BILLIG: Her kan du sikre deg Italia-drømmen for litt over ti kroner. Foto: Wikimedia Commons

Italiensk landsby-idyll på billigsalg - selger hus til en euro

Publisert: 02.02.18 09:57

REISE 2018-02-02T08:57:21Z

Drømmer du om å eie et hus i en italiensk by? Nå kan drømmen bli din, for bare én euro.

Byen Ollolai, midt på den italienske øyen Sardinia, selger nå hundrevis av forlatte hus, skriver CNN.

Og prisen er utrolige én euro, altså rett over 10 norske kroner for et hus. Det høres kanskje for godt ut til å være sant? Det er en liten hake, som følger med huskjøpet:

De gamle steinhusene som er ute for salg er i svært dårlig stand, og de som slår til på tilbudet forplikter seg til å pusse opp huset i løpet av en treårs-periode.

I følge CNN vil oppussingen koste rundt 25 tusen dollar per hus, altså godt over 200.000 norske kroner.

Årsaken til kommunen selger unna på billigsalg er av frykt for at byen skal bli en spøkelsesby. Byens innbyggertall har sunket fra 2,250 til 1.300 de siste 50 årene, og det fødes svært få barn, skriver CNN.

Nå håper altså kommunestyret å redde byen.

– Jeg ønsker å redde våre unike tradisjoner, så de ikke blir glemt og forsvinner. Vi har alltid vært et tøft folk, og vil ikke tillate at byen vår dør ut, forteller byens ordfører, Efisio Abau til CNN .