DANSKE STRENDER: Skandinavias «Syden». Dette er Hundested strand. Foto: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX

Charterselskapene med nye kortreist-tilbud

I sommer kan barna møte Ving-maskotene Lollo og Bernie på hoteller i Norge, mens Apollo setter opp charterfly til Aarhus og København.

Nå nettopp

Når de store sydenreise-operatørene ikke kan sende oss til Syden, må de tenke alternativt. Da UD forlenget reiserådet - som i første omgang gjaldt for hele verden - frem til den 20. august, bestemte både Ving, Apollo og TUI seg for å avlyse alle sydenreiser frem til denne datoen.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Sist fredag ga regjeringen likevel grønt lys for å reise til Danmark, Finland, Island og den svenske øya Gotland fra og med mandag 15. juni.

Apollo satte da opp charterfly fra Oslo og Bergen til Aarhus og København .

les også Slik kommer du til Island, Gotland, Finland og Danmark nå

forrige





fullskjerm neste STRANDHOTELL: Comwell Køge Strand ligger 45 minutter med tog utenfor København. Dette er et av stedene du kan bo med Apollo.

– Dette lanserte vi på mandag, og dessverre fikk vi litt tekniske utfordringer, og jobber nå iherdig for å få det siste på plass. Kunder som har problemer med å bestille på nett, kan kontakte oss på telefon, sier Tonje Løkaas Fossum, marked- og kommunikasjonssjef i Apollo.

På grunn av de tekniske utfordringene kan hun ikke si hvor mange som har bestilt Danmarks-charter i løpet av disse første dagene.

– Da nyhetsbrevet gikk ut på mandag, ga det en økning i trafikken på nettsidene våre på rundt 40 prosent sammenlignet med andre dager med nyhetsbrev den siste tiden, og vi merker fortsatt stor trafikk til nettsidene, sier hun.

Les også: Danske badehotell verdt et besøk

Fellestrening hjemme

Vanligvis har Apollo Sports treningsreiser til hoteller som er tilrettelagt for aktiv ferie. De har uker med blant annet løpetrening, sykkelferier, surfekurs og triatlonferier i Syden. Nå tilbyr de gruppetrening flere steder i Norge i stedet.

Det dreier seg om alt fra felles løpetrening til windsurfing, terrengsykling og open water svømmekurs ulike steder i Norge, mest i Oslo-området. Da VG sjekker tilgjengeligheten på Apollos nettside, er mye fullbooket.

Tror det fortsetter

– Vi håper selvfølgelig at reiserådene fra UD så snart som mulig endres, på samme måte som det har gjort i store deler av Europa, og nå også i både Sverige og Danmark. Vi tror likevel at dette vi gjør i Norden nå har kommet for å bli, og at det er noe vi fortsetter med, også når verden åpner mer opp igjen, sier sier marked- og kommunikasjonssjef i Apollo, Tonje Løkaas Fossum.

Les også: Ta med barna til smilets by

LOLLO OG BERNIE: I sommer dukker maskotene opp på Choice-hoteller i Norge. Foto: Sara Ingman / VING

Barneklubb i Norge

I sommer kan ikke skandinaviske barn møte maskotene Lollo og Bernie i Syden. Men når den populære sjiraffen og bjørnen flytter inn på noen av Petter Stordalens Nordic Chioce-hoteller i neste uke, kan barna møte dem i Norge og Sverige.

Mellom 26 juni og 26. juli blir det Lollo & Bernie barneklubb på Quality hotel Expo på Fornebu, Clarion Hotel Trondheim og Quality Hotel Sarpsborg.

– Vi vet at mange barn og foreldre har sett frem til en ferie i utlandet hvor de skulle møte Lollo og Bernie. Derfor var det veldig gøy å få til at Lollo og Bernie kom hit til Norge i stedet. De utvalgte hotellene har barneklubber, slik som på Vings familiehotell i utlandet. Alle barn fra null til syv er velkommen på Lollo og Bernies Kids Club for lek og andre aktiviteter, forteller informasjonssjef Siri Rohr Staff i Ving.

For de litt større barna, fra åtte til elleve år, blir det Teen Lounge hvor de kan spille spill og møte venner.

Hotellferiene med Lollo og Bernie i Norge selges som pakketilbud på to, tre eller fem netter i familierom for to voksne og to barn, inkludert halvpensjon. Ifølge Ving er det nå 1500 bestillinger inne på disse tre hotellene.

forrige





fullskjerm neste BARNEKLUBB: Quality hotel Expo på Fornebu får Lollo og Bernie barneklubb i sommer.

Ving kommer ikke, som Apollo, til å sette opp charterfly til andre steder i Norden.

– Charterflygninger er i folks hoder reservert reiser til «Syden», og vi har ikke noen tro på at dette vil være lønnsomt, sier informasjonssjef Siri Rohr Staff i Ving.

Presseansvarlig Nora Aspengren i TUI forteller at de nå ser på ulike løsninger for alterntaive tilbud til sine kunder.

Ingen av de tre største charterselskapene kommer imidlertid til å sette opp direktefly til Gotland.

Airbnb tenker også kortreist

«Nærområdet er det nye reisemålet» kan vi nå lese på Airbnbs nettside. Og videre: «Det er mye man kan utforske uten å reise langt.»

Her kommer det opp forslag til overnattingssteder innenfor kort kjørelengde til der du bor, og til overnattingssteder med plass til hele familien.

I tillegg har Airbnb i løpet av coronatiden nettbaserte opplevelser, der du kan være med på alt fra å identifisere leoparder med en sfariguide i India og lære å lage gatemat i Mexico til å delta i «sant eller løgn»-konkurranse om greske filosofer i Athen.

Publisert: 19.06.20 kl. 08:38

Fra andre aviser