SPEILBLANK SJØ? Nei, det er et speil. Foto: Shutterstock

Dette reisebildet er for godt til å være sant

Turister som flokker til Karangasem på Bali for å ta bilder av tempelporten som speiler seg i det blanke vannet, blir skuffet. Bakken består av gråbrune steinheller.

VG reise har tidligere skrevet at reisebildene du ser på Instagram ofte viser noe helt annet enn virkeligheten. Det er i høyeste grad også tilfelle for Lempuyang-tempelet i Karangasem på Bali. Mange reiser dit for å få fantastiske bilder av porten som også kalles «Gates of Heaven» i sin egen instagram-feed.

Men i virkeligheten har det aldri vært vann der, og speileffekten lages – ja nettopp – med et speil under kameralinsen.

En som ble svært skuffet da hun oppdaget dette var Polina Marinova, en av redaktørene i Fortune magazine. I sommer tvitret hun at dette er et bevis på at Instagram-influensere har ødelagt alt. Hennes håp og drømmer ble knust da hun fant ut at «vannet» ved tempelet i virkeligheten bare er et stykke glass under en iPhone.

Innlegget – med ett bilde av den fantastiske porten, og ett bilde av en mann som sitter med et speil under linsen på iPhonen – har nå over 10.000 kommentarer.

Mange av kommentarene er fra folk med lignende erfaringer. En av dem skriver «og la oss heller ikke glemme de to-tre timene du må stå i kø for i det hele tatt å få tatt et bilde.» Andre har lagt ut bilder av den lange køen.

At det er kø der kan Alemka Pinjo bekrefte. Hun besøkte tempelet på Bali i desember 2019, og måtte selv vente i to timer på å få tatt «wow-bildet»

– Etter å ha stått to timer i kø har du cirka fem sekunder på deg til å ta bildet, forteller hun.

I hennes tilfelle brukte den lokale fotografen glasset på en annen iPhone til å speile motivet.

I likhet med Olina Marinova hadde hun forventet noe helt annet.

– Jeg trodde at det skulle være et vann der. Bildene på Instagram ligner lite på virkeligheten, sier hun.

VENTETID: Alemka Pinjo ventet i to timer på tempelplassen før det ble hennes tur til å ta speilbildet. Tempelporten i bakgrunnen. Foto: Privat

Hvis du søker #gatesofheaven på Instagram får du over 20.000 treff, og #lempuyangtemple gir nesten 70.000. På de fleste bildene av tempelporten ser det ut som den speiles i en innsjø eller regnvann på bakken. Noen bilder er kappet slik at du ikke ser bakken.

Dette er at av svært få bilder på Instagram som viser hvordan Gates of Heaven virkelig ser ut:

Kred til fotografen

Men alle er ikke like negative til «lureriet.» En av de mange tusen som svarte på tweeten til Polina Marinova spør hvordan hun kan mene at de har ødelagt alt. Her har tross alt noen fra lokalbefolkningen kommet opp med en god idé.

En annen sier «Wow», med adresse til fotografen. «Den mannen har virkelig startet en instagram-business.» Flere gir kred til fotografen for en god jobb.

Andre igjen minner om hva dette stedet egentlig er: Et hellig tempel på Bali. «Hvis du leter etter fantastisk innhold til å mate egoet ditt med, er dette helt klart ikke et sted for deg. Folk (Hinduer) på Bali kommer hit for å be! Den vakre utsikten er et pluss når du går opp trappen.»

En annen skriver: «Drømmer knuses når du bruker Instagram som reiseinspirasjon. Hva med å reise for kultur og for hva stedene faktisk er, og ikke for instavennlige bilder.»

INSTAGRAM: Skjermdump av noe du får opp ved å søke #gatesofheaven.

Publisert: 20.01.20 kl. 09:31 Oppdatert: 20.01.20 kl. 09:43

