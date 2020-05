TROHORNET: Øyas høyeste fjelltopp med sine 649 høydemeter. Foto: Malene Emilie Rustad

Oppdagelsesferd på himmelske Engeløya

ENGELØYA (VG) Vakker natur, mystiske fortidsminner og lite trafikk gjør Engeløya til et funn for en avslappet Norgesferie.

Malene Emilie Rustad

Nå nettopp

Sammenlignet med Lofoten på den andre siden av Vestfjorden er det få turister her. Ta med deg sykkel opplev øya i sakte tempo.

Fra Bogen i Steigen kommune slanger seg opp og over til Engeløya hvor mektige fjell ruver over gule åkre og grønne marker. Øya åpner seg mot Lofotveggen i vest og Hamarøy i øst. Den strategiske plasseringen ut mot Vestfjorden var det som førte til at øya ble et sentrum i gamle Nord-Norge. Her finnes det rester fra både steinalderen og bronsealderen.

PAUSE: Å sykle rundt øya er en perfekt aktivitet for en skikkelig oppdagelsesferd. Turen tar rundt tre timer inkludert lunsjstopp. Foto: Malene Emilie Rustad

I dag er det rundt 615 fastboende på øya. Mange av de som bor her driver med landbruk og det er også et lite kunstnermiljø.

Vi sjekker inn hos Eva Bakkeslett, en av øyas kunstnere som leier ut en ombygget låve gjennom AirBnb på østre del av øya. Leiligheten er moderne og bohemsk, med utsikt over naboenes jordbruk.

Utenfor stopper et fransk par opp og hilser over potteplanter og grønnsaksbed. Hagen til Eva fungerer som en slags forsøksgård for kunst og økologisk hagebruk. Her lager hun kunst, dyrker ulike typer grønnsaker og eksperimenterer med fermentering. Hvert år får hun besøk av gjestende kunstnere og, frivillige fra inn- og utland som ønsker å lære om permakultur, kunst og økologi samt oppleve Engeløya.









LOKAL KUNSTNER: Eva Bakkeslett utenfor huset sitt på østsiden av øya.

Panoramautsikt på Trohornet

Vi låner sykler av Eva og setter kurs mot øyas høyeste punkt, en 649-meters fjelltopp ved navn Trohornet, som lover den beste utsikten over Engeløya.

I Mølleskog, rett ved øyas eneste matbutikk finner vi et skilt med en rødmerket sti som titter frem mellom busker og bjørk og peker vei oppover i skråningen. Det er en fin sti hele veien opp, og vi møter kun to barn i 10-årsalderen som klatrer vant nedover skråningen. Gjennom kratt og skog kommer vi til slutt over tregrensa hvor utsikten åpner seg mer og mer mens vi tusler oss til toppen.

Utsikten som åpenbarer seg på toppen er bedre enn forventet og, med mangel på andre klisjeer, spektakulær. Vi har oversikt over hele øya og snurrer rundt til synet av grønnkledde topper og langstrakte strandlinjer. Det er nesten uvirkelig. Vinden puster oss lett i ryggen mens vi ser ut mot Lofotveggen i vest.

TO HJUL: Planlegg gjerne sykkelturen rundt øya før dere setter i gang. Her er det mange spennende områder å få med seg. Foto: Malene Emilie Rustad

Vi ser også Lundøya, Hamarøy, Hatten, Bogen og Nordskot. Et par havørner sirkler like ved oss. Det er bare å nyte stillheten og utsikten.

Sykkeltur rundt øya

Etter en god halvtime på toppen tar vi turen ned og fortsetter utforskningen av øya. Vi setter kursen mot øst og følger fylkesvei 638 som sirkler seg rundt hele. Med sykkel tar en rundtur ca tre timer.

Vi tar første lunsjstopp hos Lefspia, en av øyas tre små kafèer, som er berømt for sine møsbrømlefser. Lefsene er en Salten-spesialitet og blir servert av den blide innehaveren Anita Vik. Tynne, store og saftige lefser som serveres med prim og seterrømme. Er du fan av prim, kommer du garantert til å like denne lokale spesialiteten.

KAFE: Utenfor Lefspia står en brun hoppe og beskytter sitt unge føll. Foto: Malene Emilie Rustad

Vi følger veien videre og kommer til yttersiden av øya og Batterie Dietl, en av Europas største kystfestninger fra annen verdenskrig. Her bygde tyske soldater og russiske krigsfanger alt fra sykehus til bordell. Tre av verdens største landfaste kanoner voktet innseilingen av Vestfjorden.

En av kanonbunkerne er gjort om til et museum med restaurerte ammunisjons-og maskinrom. Utstillingen forteller om dagliglivet til soldatene, krigsfangene og lokalbefolkningen på Engeløya under krigsårene.

les også Gled deg til sommeren: Her er 15 fine strender i Norge

Vi sykler sørover og stopper utenfor Steigen kirke, en vakker steinbygning reist mellom år 1200 og 1300. Kirkens mur har overlevd århundrer med uvær og branner. På 1600-tallet blåste kirketaket av hele tre ganger, og i 1657 slo lynet ned i kirken og ødela hele inventaret.

