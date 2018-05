De ansatte ved kasinoene i Las Vegas truer med å gå ut i streik, noe som vil få store følger for turistindustrien i byen. Foto: AP / NTB scanpix

Fare for storstreik ved kasinoer i Las Vegas

Tusenvis av ansatte ved kasinoer i Las Vegas truer med å gå ut i streik, noe som ikke har skjedd siden 1984.

Rundt 25.000 fagorganiserte ved 34 hoteller og kasinoer i Las Vegas stemte tirsdag for å legge ned arbeidet fra 1. juni, noe som vil lamme den berømte kasinobyen.

De ansatte er organisert i Culinary Union, som er den største fagorganisasjonen i Nevada. Sist de la ned arbeidet var i 1984, og den streiken varte i 67 dager.

Streiken den gang ble kostnadsregnet til drøyt 600 millioner kroner i tapte inntekter for arbeiderne, omtrent det samme i tapte turistinntekter for byen og et ukjent beløp i tapt inntekt for kasino-eierne.

De kasino-ansatte stemte for å streike også i 2002, men kom da fram til enighet med arbeidsgiverne før streiken ble satt i verk.

Blant kjente kasinoer som vil bli rammet dersom streiken nå blir en realitet, er Caesars Palace, Planet Hollywood, Bellagio, MGM Grand, Stratosphere, The D og El Cortez.

Kontraktene til 50.000 fagorganiserte kasino-ansatte utløper 31. mai, og forhandlingene med de ulike kasino-eierne har foreløpig ikke gitt resultater.

Arbeiderne krever høyere lønn, bedre jobbsikkerhet og styrket sikkerhet mot seksuell trakassering og overgrep.

