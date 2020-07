GRIMSTADMANN: Dag Otto Lauritzen tilbringer sin første sommer på snart 20 år hjemme i Grimstad. Foto: Mona Langset / VG

Min sommerby: Dag Otto Lauritzens Grimstad-tips

Dag Otto Lauritzen har alltid vært et kjent fjes i Grimstad, men nå tar det helt av etter braksuksessen med «Kompani Lauritzen» på TV2.

I sommer intervjuer vi kjente mennesker om deres beste tips og personlige minner fra byen de har tilbrakt mange somre i.

Når Dag Otto Lauritzen sitter ved et av sine yndlingskafebord utenfor Smag & Behag i sørlandsbyen, kommer det stadig noen bortom og spør om å få ta bilde.

– Jeg liker alle programmene hans! stråler Sindre Halvorsen (13) mens pappa Svein Otto Halvorsen tar frem mobilen og fotograferer sønnene etter tur sammen med den populære programlederen.

Dag Otto Lauritzen (63) Født i Grimstad

Programleder blant annet for «Kompani Lauritzen», «På hjul med dag Otto», «På Tur med Dag Otto» og «Huskestue» sammen med Kristian Ødegård. Sykkelkommentator på TV 2. Det kommer også en ny sesong med Kompani Lauritzen.

Tidligere syklist, blant annet med bronsje på fellesstarten i OL i Los Angeles i 1984.

Deltatt i Tour de France åtte ganger og var første nordmann til å vinne en etappe i 1987.

Tidligere politi, fallskjermjeger og eiendomsmegler. Vis mer

FOTO: Dag Otto reiser seg fra kafébordet og poser i gågaten når Vemund (10) og Sindre (13) spør om de kan få ta bilde. Pappa Svein Otto Halvorsen fotograferer. Foto: Mona Langset / VG

Seersuksessen har ført til rekordinteresse for Åndalsnes som reisemål. På turistkontoret der er ni av ti henvendelser relatert til «Kompani Lauritzen» for tiden, gjerne med spørsmål om hvor de kan oppleve noe av det samme som deltagerne gjorde. Forsvaret merker også økt interesse for førstegangstjenesten, siden programmet har gått rett hjem hos unge seere.

– Det er godt at vi kan gi litt tilbake til lokalsamfunnet og Forsvaret på denne måten. Sjefen på Setnesmoen, flere ansatte og en stor del av lokalsamfunnet sto på pinne for å hjelpe oss mens det sto på, forteller Lauritzen.

FAVORITTPLASSEN: Dag Otto Lauritzen liker å sitte ved et kafébord i Grimstad sentrum og se på livet. Foto: Mona Langset / VG

Hva gjør du i sommer?

– Jeg tilbringer min første sommer på nesten 20 år hjemme i Grimstad, siden Tour de France ble utsatt til september. Nå kommer barn og barnebarn - vi venter vårt tredje - hit i sommer. Jeg kommer også til å bruke en del tid på å hjelpe svigerdatter og sønn til å flytte inn i nytt hus oppe på heia her. (Svigerdatter er Farmen-programleder og tidligere freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen, red. anm.) Det blir nok også mange båtturer. Siden jeg skal være hjemme i sommer har jeg kjøpt meg båt igjen, en Nordkapp Noblesse 790.

Hva gjør det fint å være i Grimstad om sommeren?

– Grimstad er en fin sykkelby. I flere år hadde Thor Hushovd og jeg et flott sykkeltilbud i Grimstad. «Thor & DagOttos sykkelruter» der turister og fastboende kunne laste ned en app med kart og løypebeskrivelser. Vi hadde gratis utlån av sykler og flinke guider med på turene fem dager i uken. Flere tusen var med på det. Dessverre har ikke turistinformasjonen videreført tilbudet, men sykkelløypene er jo fortsatt der, og turistkontoret kan gi deg kart.

Det er også fint å gå turer til fots her i Grimstad. Vi har ingen høye fjell, men det er mulig å gå mange små toppturer og nyte utsikten fra heiene.