Like utenfor kirkeporten ligger Nord-Norges største gravhaug, Sigarshaugen, som ble bygd en gang mellom år 600 og 700. Haugen er ikke utgravd, så man vet ikke noe om hva som skjuler seg i den. Gravhaugen har fått navnet Sigarshaugen, som viser til et gammel sagn om Hagbard og Signe, en ulykkelig kjærlighetshistorie som kan minne om Romeo og Julie. Annethvert år er det Sagaspill i bygda på Engeløya, med skuespillere som gjenforteller den kjente historien.

STRAND: Bøsanden strekker seg utover vestsiden av øya. Her kan du slå opp telt. Foto: Malene Emilie Rustad

Stjernekokk på den lokale kafèen

Turen går videre til Våg og Elses Oase, en nydelig liten kafé og hagebutikk med uteplass omgitt av blomsterhager. Her er det fine gaveartikler og interiør å få kjøpt, og Else serverer Steigens beste kaker og kanelboller og som regel lunsj.

I sommer kommer den prisvinnende kokken Astrid Regine Nässlander til å jobbe delvis på Elses Oase. Hun har nylig flyttet til Engeløya og skal til høsten starte egen bedrift som baserer seg på videreforedling av kjøtt og vilt fra regionen.

– Etterhvert blir også kanskje en delikatessebutikk med utsalg i Bogen, forteller Astrid og sikter til tettstedet rett på andre siden av brua.

les også Budsjettferie: Slik strekker feriepengene lengst mulig i Norge

Til turister som ønsker å feriere på Engeløya i år anbefaler Astrid å være tidlig ute med å booke leilighet eller hotell. Øya har ingen do- og dusjfasiliteter, så det kan fort bli slitsomt å telte i lengden.

– Det er mange muligheter for å booke overnatting på Engeløya gjennom AirBnb, flere leier ut fine leiligheter, ombygde låver eller hele hus, sier Astrid. Hun trekker også frem rorbuene Steigen Brygge og Steigen Sjøhus som ligger på østsiden av øya.

Selv har Astrid og kjæresten kjøpt seg et småbruk på Våg, like ved Elses Oase. Her dyrker hun salat og ulike urter i alle vinduskarmer. Hennes favorittaktiviteter er å rusle i fjæra og sanke bær. Stikkelsbær og rips er det mye av på Engeløya på sommertid, forteller Astrid.

ELSES OASE: Her får du servert deilig lunsj og kaker. Nyt stillheten med en kaffe ute i blomsterhagen. Foto: Malene Emilie Rustad

En hageglad prest og en forsøksgård

To kilometer unna Elses Oase finner vi Prestegårdshagen, et vakkert hageanlegg med løvtrær som eik, ask, hestekastanje og lind. På 1870-tallet ble hagen anlagt av en prest som sammen med kona utviklet en frodig oase. I et samarbeid med den botaniske hagen i Christiania testet de ut over 600 arter nyttevekster, trær og busker for å se hva som egnet seg for å vokse under øyas klima.

Mange av plantene er nå å finne på Steigen bygdetun. Gjennom flere år har ildsjeler og foreninger bidratt til å samle inn gamle stauder fra den opprinnelige prestegårdshagen. Sammen har de laget en museumshage som ivaretar den levende delen av kulturhistorien på øya.

Kunstneren Eva Bakkeslett driver også en økologisk hage hvor hun dyrker grønnsaker og urter og eksperimenterer med fermentering. Foto: Malene Emilie Rustad

– Gode vekstforhold med fjell som beskyttelse mot nordavinden gjør Engeløya til et godt egnet området for landbruk og hagebruk, kan Eva fortelle.

Museumshagen har også en urtehage der målet er å vise mangfoldet av urter som kan dyrkes på nordlige breddegrader.

– Det er nå 18 år siden museumshagen ble anlagt og den trengs nå å restaureres. Dette arbeidet skal skje i sommer, sier Eva.

På grunn av prosjektet har skjulte vekster kommet frem og fått nytt liv, og hagen fremstår som en verdig turistattraksjon.

Historisk oppdagelsesferd i Sandvågsmoen

For mange hundre år siden var Engeløya et sentrum i Nord-Norge, noe en lang historisk tradisjon med rester av bosetninger fra steinalderen og bronsealderen.

Under fjellfoten på Sandvågmoen ligger en stor steinblokk synlig på lang avstand. Går vi nærmere ser vi at den flate oversiden er full av runde groper; helleristninger. Dette er et av øyas mest gåtefulle fortidsminner. Det er ikke tvil om at det er mennesker fra en fjern tid, kanskje Bronsealder, som har hugget dem inn. Men vi vet ikke hvem de var eller hvorfor de gjorde det.

Arkeologer tror at religionen som rådet på denne tiden var konsentrert rundt fruktbarhet, hvor solen var selve symbolet for liv. Gropene på steinen er runde som solen og har ofte små renner hugget ut fra dem slik at noe kan renne ut. Det er nærliggende å tenke seg til at de kan ha vært fylt med blod ved rituelle handlinger. Blod mot fruktbar jord.

