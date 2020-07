NORGESFERIE: Victoria Røssnes Falkeng (35) fra Nøtterøy sverger til norgesferie. I år har hun og familien allerede vært på fem teltturer. I helgen var hun på Vestre Bustein i Færder nasjonalpark. Foto: Privat

Dette må du vite når du skal campe med telt og hengekøye

De som skal på norgesferie i år, er det greit å vite at det ikke er lov til å sette opp telt og hengekøye hvor du vil. Ifølge Friluftsloven er det heller ikke lov å bli værende på ett sted så lenge man vil. Her er reglene.

Coronakrisen har gitt en boom i hengekøyesalget. Med stengte grenser har reiseglade nordmenn måttet ty til norsk natur for nye opplevelser. Dermed er også telt, camping og såkalt «glamping» i vinden.

Også til tross for nye reiseregler i Europa, vil mange trolig feriere i Norge fremfor utlandet. Ferske tall fra Ipsos viser nemlig at tre av fire unge skal sove ute i sommer. For befolkningen generelt er tallet 46 prosent, altså nær annenhver nordmann skal uteovernatte, melder NTB.

Planlegger du å feriere med telt eller å overnatte i hengekøye, er det viktig å sette seg inn i Friluftsloven for å vite hvor du har rett til å ferdes.

Til tross for allemannsretten, er det for eksempel ikke lov til å sette opp teltet eller hengekøyen overalt – man kan heller ikke bli værende på ett sted så lenge man vil.

fullskjerm neste ENTUSIAST: Victoria Røssnes Falkeng fra Nøtterøy reiser ofte på telttur.

Hengekøye- og telttrend i år

Victoria Røssnes Falkeng (35) fra Nøtterøy har allerede fullført sin femte telttur i Norge i år. Hun og familien bruker Færder nasjonalpark mye.

– Ettersom vi har relativt små barn, så synes vi at det er mer praktisk å sove i telt enn i hengekøye over flere dager. Men vi har ofte med oss hengekøye som vi bruker som en huske, mer som et leketøy. Vi har ikke sovet i den i år, sier Victoria Røssnes Falkeng til VG.

Slik får du den ultimate hengekøye-opplevelsen:

Når VG kontakter henne, ferierer hun og familien på Vestre Bustein, en av de mange fine øyne i skjærgården i Færder kommune.

Selv føler hun seg stødig på allemannsretten og Friluftsloven, men skjønner at noen kan være usikre på reglene.

– Det kan aldri bli tydelig nok, hvis man har lite erfaring og kanskje ikke vet at det ikke er lov å ferdes og sette opp telt og hengekøye overalt, sier hun.

Mener allemannsretten har vært en gavepakke under corona

Ifølge regjeringen.no gir allemannsretten retten til ferdsel, opphold og høsting, som er selve grunnlaget for friluftslivet i Norge.

– I disse coronatider har allemannsretten vært en gavepakke. Når treningssentre og fotballbaner har vært stengt, så har vi likevel hatt naturen. Det er en av de store verdiene ved å bo i Norge, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Allemannsretten er en del av Friluftsloven, som sier at vi skal ferdes hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

– Du skal ferdes sporløst, ikke ødelegge naturen, ikke plage andre menneske og ta hensyn til grunneier, understreker Heimdal.

ANSVAR: Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, ber folk om å ta ansvar på tur. Foto: Wanda Nordstrøm/Norsk Friluftsliv

Ikke lov å telte i innmarka

Men det er noen begrensninger, påpeker Heimdal.

– Vi pleier å skille uteområdet mellom innmark og utmark. Innmark, for eksempel bolig- og eiendomstomter, plenen til naboen, det er over gårdstunet, det er dyrket mark. På innmarka har vi ikke fri ferdsel, der må du respektere hva grunneieren sier, forklarer han og legger til:

– I utmarka, det er altså det som er utenfor, slik som elv, skog, myr, langs vannet, der har vi ferdselsrett.

