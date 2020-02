MOUNT EVEREST: I Norge er høyfjellet i Nepal den severdigheten vi googler aller mest. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Disse severdighetene googler vi mest

Noen severdigheter trigger oss mer enn andre. Her er de ti vi googler mest akkurat nå.

Nå nettopp

Hvor ligger Taj Mahal? Og hvor høy er Burj Khalifa? Slike spørsmål stiller folk Google hver dag. Og severdigheten verden googler aller mest, er for øyeblikket Taj Mahal i India, ifølge Aftonbladet.

Googlede severdigheter varierer fra land til land. I Norge er Mount Everest den destinasjonen vi søker mest på. I Finland og på Island er Den blå lagune på Island helt i tet. I Sverige er det Burj Khalifa, verdens høyeste bygning, som ligger i Dubai, skriver den svenske avisen.

Men hvis vi ser på høyeste tall for hele verden, er dette de mest googlede severdighetene:

ET MAUSOLEUM: Vakre Taj Mahal ligger i Agria i India, ble påbegynt i 1632 og sto ferdig i 1653. Foto: VG/Bjørn Aslaksen

1. Taj Mahal – India

Søk per måned: 1 417 650

I Agra i India ligger Taj Mahal, som er først opp på UNESCOS verdensarvliste. Bygningen er et mausoleum, et minnesmerke over en grav. Stormogul Shah Jahan fikk det bygget for å hedre sin favorittkone, Mumtaz Mahal. Arkitekturen kombinerer elementer fra persisk, tyrkisk, indisk og islamsk byggestil og regnes blant det ypperste av byggestil fra Mogulriket, som varte fra tidlig på 1500-tallet til midt på 1700-tallet.

Inkabyen Machu Picchu er også på verdensarvlisten. I bakgrunnen sees fjelltoppen Huayna Picchu. Foto: VG/Gjermund Glesnes

2. Machu Picchu – Peru

Søk per måned: 1 269 260

Machu Picchu ligger i Peru og ble gjenoppdaget på begynnelsen av 1900-tallet, etter å ha ligget brakk i nesten 400 år. Ruinbyen ligger på en fjelltopp og er relativt krevende å komme seg til. På tross av dette trues severdigheten av overturisme.

DUBAI: Dette er Burj Khalifa, verdens høyeste bygg og den mest googlede severdigheten i Sverige. Foto: VG/Göran Bohlin

3. Burj Khalifa – De forente arabiske emirater

Søk per måned: 1 103 950

Verdens høyeste bygning ligger i Dubai, De forente arabiske emirater. Det er skyskraperen Burj Khalifa som med sine 163 etasjer og 828 meter er høyest. I bygningen finnes det hotell, kontorplass, boliger og utsiktsplasser.

NATUROPPLEVELSE: Niagara Falls ligger på grensen mellom Canada og USA. Dette er den amerikanske siden av fallene. Foto: VG/Göran Bohlin

4. Niagarafallene – Canada og USA

Søk per måned: 945 810

Niagarafallene er en gruppe på tre fosser som ligger på grensen mellom Canada og USA. Størst er Hesteskofallene, også kjent som Canadian falls, i tillegg finnes Amerikafallene og Brudeslørfallene. Fossene er ikke verdens høyeste, men de er ekstremt brede og de suverent mest vannførende i Nord-Amerika.

FAVORITT: Alle elsker fortsatt Eiffeltårnet, landemerket i Paris. Foto: VG/Jørgen Braastad

5. Eiffeltårnet – Frankrike

Søk per måned: 916 270

Paris mest ikoniske bygg er Eiffeltårnet. Det 324 meter høye tårnet av jern er en populær turistattraksjon, og mange av dem som ikke orker stå i kø for å ta heisen opp i tårnet, beundrer det heller fra bakken. Tårnet ble innviet under verdensutstillingen i 1889.

IMPONERENDE: Stonehenge, nær Salisbury i Wiltshire, lokker mange besøkende, aller flest hver midtsommer. Foto: Scanpix/EPA/Vickie Flores

6. Stonehenge – Storbritannia

Søk per måned: 833 690

Sydvest i England, på en jordvoll fra steinalderen, ligger en samling store steiner i to ringer. Det finnes mange alternative forklaringer på hvorfor monumentet ser ut som det gjør. Noen arkeologer tror steinene har hatt en rituell betydning, mens andre mener det kun var en møteplass. En teori er at plassen ble brukt til soldyrking, og i dag valfarter flest turister til Stonehenge når det er midtsommer.

NORSKTOPPEN: Mount Everest i Nepal er fristende for mange nordmenn. Foto: NTB scanpix/Daniel Prudek

7. Mount Everest – Nepal

Søk per måned: 778 350

Mount Everest er verdens høyeste fjell. Med sine 8 848 meter, lokker det eventyrere fra hele verden, og googles altså spesielt mye akkurat i Norge. Fjellet ligger mellom Nepal og Tibet og ble besteget for første gang i 1953. I dag er det også populært å vandre til Mount Everest Base Camp, på drøye 5000 meters høyde.

POPULÆR DAME: Lei kø? Ta Staten Island Ferry, som er gratis og går i skytteltrafikk mellom Battery Park og Staten Island. Den gir spektakulær utsikt mot New York skyline og du passerer Frihetsgudinnen på veien. Foto: VG/Thomas Nilsson

8. Frihetsgudinnen – USA

Søk per måned: 758 720

Sydvest på Manhattan i New York står Frihetsgudinnen med sin fakkel opp i luften. Statuen heter egentlig «Liberty Enlightening the World», men kalles vanligvis for Statue of Liberty på engelsk. Den er blitt et symbol for både New York by og USA, og besøkes årlig av rundt 3,5 millioner turister.

FORTSATT UFERDIG: Katedralen La Sagrada Família i Barcelona ble påbegynt i år 1883 men er fortsatt ikke ferdig. Foto: SCANPIX/Cornelius Poppe

9. La Sagrada Família – Spania

Søk per måned: 742 470

Kirken La Sagrada Família i Barcelona er kjent av mange årsaker, blant annet for at den ikke er ferdig, på tross av at den ble påbegynt i 1882. Men ferdig eller ikke, kirken lokker et utall turister hvert år. Arkitekten er Antoni Gaudi, som også har tegnet Parc Güell og Casa Batlló i samme by.

PENTAGON: Forsvarsdepartementet i USA har egen inngang direkte fra tunnelbanen. Foto: NTB scanpix/Shutterstock/Ivan Cholakov

10. Pentagon – USA

Søk per måned: 732 930

Byggingen der forsvarsdepartementet i USA har sitt sete er kanskje ikke en hvilket som helst turistattraksjon. Likevel er den en severdighet som genererer mange søk. Den enorme bygningen ligger i Arlington i delstaten Virginia og har fått sitt navn fordi den er femkantet. Her jobber cirka 23 000 mennesker hver dag.

Publisert: 25.02.20 kl. 04:14

