PARADIS: På Kokomo kan du slange deg på stranden og få massasje til lyden av bølgeskvulp. Foto: Mark Lane/Kokomo Private Island Fiji

Fire sydhavsøyer å drømme om

Drømmer du om å nyte slaraffenlivet på din egen, private øy når coronaen er under kontroll? Disse fire sydhavsøyene tilbyr strandluksus til leie for den som har tykk lommebok.

Nå nettopp

Hvor mange av oss har ikke drømt om å eie vår egen sydhavsøy? En privat og idyllisk øy hvor vi kan leve slaraffenlivets glade dager og bade i krystallklart vann. Problemet er bare at selv om banken gir grønt lys til å gi deg lån, er det ikke mange slik øyer på markedet.

Få med deg: Stor guide: Øyhopping på Kanariøyene

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Drømmen trenger ikke dø ut av den grunn, for verden er full av eksklusive øyparadis, der man kan leie seg inn, legge seg under et palmetre og la seg lulle i søvn til bølgenes dovne skvulp. Her er fire av dem, i tilfeldig rekkefølge, men ikke forvent billigferie.

IKKE STOR: Men idyllisk, kun et boligresort og kort vei til andre øyer med speedbåt. Foto: Kudadoo.com

1. Kudadoo på Maldivene

Bare navnet Maldivene bringer frem stjerner i øynene hos reiselystne med hang til store, åpne hav. Av de mange små øyene som til sammen utgjør republikken i Det indiske hav, er Kudakoo en perle, en veldig liten sådan, med kun et hotell. Du ankommer med speedbåt fra nærliggende Hurawalhi Resort, og er umiddelbart klar for å bli skjemt grundig bort.

Les også: Opplev Maldivene på lokalt vis

En jetski-tur rundt i øyhavet tilbyr adrenalinkick til våghalser, mens kulinariske fristelser som esker fylt med sjokolade og sirlig danderte ostefat, appellerer til gjester på utkikk etter gastronomisk estetikk. På den nærliggende øya Hurawalhi, kan du også sjekke ut «5.8 Undersea», som er Maldivenes største undervannsrestaurant.

Men luksusen koster, hotellopphold booket fra øyas egen nettside, starter på cirka 50.000 kroner per rom for opp til to personer, per natt.

Flybilletter kommer i tillegg. Du flyr til Valene International Airport (VIA) og videre til Hurawalhi med sjøfly.

KORALLREV: Fiji er kjent for fargerike korallrev og fargesterke fisk. På Kokomo kan du snorkle tett på. Foto: Ethan Daniels / Shutterstock / NTB scanpix

2. Kokomo Private Island på Fiji

For få år siden besluttet den australsk milliardæren Lang Walker å kjøpe sin egen øy i Stillehavet, Kokomo Island. Her bygget han en svært påkostet privat ferieresort. Gjester kan for eksempel tilbringe dagene med å fange fisk med spyd, dykke ved fargesprakende korallrev og vindsurfe.

Les også: Fiji – Stillehavets smykkestener

For landkrabber med høyt aktivitetsnivå, finnes det guidede fotturer gjennom øyas jungelaktige natur, yoga på flytebrygger og en romantisk restaurant, «Walker d’Plank», bygget av drivved.

Opphold i strandvilla med ett soverom, booket fra øyas egen nettside, starter på cirka 30.000 kroner per rom for opp til to personer, per natt.

Flybilletter kommer i tillegg. Du flyr til Nadi International Airport (NAN) og videre med sjøfly eller helikopter.

FIN UTSIKT: Fra balkongen på Great Camanoe island er det fin utsikt over til Guana. Foto: Foto: Shutterstock

3. Guana – Jomfruøyene

Denne øya ligger i det Karibiske hav, øst for Cuba og Haiti. Columbus oppdaget den i 1493, på sin andre reise over strekningen, og det har ikke skjedd så rent lite siden.

Guana er bare 3,4 kvadratkilometer stor, og har i mange år tilhørt Storbritannia. I dag tar den imot livsnytere med åpne armer, og tilbyr dem massasje og yoga-klasser, tennis, piknik på stranden, dykking og båtturer, med og uten champagne ved solnedgang.

Gå ikke glipp av: Slik kan du seile under solen i ferien

For gourmeter lokkes det med en meny som blander europeiske og søramerikanske mattradisjoner. Det tilbys også utflukt til øyas økologiske fruktplantasje.

Rimeligste opphold i «rustikt chic» hotellrom med havutsikt, booket fra øyas egen nettside, starter på cirka 9000 kroner per rom for opp til to personer, per natt.

Flybilletter kommer i tillegg. Det finnes flyplass på de nærliggende øyene San Juan (SYV) og St. Thomas (STT), og enten småfly eller båt videre til Tortola, hvor Guana-hotellene har hentested.

STRANDIDYLL: Øya Anguilla frister med 33 innbydende strender, på tross av at øye ikke er veldig stor. Dette er Little Bay. Foto: Nikolay Tranov / Shutterstock / NTB scanpix

4. Anguilla – Karibia

Lenger øst i Det karibiske hav ligger Anguilla, som også tilhører Storbritannia. Øya har et areal på cirka 100 kvadratkilometer og rundt 15.000 fastboende. Hovedstaden heter The Valley.

På dette ferieparadiset finner du ikke mindre enn 33 ulike strender, som alle har hvit sand og er innbydende på hver sin måte. Blant de mest kjente er Sandy Ground, som har stranddisko. Her kan du danse til solen står opp. Palm Grove-stranden er derimot kjent for sine BBQ-restauranter, mens Crocus Bay er det beste stedet for deg som elsker vakre solnedganger.

Få med deg: Saba – det lille dykkerparadiset i Karibia

Øya er stor og har derfor også et bredt tilbud av aktiviteter, samt et godt, lokalt kjøkken med inspirasjon fra det søramerikanske. Reisemagasinet Travel & Leisure valgte i 2019 for tredje år på rad Anguilla til den mest interessante øya i Det karibiske hav.

Den er også det mest økonomiske alternativet av de fire luksusøyene i denne saken. På tilfeldig valgte datoer fant vi hotellrom fra en pris på 4000 per rom per natt, til 53 000 per rom per natt.

Flybilletter kommer i tillegg. Du kan fly til Princess Juliana Airport (SXM) på den nærliggende øya St. Maarten og ta ferge derfra.

Publisert: 12.04.20 kl. 07:08

Mer om Fiji Maldivene Luksus Yoga Stillehavet Pris

Fra andre aviser