Allemannsretten i Norge gir deg dermed lov til å telte eller campe der du ønsker i utmarka, så lenge det er minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, samt at du ikke er lengre enn to netter på rad på samme sted.

SOVE MER ENN TO DAGER: Du skal være langt unna for å kunne overnatte mer enn to dager. – Da skal du være på fjellet eller langt på utmarka eller godt inn i skogen, men selve hovedregelen er to døgn, sier Lasse Heimal i Norsk Friluftsliv. Foto: Privat/Victoria Røssnes Falkeng

Unngå vernede naturområder, parker og byene

Men det er flere ting å ta hensyn til.

– Det er noen verneområder hvor naturen er ekstra beskyttet. Som regel så kan man se det på skilt, eller så kan man sjekke kommunens hjemmesider på forhånd for å se om det er noen begrensninger med å ferdes eller telte, sier Heimdal.

Du kan heller ikke sette opp telt eller hengekøye i parker eller midt i byen. Der er det stort sett kommunale reguleringer.

Allemannsretten gir ikke rett til å ferdes eller oppholde seg på private brygger.

Skal du fortøye båt, sole deg, fiske krabber eller på annen måte bruke en privat brygge, må du ha tillatelse fra eieren.

Heimdal opplever at folk flest er flinke på å forstå allemannsretten og dens begrensninger.

MELKEGEITER: Merete Furuberg er i dag fylkespolitiker i Innlandet, heltidsbonde og styreleder for Inn på tunet Innlandet SA. Hjemme på gården har hun mange melkegeiter. Foto: Privat

Måtte be folk om å vise respekt

Men tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, opplever stadig vekk at folk opptrer lite hensynsfullt med tanke på allemannsretten når de går på stien til Norges Turistforening, som går gjennom tunet og dyrket område.

Stien, som altså ligger på innmarka, er stengt igjen med to grinder for å forhindre geitene til Furuberg fra å rømme fra gården.

– Det gjør jo at jeg må ofte tenke på at jeg må springe til begge de to portene og se at grinden er stengt. Når dyrene har rømt ut, så må man finne og jage dem inn igjen.

Furuberg sier at hun har pratet med flere forbipasserende og bedt dem om å vise respekt.

– Jeg er absolutt for at vi skal ha allemannsrett og friluftsliv i Norge, men da må alle sammen respektere at i Bygde-Norge så har vi ofte dyr som gjør at grinder må stenges, sier hun oppgitt.

Og ifølge Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, er dette et brudd på Friluftsloven.

Men Furuberg har også møtt på folk som har vist respekt og spurt henne om lov til å sette ut et telt nærmere enn 150 meter fra fjøset.

– Jeg har hatt noen danske turister som har kjørt bil og vært redde for å sette opp telt i skogen. De har kommet på eiendommen og spurt meg om de kunne få telte på plenen i nærheten av fjøset, fordi de har vært redd for rovdyr. Og da har jeg gitt tillatelse til dem.

PORTEN: Denne porten blir ofte ikke stengt igjen av forbipasserende turgåere. Det gjør bonden Merete Furuberg svært oppgitt. Foto: Privat

– Teltromantikk er et fag i seg selv

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv sier avslutningsvis at hengekøye er perfekt for norgesturen denne sommeren.

– Det er mange fordeler med hengekøye. For det første så er det mye enklere å ta den med seg og det er mer «coronasikkert». Hvis du telter med noen som du ikke er i samme husholdning med, puster du inn den samme luften i et telt, mens når man er i en hengekøye sover man jo under åpen himmel.

– Men det er klart at hvis du er på tur med en du er interessert i å få litt ekstra god kontakt med, så skal jeg ikke si så mye om det teltet. Teltromantikk er jo et fag i seg selv, det er mye hyggelig som skjer på teltturer, og det er mange som har funnet hverandre etter en telttur.

