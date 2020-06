NORGESFERIE: Per Ove Haddal, som her har hengt opp hengekøyen like over Rampestreken i Ålesund, er en av mange som skal på norgesferie i år. Foto: Kristin Morseth

Undersøkelse: Velger Norgesferie selv om grensene åpnes

Selv om UD skulle lette på reiserådene og gjøre det mulig å feriere i Sør-Europa til sommeren, velger de aller fleste å bli i Norge. Samtidig kutter vi drastisk i feriebudsjettet, viser ny undersøkelse.

Nå nettopp

Nesten syv av ti nordmenn (67 prosent) svarer nei på spørsmålet om de ville reist til utlandet i sommer dersom det ble mulig. Mindre enn to av ti (17 prosent) sier ja.

Nå har vi planlagt norgesferie, og da blir det norgesferie, selv om muligheten for utenlandstur åpner seg. Det viser Virke reiselivs halvårlige befolkningsundersøkelse.

For et halvt år siden oppga hele seks av ti som skulle på sommerferie i år at de planla utenlandstur. Nå svarer mindre enn 1 av ti (bare syv prosent) at de skal reise ut av Norge.

Det er Opinion AS som har utført webundersøkelsen for Virke. 1047 nordmenn ble i slutten av mai spurt om deres planer for sommeren 2020.

ASTRID BERGMÅL: Leder for Virke Reiseliv Foto: Virke

– Det har lenge vært mye usikkerhet om når og hvor vi kan reise i år. Nå har de fleste innstilt seg på norgesferie. Da blir det norgesferie selv om Regjeringen skulle åpne opp for flere land i siste liten. Folk trenger tid til å planlegge ferien, sier Astrid Bergmål, leder for i Virke reiseliv.

Siden midten av mars har Utenriksdepartementet frarådet alle reiser som ikke er nødvendige til alle land utenfor Norge. Foreløpig gjelder dette til den 20 august, men fredag ble det kjent at reiserådet oppheves for Danmark fra den 15. juni.

HENGØYETUR: Norgesferien kan bli akkurat så rimelig eller så dyr som du vil, mener Kristin Morseth (bildet) Foto: Per Ove Haddal

Blir i Norge

Ekteparet Kristin Morseth og Per Ove Haddal fra Oslo kjenner seg litt igjen i undersøkelsen.

Før jul hadde de planer om utenlandsferie til sommeren. Nå blir det Norgesferie isteden, og den planen kommer ikke til å endres selv om UD skulle gi grønt lys for Spania.

– Vi har feriert i Norge i flere år, og synes at dette er et fantastisk ferieland. I år hadde vi derimot planlagt å reise til Pyreneene, og kombinere det med å besøke en student i Barcelona. Men studenten måtte reise hjem til Norge på grunn av corona, så nå blir også vi her i landet, sier Kristin Morseth.

Ekteparet har nå planlagt å pakke telt og hengekøyer i bilen, og sette kursen nordover via Nordvestlandet.

– Hvor langt, og hvor vi havner, kommer an på været. Vi har en liste med fjell vi ønsker å besøke, men vil legge planene etter været, sier hun.



















LOFTEN: Kristin Morseth på Stornappstinden i Lofoten. Se flere av det tur- og fotointeresserte Oslo-parets norgesferiebilder her.

Rekordlavt feriebudsjett

Tilsynelatende vil ikke nordmenn flest bruke like mye penger på ferie i Norge, som vi hadde planlagt å bruke i utlandet denne sommeren.

Årets feriebudsjettet er det laveste Virke noen gang har registrert i løpet av de åtte årene de har gjennomført slike befolkningsundersøkelser.

I desember 2019 planla norske husstander å bruke 43.050 kroner på ferie i 2020. Nå sier de at de bare vil bruke 27.050 kroner på ferie i år.

Husstandenes sommerferiebudsjett er med andre ord redusert med i gjennomsnitt 16.000 kroner siden desember i fjor, ifølge Virkes undersøkelse.

– De aller fleste av oss reiser på hytta. Vanligvis tar vi gjerne en utenlandstur i tillegg, men i år blir det mindre ekstra ferie. Vi bruker ikke de pengene vi ellers ville brukt i utlandet på ferie her hjemme, sier leder i Virke Reiseliv Astrid Bergmål.

– Det er ikke til å komme unna at det blir en tøff sommer og tøft år for reiselivsnæringen her i landet, legger hun til.

Selv om Virke mener det er positivt at flere planlegger ferie i eget land, vil ikke dette dekke opp for de utenlandske turistene som uteblir, ifølge Bergmål.

Fredag ble det kjent at Regjeringen ønsker å forlenge innreiserestriksjonene for utlendinger frem til 31. oktober i år.

– Vi er bekymret over at mange aktører i reiselivet ikke vil klare seg. Mange lever av sommersesongen alene, har små marginer og er avhengige av internasjonale gjester. Mange av disse treffes heller ikke av regjeringens tiltakspakker, sier Astrid Bergmål.

NHO Reiseliv deler Virkes bekymringen, og de er spesielt bekymret for byhotellene. NHI Reiselivs egen undersøkelse, som også ble gjennomført av i mai viste at kun én av ti nordmenn planlegger storbyferie med hotellovernatting i sommer.

– Det er lite håp for særlig de store byhotellene å dekke opp for tapet av utenlandske turister. Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og flesteparten av nordmenn ferierer i Norge, ser det fortsatt bekmørkt ut for hotellbransjen og for alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, da undersøkelsen ble presentert sist uke.

Både Virkes og NHOs undersøkelser viser at rundt hver annen nordmann planlegger å tilbringe sommerferien på hytta.











HOTEL AAK: Hotellet i Åndalsnes er et av overnattingsstedene Kristin Morseth og Per Ove Haddal omtaler som «i verdensklasse.»

– Hoteller i verdensklasse

Kristin Morseth og Per Ove Haddal tror ikke at de vil bruke noe mindre penger på årets norgesferie enn de ville gjort på ferie i Spania.

– Vi tenker at mange nok velger å feriere på en annen måte i Norge enn de ville gjort i utlandet. Det blir flere turer i nærområdet, mer hytte og friluftsliv og mindre flyreiser her. Det fine med Norge er jo at det går an å feriere på lavbudsjett. Allemannsretten gjør at man alltid kan finne et sted å sette opp telt eller henge opp hengekøye. Men:

– Vi vil nok likevel svi av det vi sparer på kansellert Spaniatur på noen av de fantastiske restaurantene og overnattingsstedene vi har i Norge. De er i verdensklasse, men trenger støtte nå som utenlandske turister uteblir.

