SPEKTAKULÆRT: Toppturen til Slogen er verdt hvert slit, for utsikten som møter deg er slående vakker. Foto: Sara Berge Holmberg

Topptur til storslagne Slogen

En av Sunnmørsalpenes høyeste fjelltopper byr på vill natur, utfordrende terreng og fantastisk utsikt. Den krevende dagsturen er noe vi sent vil glemme.

Oppdatert 12. juni

ÅLESUND/SUNNMØRE (VG reise) Som en trekantet pyramide reiser Slogen seg til himmels mellom fjorder og fjell. 1564 meter over havet for å være nøyaktig.

Omringet av grønne daler og klart vann, frister toppturen midt i Sunnmørsalpene mer enn andre. Bildene fra toppen lover fantastisk utsikt over tinder og fjorder.

TURISTER: På fergeturen på veien stoppet turister for å ta bilde av den allerede da fine naturen i Sunnmøre. Foto: Sara Berge Holmberg

Til tross for sitt bratte og spisse utseende, leser vi at toppen er relativ enkel å bestige. Beregnet tid er rundt fire og en halv time. En tur vi lett skal klare, tenker vi med godt mot.

På vei med godt mot

Klokken syv på morgenen stiger to trøtte fjes ut inn i en leiebil i Ålesund sentrum. Turen mot Slogen tar drøye to timer. I bilen er det god stemning, og turen gjennom det vakre norske landskapet går fort unna. På veien tar vi ferge over fjorden, hilser på sauer og kuer, og enorme fjelltopper kikker ned på oss fra sine majestetiske høyder.

På unike Union Hotell i Øye spør vi hvor vi skal starte for å gå den enkleste ruten opp til Slogen. Resepsjonisten smiler mot oss og gir oss instruksjoner. Den korteste ruten er kun en fem minutters kjøretur unna.

Ved parkeringsplassen gjør to kompiser seg klare for turen. Ullgensere og solide fjellsko vitner om erfaring fra guttene, og vi følger etter dem til bunnen av fjellet der deres raske fart tar dem ut av syne. Med humøret på topp gjør vi oss klare for bratt stigning. De lette fjellskoene er knyttet med dobbel sløyfe, vindjakkene henger klare på hoftene og solkremen har trukket godt inn i ansiktet. Alt er tilrettelagt for en fin fottur.

I BUNN: En liten landevei førte oss til stien, som hadde bratt stigning med det samme. Foto: Sara Berge Holmberg

Motivasjon på prøve

Den første delen av løypa starter med bratt skogsterreng opp til dels gjørmete stier, blåbærbusker og grantrær. På denne julidagen skinner sola varmt og det blir fort unødvendig med den langermede ulltrøya. Stien oppleves som lang og et ordene på skilt lenger ned kverner i bakhodet. Der stod det at det var 3,4 kilometer til Patchellhytta, fjellstedet hvor de fleste går toppturen fra.

Stigningen fortsetter bratt oppover og motivasjonen daler sakte, men sikkert nedover. En sprek fyr farer forbi oss på sin vei ned. Vi tar tak i ham for å spørre etter råd. Han forsikrer oss om at hvis vi går med god fart, så er vi oppe på toppen innen to timer. Det klarer vi vel, tenker vi, vi er jo relativt spreke.

BRATT: Enkelte steder var stien så bratt at vi måtte klatre. Her ved hjelp av en kjetting. Foto: Sara Berge Holmberg

Med motivasjonen på stigende vei igjen, setter vi opp farten. Vi kommer oss forbi tregrensen, og det føles som en seier. Videre går stien rett ved en elv, og to majestetiske topper ser ned på oss fra hver sin side. Snur vi oss ser vi grønn skog med store fjell i bakgrunnen. Det er ganske spektakulært allerede.

Mat og fjellvann

Når du går på tur i fjellet er det ingen ting som er bedre enn å drikke rent vann direkte fra elven. Vi tar en liten pause, vasker ansiktet og forsyner oss med vann. Det er ikke lenge igjen til Patchellhytta, vi venter på å skimte den etter hver bakke vi går.

