Flyselskapa: Passasjerane må kunna innreisereglar sjølv

Hvis du skal reisa ut av landet med fly, må du ifølge flyselskapa sjølv vera oppdatert på innreisereglane dit du skal.

Frå og med 15. juli kan nordmenn reisa til og frå Schengen og EØS-land i sommar, dersom landa oppfyller dei eksisterande smittevernreglane.

Men skulle du ta deg ein tur ut av landet, er det du sjølv som må vera oppdatert på innreisereglane i landet du skal dra til. Det skriv fleire av dei største flyselskapa som opererer i Noreg, til VG i e-postar torsdag.

På spørsmål frå VG om SAS i forkant av ei flyging sjekkar om passasjerane har lov til å komma inn i landet dei reiser til, skriv pressesjef John Eckoff til VG:

– Det er i utgangspunktet passasjerane som sjølv må sørga for at dei har rett til innreise i dei ulike landa.

Han skriv vidare at nokon av Schengen-landa også krev at dei reisande fyller ut skjema i forkant av flyginga, og at SAS informerer om dette ved innsjekk og påstiging til den aktuelle flyginga.

Eckoff legg til at om ein skal reisa utfor Schengen-området, så må passasjerane visa fram gyldige dokument til grensepoliti i passkontrollen.

Også Norwegian seier at det i utgangspunktet er ansvaret til passasjerane å vera kjent med lokale innreisereglar.

– Norwegian hjelper kunden undervegs og informerer om reglane både i kjøpsprosessen av billettar, på heimesida våre og på lufthamna, der det i tillegg er kontroll av reisedokument og pass, skriv presseansvarleg i selskapet til VG.

Det store tyske flyselskapet Lufthansa oppfordrar også passasjerane til å setta seg inn i innreisereglane sjølv.

– I tillegg informerer me passasjerane våre så langt me kan om eventuelle innreiserestriksjonar under bestilling av reisa, på lufthamna og om bord på flyet, skriv Neda Jaafari, talsperson for selskapet i Europa.

Ho skriv vidare at Lufthansa generelt er plikta av styresmaktene til å sjekka gjeldande innreisereglar før passasjerane går om bord.

Det Nederland-baserte flyselskapet KLM skriv i ein e-post til VG at dei sender e-postar til alle passasjerane i forkant av reisa med viktig informasjon om innreisereglane for destinasjonen.