SYKKELENTUSIAST: Tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen tar gjerne med seg gjester på sykkeltur i Grimstad. Foto: Krister Sørbø / VG

Hvor liker du best å bade?

– Det er så mange fine steder, men jeg vil nevne spesielt de som ligger i nærheten av Strand Hotel på Fevik, i seg selv en magisk plass. Det er Storesand, Randvika, Movika og Strand hotell. Noen av dem ligger litt bortgjemt, og er ikke så lette å oppdage. Da jeg var liten pleide foreldrene mine å sykle ut dit med meg.

Takket være Selskapet for Grimstad Bys Vel er det lite privat strandlinje her. Allerede på 1920-tallet begynte selskapet å kjøpe opp holmer og skjær slik at det ikke skulle bygges ned, men være tilgjengelig for allmennheten.

Hvilken er den fineste uteserveringen i Grimstad?

– Jeg har to favoritter: Smag & Behag ved Torget og Apotekergaarden som har konserter og revy om sommeren.

Din beste matopplevelse om sommeren?

– Den får jeg på Smag og Behag. Mange spennende retter. Men de som besøker Grimstad må også smake en pølse og softis fra Nottos kiosk ved havnen. De er legendariske.

NOTTOS KIOSK: En av Dag Ottos favoritter i hjembyen. Foto: Mona Langset /VG

Hva er den beste kulturopplevelsen?

– Det må være sommerkonsertene på Apotekergaarden. Der er det alltid kjente skuespillere og sangere. I år er det Jon Niklas Rønning og Ole Paus som står på scenen. Visste du at Ole Paus også er en ihuga sykkelfan?

Men det er også flott å høre det episke diktet Terje Vigen bli fremført ute på Hesnesøy. Det skjer hver sommer under Ibsen-dagene, og da kommer landets fremste skuespillere hit. I år ble det dessverre avlyst. Det var Ingrid B Berdal som skulle fremført diktet i år.

KULTUR: Forestillingen på Apotekergaarden er et av sommerens høydepunkter. I år er den med Ole Paus og Jon Niklas Rønning. Foto: Mona Langset /VG

Ditt uforglemmelige sommerminne i byen?

– Pappa var lærer, og om sommeren holdt han svømmekurs for barn i distriktet på tre forskjellige badestrender. Jeg var alltid med på disse kursene, og har mange gode minner om dette.

Ditt flaueste sommerminne her?

– Hehe, det har vært mye, og det hadde nok ofte noe med jenter å gjøre. Jeg er egentlig ganske beskjeden av meg.

Hvor finner man sommerflørten i Grimstad?

– Det må være på Apotekergården eller Cafe Celini om kvelden. Eller på strendene om dagen.

GRIMSTAD: Dag Otto Lauritzen vil ta med gjester på båttur i skjærgården. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hvor tar du med en venn som ikke har vært her før?

– På båttur i skjærgården. For eksempel innom Hesnesøy, og kanskje kjøre til Reddalskanalen, innaskjærs til Arendal og videre «Sørlandsleia» forbi Kilsund til Lyngør. Eller vestover til Lillesand og videre Blindleia til Brekkestø. Det er flotte tur- og bademuligheter på Marivold og Rønnes. Dit går det også an å komme med offentlig badebåt.

Jeg ville også tatt gjestene med på sykkeltur. Hvis de ikke er superglade i å sykle ville jeg skaffet dem en elsykkel som det går an å leie her. Med en slik sykkel kommer man seg lett rundt.

Hvor er det fineste stedet å se solnedgangen i Grimstad?

– Min egen takterrasse er et veldig bra sted å se solnedganger. Nå er det sol til rundt 22.30, og det er helt magisk.

Men det er også fint på brygga hos gode venner på Biodden, og ikke minst ute i båten i Smørsund når havet er stille, fisken biter og solen gå ned over byen.

TAKTERRASSEN: Her har Dag Otto Lauritzen utsikt over skjærgården og solnedgangen. Foto: Tomm W. Christiansen / VG

Publisert: 05.07.20 kl. 08:40