DRIKKEPAUSE: Vannet på fjellet var rent og klart, og vi fylte opp flaskene rett fra elven. Foto: Malene Emilie Rustad

Vi går med godt mot helt til hytta, hvor vi setter oss ned for en matbit. Vi vender oss om og kommer i prat med mennene som sitter bak oss. De har vært på toppen av Slogen i dag, og forteller at det er en firetimerstur fra hytta. I smålig panikk vender vi blikket mot hverandre før vi spør mennene bak oss «Fire timer herfra?!». Vi var forberedt på mellom fire og fem timer totalt.

Ferden til toppen

Vi bestemte oss for at dette ikke kunne stemme, gutten vi møtte lenger ned i løypa sa tross alt vi ville bruke to timer fra der vi var da vi snakket med han. Med motivasjonen på topp begynner vi ferden til toppen, og det tar ikke lange tiden før vi skjønner at vi har tatt feil. Denne turen vil ta minst to timer opp fra hytta.

FANTASTISK: Fjellvannet lyset opp med sin blå farge hele veien til toppen. Foto: Sara Berge Holmberg

På veien møter vi mange, hvor av de fleste blir sjokkert når vi forteller vi har gått fra bunnen. Kun et fåtall har gjort det samme, resten overnatter på Patchellhytta og tar en kortere dagstur til toppen. Vi skulle gjerne gjort det samme, for melkesyren begynner å melde seg kraftig.

Vi går oppover på fjellryggen, mot toppen som skimtes mellom skyene. Snøen kan vi se og ta på, men vi slipper å gå i den. På den ene siden er naturen mer spektakulær enn på den andre. Vi har fantastisk utsikt over Øye, fjordene, vannet og fjellene. Alt er helt grønt, og vannet blått. Vi får tid til å nyte det vakre synet, for bena beveger seg sakte den siste biten og de korte pausene blir mange.

ØYE: Bunnen av fjorden er der vi startet turen fra havnivå. Foto: Malene Emilie Rustad

Den siste delen er skummel for dem med høydeskrekk eller skrekk for å falle. Gåing blir til klatring, og stigningen er bratt. Det er heldigvis ikke lange veien til toppen.

Spektakulær utsikt?

Vi ankommer toppen, og den spektakulære utsikten vi ble lovet av bildene er byttet ut med skyer. Vi ser hvitt og kun noen få meter. Fire og en halv time tok det oss til toppen, med matpause på rundt tredve minutter. Utslitte setter vi oss ned for å spise litt til og for å vente til skyene letter. Noen få hull i skyene gir oss glimt av hvordan utsikten egentlig er, og vi får knipset noen bilder.

UTSIKTEN: Fra toppen var dette den beste utsikten vi fikk. Foto: Sara Berge Holmberg

Vi undrer litt på om turen var verdt det, når premien på toppen ble byttet ut med hvite skyer. Kun noen sekunders undring trengs før vi blir enige om at turen så absolutt er verdt det. Mestringsfølelsen vi får på toppen er ganske spesiell, spektakulær natur har vi sett hele veien og isklart vann har vi drukket.

Nå bærer den tunge veien ned igjen. Vi går en annen vei denne gangen, en vei flere kalte «ekspertruten». Bratt er den, men ikke bare for eksperter. Vi klarer oss fint. Knærne og tærne verker mer for hvert skritt og vi kan begge love at turen nedover er verre enn turen opp – melkesyre eller ikke.

PAUSE: Slitne på vei nedover, setter vi oss i det bratte fjellet for å nyte utsikten. Foto: Sara Berge Holmberg

8 timer tar turen oss totalt, og vel nede på bunn kaster vi oss i det kalde vannet i fjorden før vi kjører videre på jakt etter mat og en seng hvor bena kan få pause.

Vi har nok aldri sovet så godt tidligere.

Publisert: 27.07.18 kl. 14:57 Oppdatert: 12.06.20 kl. 15:59

