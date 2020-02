PÅ PRESTISJEFYLT LISTE: Britannia hotell i Tronheim er på «The It List». Foto: Britannia Hotell

Britannia i Trondheim kåret til et av verdens beste nye hoteller

Reisemagasinet Travel + Leisure mener hotellet er et av 2019s aller beste nyåpninger.

Nå nettopp

Hvert år kårer det anerkjente reisemagasinet Travel + Leisure de beste nye hotellene i verden i «The It List». Magasinet skriver at de har kommet fram til hotellene ved at de i løpet av 2019 besøkte utallige hotellåpninger på tvers av jordkloden, og fått hjelp av mange reisejournalister og bidragsytere til å finne fram til hotellene som virkelig skiller seg ut fra mengden.

Blant hotellene på it-listen er Britannia i Trondheim - som det eneste i Skandinavia.

– Britannia Hotell har gjort fjordbyen til en destinasjon. Takket være en skikkelig oppussing har denne eiendommen fra 1870, som tidligere kun hadde britiske besøkende, gjort at det føles både staselig og jordnært, skriver magasinet og skryter også av maten på hotellet opp i skyene.

– Maten er fremragende, fra Brasserie Britannia som virkelig er en god konkurrent til sine parisiske ekvivalenter, til Speilsalen som serverer Christopher Davidsens tiretters smaksmeny med fokus på sjømat.

Andre hotell magasinet trekker frem i listen er The Standard i London, Hotel Château du Grand-Lucé i Paris og Camissa House i Cape Town.

MICHELIN-RESTAURANT: Speilsalen på Britannia Hotell fikk en stjerne i Michelin-guiden tidligere denne uken. Foto: James Eric Hensley, Britannia Hotel

– Helt magisk

Det er ikke bare reisemagasinet som mener hotellet byr på smaksrik mat. Restauranten Speilsalen på Britannia Hotell fikk tidligere denne uken en stjerne i Michelin-guiden.

Se også: Restaurantanmeldelse av Speilsalen

Direktør i Britannia Hotell, Mikael Forselius, beskriver uken som «helt magisk».

– Det er helt fantastisk! Omtalen i Travel + Leisure topper en helt fantastisk uke – først med stjerne i Michelin-guiden for Speilsalen, så fikk vi chateau-merking for hotellet og nå dette, sier Forselius til VG reise.

At hotellet får chateau-merking betyr at det har «top class comfort» og det er den nest beste rangeringen.

Forselius forteller at de har ambisjon om å gjøre Britannia Hotell og Trondheim til en internasjonal reisedestinasjon.

– Trondheim har hatt lavest andel internasjonale turister av storbyene i Norge, og det prøver vi å gjøre noe med. En slik anerkjennelse i et reisemagasin er fantastisk for å få internasjonale gjester til byen og hotellet, sier han.

Ærverdige Hotel Britannia fra 1870 er det eneste femstjernershotellet i landsdelen. I 2016 stengte det for totalrehabilitering, men i april 2019 åpnet det igjen i all sin prakt.

Dette er ikke første gang Travel + Leisure viser at de har sansen for Trondheim. Tidligere i år skrev de også at byen i Trøndelag var en av de beste reisedestinasjonen i 2020 og beskrev byen som «eventyrlig vakker» og med restauranter i verdensklasse. De trakk da også frem Britannia Hotel.

VG reise har tidligere omtalt Trondheim som et matmekka med historisk svung. Vi har også skrevet at byens restauranter bærer preg av at Trondheim befinner seg midt i matfatet.

Publisert: 20.02.20 kl. 15:28

