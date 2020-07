I NORGE: Det finnes mange fine hoteller å bo på ved den norske kysten. Foto: Kragerø Resort

Herlige norske hoteller ved vannet

Dette er hotellene du bør sjekke ut om du liker å våkne opp til lyden av havet.

Oppdatert 10. juli

Nå har situasjonen igjen endret seg. Regjeringen erklærte på fredag at nordmenn igjen kan reise til flere Europeiske land, deriblant populære sommer-destinasjoner som Spania, Italia og Hellas. Endringen trer i kraft den 15. juli, men det kan fortsatt være risikabelt å bestille tur med det samme, da situasjonen er i kontinuerlig endring.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Hvis du vil være på den sikre siden, bør du kanskje fortsatt satse på Norgesferien. Det er derimot ikke noen grunn til at du ikke skal kunne nyte et hotellopphold ved vannet.

Her er forslag til noen slike hoteller her til lands. Selv om du ikke er den store badenymfen kan du nyte dagene på land med sjøbris i håret. Det kan se ut til at være går i retning av å være i bedre humør også.

les også Opplev Norge: Måned for måned

SYDEN: For de som er veldig deppa over at sydenferien ble kansellert, kan kanskje finne en trøst på Kragerø. Foto: Kragerø Resort

Kragerø Resort

Bildet over er fra Kragerø Resorts beach club på Stabbestad. Den ligger helt nede ved vannkanten. Med strandbar, stråtak, solsenger og dagsenger med drømmende hvite gardiner, får man skikkelig luksusferiefølelse. Og det er det jo også. Her kan du ligge å sole deg hele dagen, eller bare nyte sjøen, og når du blir sulten kan du ta deg en tur i isbaren, eller i restauranten som serverer svært kortreist sjømat.

Annonse fra: Sjekk prisene på Kragerø Resort

KJERRINGØY: Nord for Bodø finner du Kjerringøy Bryggehotell. Foto: Georg Kristiansen

Kjerringøy Bryggehotell

Det er ikke bare i sør det er lekre hoteller ved stranden. Kjerringøy Bryggehotell på Kjerringøy – nord for Bodø, byr på slående vakker natur og hyggelig stemning på brygga. Ta et bad i badestampen om temperaturene i vannet er for lav, bli med på havørnsafari eller lei sykkel.

SCANDIC HAVNA TJØME: I Tjøme bor du like ved båter og strand. Foto: Scandic Havna Tjøme

Scandic Havna Tjøme

Har du alltid drømt å bo i en havn, kan drømmen gå i oppfyllelse i Tjøme. Hos Scandic Havna Tjøme har du både brygge, båter og strand rett utenfor døren. Her er det bare å nyte synet, og vil du oppleve litt kan du blant annet ta deg en tur til Verdens Ende.

les også Fine sommeropplevelser i Vestfold

PANORAMA HOTELL & RESORT: Kombiner et besøk hit med en overnatting på Marstein Fyr. Foto: Panorama Hotell & Resort

Panorama Hotell & Resort

I havgapet på Sotra kan du tilbringe noen dager ved havet. Prøv supbrett, padle i kajakk eller dra på fisketur. I tillegg har hotellet kanskje Norges kuleste treningsrom – i en glassboks på takterrassen. Få gjerne også med deg en natt på Marstein Fyr.

les også Her shopper og spiser du i Bergen

SOLA STRAND HOTEL: 15 minutter fra Stavanger finner dette strandhotellet. Foto: Sola Strand Hotel

Sola Strand Hotel

Dette er kanskje det nærmeste du kommer danske badehoteller uten å forlate landet. 15 minutters kjøretur fra Stavanger finner du norsk strandidyll på Sola. Hos Sola Strand Hotel kan du nyte lunsj i strandbaren og ta ettermiddagen i spaet. Er du glad i å surfe kan også Stavanger by på gode surfeforhold.

STRAND HOTEL FEVIK: Her var Roald Dahl stamgjest i 30 år. Foto: Strand Hotel Fevik

Strand Hotel Fevik

Hos Strand Hotel Fevik kan du tilbringe sommerdagene i den norske skjærgården. Hotellet har hatt gjester siden 1937, og her har det bodd både kjente og ukjente. Blant annet var Roald Dahl var blant stamgjest i 30 år. Sjekk ut spaet når du er på hotellet, gratis adgang.

BREKKESTRANDA FJORD HOTEL: Sognefjorden er som et postkort. Foto: Brekkestranda Fjord Hotel

Brekkestranda Fjord Hotel

Ytterst i Sognefjorden kan du bo på Brekkestrand Fjord Hotel i fjæra. Her våkner du opp i et postkort og kan bli med på blant annet fjelltur, fjord-golf eller fisking. Til frokost steker de vafler ved frokostbuffeen, norskere blir det ikke.

les også Fem vakre fjellturer i Norge

Rosfjord Strandhotell

I Lyngdal kan du bo på Rosfjord Strandhotell og nyte herlig sørlandsidyll. Her våkner du til sjø- og strandutsikt. La ungene leke i sanden eller teste vannsklien mens du slapper av i solen.

les også Skudeneshavn: Sørlandsidyll i vest

FARRIS BAD: En helg med spa og sjøluft blir sjeldent feil. Foto: Frank Hesjedal

Farris Bad

I Larvik kan du bo på spahotell rett ved vannet. Spa er deilig nok i seg selv, men en sier ikke nei til flott utsikt fra spaet, rommet eller uteplassen. Her er det bare å ta på deg morgenkåpen for et morgenbad, eller kveldsbad.

I en tidligere versjon av denne saken var også Holmsbu Spa & Resort nevnt. Det gikk konkurs i februar 2019.

Publisert: 08.06.18 kl. 13:13 Oppdatert: 10.07.20 kl. 15:36

Mer om Reise Reisetips Norge Hotell Scandic spa Tjøme

Fra andre aviser