIEPARK: Eslene her er vant til mye kosing og klapping. Foto: Linn Johansen / VG

Foldvik familiepark

Dyrene her er først og fremst typiske gårdsdyr som hest, ku, gris og geitekillinger, katter og kaniner, i tillegg til blant annet esler, lamaer, påfugler og papegøyer.

I den idylliske parken er det også en stor plaskedam for de minste med spredere og fontener i ulike former og størrelser. Katter, kaniner og blomster spruter vann i alle retninger. Det er også aktiviteter som minigolf og lekeplass med taubane.

Hvor? Fire kilometer utenfor Stavern, Foldvikveien 53a, 3294 Stavern. På nett: Foldvik.no.

SNILSBERG FAMILIEPARK: De fleste dyrene møter du langs den en kilometer lange naturstien. Foto: Øyvind Engan / VG

Snilsberg familiepark

Dette er en mellomting mellom åpen gård og dyrepark – mest for de minste. Sentrum i parken er rett og slett gårdstunet – med hvite og røde bygninger, grønt, bølgende landskap og utsikt til Mjøsa. De fleste dyrene er plassert langs den én kilometer lange naturstien. Her finner du blant annet lama, mohairgeiter, villsau, miniponnier, mulesel, dalasau, afrikanske dverggeit og høns.

I tillegg er det mulig å være med på ATV-kjøring og kjøretur med Gråtass.

Hvor? I Ringsaker, mellom Hamar og Lillehammer. Nyhushøgda 73, 2355 Gaupen. På nett: Snilsberg.no.

Publisert: 30.06.20 kl. 07:42

