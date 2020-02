DRAMATISK BY: Byen på øya Korsika ligger helt inntil klippekanten. Foto: Eugene Sergeev / iStockphoto

Bonifacio: Byen på klippen

På Korsikas sørligste spiss balanserer spektakulære Bonifacio – en eventyrby av de sjeldne.

Nå nettopp

På en klippe over Middelhavet ligger franske Bonifacio. Havet har formet klippen som byen er bygget på, så husene henger dramatisk over vannet. Det er med andre ord ikke vanskelig å forstå hvorfor byen på Korsika har fått navnet «byen på klippen».

Gamlebyen, havnen, turstiene og nærheten til vakre streder tiltrekker seg mange turister, spesielt fra fastlandsområdet i Frankrike.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Se også: Korsika er mekka for den matglade

Dramatisk utsikt og smale smug

På tross av kallenavnet ligger faktisk ikke hele Bonifacio på klippen. En majoritet av byens innbyggere bor nedenfor klippen ved en fjord. Det gjør også byens havn, som er full av uteserveringer og restauranter. Fra havnen går det ferger som tar besøkende til nærliggende Sardinia på mindre enn en time. Her kan du lese om hva du kan gjøre på Sardinia.

GAMLEBYEN: Smale smug i gamlebyen i Bonifacio. Foto: RnDmS / iStock Editorial

Oppe på klippen ligger gamlebyen hvor det er butikker og restauranter i smale smug. Husene er plassert hele veien til klippekanten, så herfra får du en dramatisk utsikt. Men om du er redd høyder så bør du kanskje holde deg borte fra kanten.

Fra gamlebyen går det en trapp hele veien ned til havet. Trappen er hugget ut i kalkstein og bærer navnet «Kongen av Aragons trapp». Ifølge legenden var trappen nemlig bygd over natten av Kong Aragons tropper i 1420.

VAKKERT: Bygningen på klippen ligger rett ved stupet. Foto: Dulez Idar / iStockphoto

Hvite strender og turstier

Hvis du mot formodning skulle bli lei av Bonifacio så finnes det mye man kan finne på i området, blant annet ligger det flere hvite strender ikke langt fra byen.

Det finnes også en rekke turstier på øya. De som vil ha et litt enkel gåtur kan teste stien «Plateau de Coscione», hvor turgåere blant annet kan se hester og grønne enger. Vil du ha en litt større utfordring kan du gå opp til «Uomo de Cagna», hvor en merkelig skulptur av stein som balanserer på toppen er målet. Utsikten fra 1200 meter over havet er ikke dårlig den heller.

Så du? Dette bør du få med deg på en roadtrip i Sør-Frankrike

HAVNEN: På havnen er det mange restauranter og ferger som kan ta deg videre til Sardinia. Foto: Evre Dream / iStockphoto

Det går også an å dykke eller snorkle utenfor byen, eller hvorfor ikke ta en rusletur langs kysten for å se Bonifacio fra avstand? Sist men ikke minst er byen kjent for kirkegården Cimetière Marin – eller på norsk: Kirkegården ved havet. Den katolske kirkegården ligger lengst ut på klippen, og byr derfor også på en slående utsikt.

Publisert: 12.02.20 kl. 04:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser