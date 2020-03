BAR HUD: Spania og Kroatia er visstnok best på nudiststrender som både er trygge og har god snittemperatur på vann og land. Foto: PointImages / Shutterstock / NTB scanpix

Her er verdens beste nakenstrender

Europa er best for den som helst bader naken, ifølge denne rankingen.

Nå nettopp

Elsker du å bade i blanke messingen? Da bør din neste reise gå til en av disse ti strendene, som ranker best i verden som nudistbadesteder.

Å nakenbade kan ha mange fordeler. Du slipper å få solskille på kroppen, sandete badetøy og i tillegg er det en unik opplevelse å kaste klærne og slenge seg naken i vannet, synes mange.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Men det er kanskje ikke alltid så lett å vite når nakenbading er akseptert, og heller ikke hvor du får den beste nudistopplevelsen. Reisebyrået Globehunters har derfor rangert verdens beste nakenstrender, basert på seks faktorer.

Les også: Dette er verdens beste strender ifølge Tripadvisor

Temperatur og trygghet

Globehunters har sammenlignet snittemperatur, antall soltimer, uv-faktor, gjennomsnittspris på Airbnb-bosted nær strendene, trygghet generelt og LHBTIQ-indeks.

LHBTIQ-indeks viser de tryggeste respektive de minst trygge landene for LHBTIQ-reisende, og lages av selskapet Asher & Lyric.

SPANSK VINNER: Playa de Bolonia i Cádiz i Spania seirer. Foto: kazmulka / Shutterstock / NTB scanpix

Mer sosialt akseptert å bade naken

Nakenbad er blitt vanligere og mer sosialt akseptert, noe som kan bunne i høyere toleranse for andre menneskers kropper. Europa har generelt høy LHBTIQ-indeks, som kanskje bidrar til at de beste nudiststrendene alle ligger her.

Få med deg: Storby og bad: 12 strender ved Athen

Her er de ti beste nudiststrendene

1. Playa de Bolonia, Cádiz, Spania (indeks 75.79 av 100)

2. Punta Kriz, Rovinj, Kroatia (73.72/100)

3. Ilha Deserta, Faro, Portugal (73.04/100)

4. Sovinje, Pasman, Kroatia (72.97/100)

5. Platja des Cavallet, Ibiza, Spania (71.86/100)

6. Praia das Adegas, Algarve, Portugal (70.61/100)

7. Playa El Torn, Tarragona, Spania (70.53/100)

8. Praia de Bela Vista, Lisboa, Portugal (70.50/100)

9. Red Beach, Santorini, Hellas (70.21/100)

10. Plakias Beach, Kreta, Hellas (68.75/100)

Les også: Her får du mest ferie for pengene

NATURIST PÅ HUK: På nettsiden Scandinaviantourist.org finner du en liste over offisielle nudiststrender i Norge. Bildet er fra Huk på Bygdøy, som er på listen. Foto: Helge Mikalsen/VG

Norske fristrender

Det er ikke alle steder det passer seg å bade naken, men Skandinavisk naturistportal har laget en liste over hvor det er lov, både her til lands og i Sverige og Danmark. Dette er de norske strendene:

Huk – Oslo

Langøyene – Oslo

Svartkulp – Oslo

Kalvøya – Sandvika

Roppestad – Larvik

Skåtangen – Tønsberg

Glomstadbukta – Gjøvik

Hjertøya – Molde

Hoøya – Steinkjer

Mauren – Ålesund

Kollevågen – Bergen

Orrestranden – Jæren

Stykkjevika – Fyresdal

Søm – Kristiansand

Kviljoodden – Lista

Tips: Billig by- og badeferie i Romania

Publisert: 05.03.20 kl. 12:10

Mer om Spania Portugal Hellas Kropp Bad

Fra andre aviser