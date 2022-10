STRØM: Tirsdag skal Stortinget stemme over flere strømtiltak.

Flertall for mer strømsparehjelp til de med lave inntekter

Tirsdag skal det stemmes over en rekke strømforslag i Stortinget. Da sikrer Frp flertall for å støtte lavinntektshusholdninger mer med investeringer som varmepumpe og etterisolering.

– Vi har vår primærpolitikk, men ser at det kan bli vanskelig å få flertall for makspris for bedrifter og husholdninger. Her er det et forslag som er bra og treffer de som sliter ved å gi dem muligheten til å få innført en del Enøk-tiltak, sier Frps Marius Arion Nilsen.

Forslaget som Høyre, Venstre, KrF, SV, Venstre, MDG og nå Frp stiller seg bak er:

Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger, for eksempel ved å opprette midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante ENØK-tiltak, i samspill med eksisterende ENØK-ordninger.

Fem andre forslag

Det ble fremmet hele 94 forslag til strømtiltak etter at olje- og energiminister Terje Aasland holdt en redegjørelse for Stortinget om strømkrisen den 19. september. Alle opposisjonspartiene la frem forslag.

Etter at forslagene ble behandlet var det først flertall for fem punkter tidligere omtalt av Aftenposten. Forslagene er som følger:

Stortinget ber regjeringen vurdere å gi Enova et tilleggsmandat. Dette kan være støtte til varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.

I dag gir Enova støtte til Stortinget “helhetlig oppgradering av bygningskropp”. Nå ber Stortinget vurdere om dette kan endres slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.

Stortinget ber regjeringen vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling.

Stortinget ber regjeringen vurdere å unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder kan utformes og estimere kostnaden for en slik ordning.

– En hard vinter

Nilsen sier at alle forslag som kan bidra til å gjøre situasjonen bedre for lavinntektsfamilier er viktige nå.

– Det kommer til å bli en hard vinter med ekstreme priser for de fleste, selv med regjeringens strømstøtteordning, sier han.

De fem forslagene det allerede er flertall for har også regjeringspartiene stilt seg bak.

– Det blir interessant å se hva regjeringspartiene gjør, om de også stemmer for eller om de stemmer mot og tar imot en instruksjon, sier Nilsen om Enøk-støtteforslaget.

Ap: Uproblematisk å støtte

Aps Marianne Sivertsen Næss sier regjeringen allerede har gitt Husbanken en klar rolle knyttet til støtte til energiløsninger hos husholdninger med lave inntekter.

Hun skriver i en SMS at de har gitt til sammen 480 millioner i 2023, herunder 200 millioner som overføres fra Enova rettet mot kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgsboliger, og studentboliger

– Så får vår del er det uproblematisk å støtte forslaget over, slik at Stortinget får ytterligere informasjon om hvordan Husbanken kan brukes som verktøy i arbeidet med energitiltak for lavinntektshusholdninger.