Midnattsol på Bøsanden

Minnene fra yngre jernalder strekker seg utover øya. På Bøsanden, øyas mest populære strand, finner vi det største boplassområdet fra yngre steinalder. I dag er det turister med telt eller bobil som overnatter her, og lokale som samler seg for å titte over på Lofotveggen mens midnattsolen gjør den hvite sanden levende.

Kanskje speider de etter en Håkjerring, urbeistet kjent fra Morten Strøksnes suksessbok Havboka, som spilte seg ut på Vestfjorden mellom Engeløya og Skrova i Lofoten.

MIDNATTSOL: På Engeløya er dette et nydelig syn fra vestsiden. Turister og lokale samles på Bøsanden for å nyte synet over mot Lofotveggen. Foto: Malene Emilie Rustad

Tilbake hos Eva har kvelden glidd over i natt. Det er stille i den frodige hagen, som midnattssolen lyser opp med sitt glødende nærvær. Det unge paret sitter med utstrakte ben på flettede hagestoler og hviler etter dagens arbeid. Komposten er tømt. Blomstene vannet. Gressklippingen unnagjort. Det er bare å lene seg tilbake og nyte landskapets ro.

Eva forteller at hun flyttet hit for rundt 20 år siden da hun var på jakt etter en rimelig og vakker plass for å bo og arbeide. Fordelene med å bo litt avsides er mange, mener Eva.

– Engeløya er jo en perle av en plass, med alt fra vakre fjell til nydelige strender, og med trollsk skog og sterke historiske tradisjoner. Ja, jeg vil si det er noe for enhver smak,” sier Eva.

Vi er enige. Engeløya bør nytes i sakte tempo.

IDYLLISK: Det er kritthvite sandstrender flere steder på øya. Det er bare å velge seg ut en plass, her er det få turister. Foto: Malene Emilie Rustad

Her kan du spise:

Tre restauranter anbefalt av Kokkepris-vinner Astrid Regine Nässlander

Manshausen - en fantastisk restaurant tilhørende hotellanlegget med samme navn. Menyen er typisk sesongbetont og består i hovedsak av lokale råvarer som sjømat, elg og lam. Spesialiteter som bacalao, lutefisk og villsau serveres i vakre omgivelser. Er det fullbooket for middag, anbefaler Astrid å sjekke ut lunsj Adresse: Nordkot, 8283 Leinesfjord

Nybrygga i Helnessund - en møteplass med god mat på kaia i Helnessund. Her serveres alt fra laks til oksesmåsteik. Ta med barna eller vennegjengen og sjekk ut listen over forskjellige arrangementer på Facebook. Ofte er det live musikk eller andre kulturopplevelser i helgene. Utsikten over Helnessundet og Vestfjorden, med Lofotveien i horisonten er fin året rundt. Adresse: Helnesveien 4, 8285 Steigen

Sommerkafè på Nordskot Feskbruke - et nytt konsept av Regina Pedersen, kunstner og kokk. Her serveres det surdeigsbrød og sveler med hjemmelaget syltetøy på dagtid og alt fra fish & chips til finnebiff av elgkjøtt på kveldene. Regine legger vekt på god kvalitet, kortreiste og økologiske råvarer og gjenbrukbart servise. Adresse: Nordskot 8283

TIL LEIE: En av øyas kunstnere, Eva Bakkeslett, leier ut en nyoppusset leilighet i låven gjennom AirBnb. Foto: Privat

les også Slik finner du feriehus i Sommer-Norge

Her kan du bo:

Budsjett: Telte eller bo i bobil på Bøsanden, Uteid eller ved Brunes. Det er som regel få turister på Engeløya, så alle får plass, men det er ingen do- eller dusjanlegg ved strendene, så det kan fort bli slitsomt med flere dager i telt. Det er derimot en campingplass ved Steigen Sjøhus hvor det er mulig å betale for teltplass, do og dusj.

Middels: Sjekk ut AirBnb. Det er flere som leier ut fantastisk fine rom, låver eller hus på øya. Her ligger prisene på rundt 600-1300 kroner natten.

Luksus: Steigen Sjøhus tilbyr utleie av sjarmerende rorbuer på østsiden av øya. Her kan du også leie sykkel eller kajakk. Prisene ligger på rundt 2000 kroner natten. Adresse: Røssøy, 8289, Engeløya

Tre forslag til fotturer:

Ålstad til Sætertind (562 moh) - en lett og fin turløype som starter ved Ålstad og går opp til Sætertind. Turen passer for alle, også mindre barn.

Mølleskog til Trohornet (649 moh) - en av de fineste toppene i Steigen med panoramautsikt over Lofotveggen og nærliggende øyer. Turen er ca totalt 12 km lang og snor seg gjennom vekslende terreng. Turen passer for turvante barn.

Laskestad til Prestkona (646 moh) - enkel tur som går fra Jokerbutikken i Laskestad. Derfra er det en enkel sti som følger deg hele veien opp. Her kan man bruke alt fra halvannen til fire timer, alt etter foretrukket tempo.

Publisert: 03.05.20 kl. 07:42

