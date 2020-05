KLATREPARK: Morsom trening. Dette er Høyt og Lavt i Ål i Hallingdal Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

12 fartsfylte ferieopplevelser

Norge er en lekeplass med uendelige muligheter til å hoppe, klatre, sykle, svømme, vandre, og kanskje få et adrenalinkick på kjøpet.

Strikkhopp, utforsykling, zipline og isbrevandring høres kanskje ut som aktiviteter forbeholdt voksne tøffinger. Men det er langt ifra virkeligheten. De fleste aktivitetene vi foreslår her er også tilpasset barn.

Akkurat nå er noe av dette stengt, men mer og mer vil åpne i takt med at regjeringens plan for gjenåpning av Norge settes i verk. Følg med på nettsidene til hver aktivitet for oppdatert informasjon om åpningstider og tilgjengelighet denne spesielle sommeren.

HAFJELL: Full fart nedover utforløypene på to hjul

Utforsykling i skibakken

Sykkeltur i skog og fjell er bra. Men utforsykling tar aktiviteten på to hjul til et annet spenningsnivå. Hafjell har lenge vært ledende i Norge på heisbasert sykling. I nærheten av vinterens alpinløyper er det også 15 spesialbygde utforløyper for sykkel, fra grønne nybegynnerløyper til svarte råtassløyper. Og du slipper å tråkke oppover. Sykkelen tar du med deg i stolheisen eller gondolen.

Aldersgrense for å leie sykkel i Hafjell Bike Park er åtte år. Syklene er konstruert for nedoverkjøring med ekstra god fjæring og bremser. Når du leier sykkel følger beskyttelsesutstyr med. Du er nemlig godt polstret når du setter utfor bakkene. En dags leie av sykkel og utstyr koster 899 for voksne og 679 for barn. Dagskort i heisen koster 360 for voksen og 280 for barn. Hafjell Bikepark åpner med coronarestriksjoner den 4. juli.

PS: I Trysil satses det stort på stisykling for hele familien. Der har de godt tilrettelagte skogsløyper for stisykling på alle nivåer.

Les også: Til skogs på to hjul og Utforsyklingen tar av i Hafjell







KOLLENSVEVET: Se Oslo fra Skihopper-perspektiv

Sveve over Oslo

Når skihopperne er borte, flyr turistene over hoppkanten. Kollensvevet er en av Oslos råeste (og kjappeste) opplevelser.

Ta heisen fra skimuseet på bakkeplan, opp til toppen av hoppbakken. Der har du en fantastisk utsikt over byen mens du venter på din tur til å sette deg på den samme planken som skihopperne sitter før de setter utfor om vinteren. Om sommeren er det zipline som gjelder. Turen er 361 meter lang, med en høydeforskjell på 107,5 meter. Her er det ingen aldersgrense, men laveste vektgrense er 30 kilo. Selve zip-turen koster 679 kroner per person. I tillegg må du betale inngang til Skimuseet.

Zipen har vært coronastengt til nå, men vil åpne igjen Kristihimmelfartshelgen, med smitteverntiltak.

PS- Nordens lengste zipline finnes i Flåm. Den er 1381 meter lang, og går i fjellsiden parallelt med Flåmsbana.

Les også: 36 timer i innovative Oslo

ALLE KAN FLY: Dette er i vindtunnelen på Voss Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Fly på vinden

Drømmer du om å fly som supermann? Eller kjenne på følelsen av å være i fritt fall uten å hoppe ut av et fly, 4000 meter over bakken? Prøv vindtunnel. Der flyr du på en kraftig, oppadgående vindsøyle fra propellene under nettinggulvet du står på.

VossVind på Voss var først ute med vindtunnel i Norge. Den ble raskt populær både blant fallskjermhoppere som trener og for folk flest som bare vil teste hvordan der er å fly. Prisen varierer avhengig av hvilken pakke du kjøper, men for tre minutter, fordelt på to ganger 1,5 minutt, koster det 799 for voksen og 599 for barn og student.

Vindtunnelen har så vidt åpnet igjen nå etter å ha vært coronastengt siden 13. mars. I første omgang er det bare for profesjonelle hoppere med eget utstyr, men de håper å kunne åpne også for nybegynnere som trenger instruksjon fra og med 15. juni. Informasjon blir lagt ut på nettsiden.

PS- det finnes også vindtunneler på Gardermoen og i Lørenskog.

Les også: Her kan du fly som Supermann

STRIKKHOPP: Dina Storvik stuper ut i Vemorkjuvet Foto: Mona Langset / VG

Hoppe i strikk

Tvers over Vemork-juvet, 84 meter over elven Måna, er det en bro. På broen er det en utsprangsrampe. Der arrangerer Telemark opplevelser strikkhopp hele sommeren. VG reise har testet det, og følt hvordan bena forandrer seg til gelé i det du tar skrittet ut på rampen for å kaste deg ned i juvet.

Strikkhopp fra Vemorkbrua koster 980 kroner. For 250 kroner ekstra får du med film av hoppet. Det er ingen aldersgrense, men hopperne må veie mellom 40 og 120 kilo og passe inn i seletøyet. Er du under 16 må du ha foresattes tillatelse.

Strikkhoppet på Vemorkbrua har vært coronastengt til nå, men planlegger gjenåpning 6. juni. I år blir det ikke mulig med drop-in, du må booke tid på forhånd.

PS- Strikkhopp er mulig flere steder i Norge, for eksempel fra Trolljuv bro over Åkrafjorden og Gorsabrua i Lyngenfjord.

Les også: Hopper i juvet









EVENTYRISEN: Magisk blå stemning

Vandre på isbre

Knakende blåis med tårn og sprekker er kanskje ikke det første du forbinder med sommer. Desto mer spektakulær er opplevelsen i juli og august.

Hele sommeren er det guidede turer fra Spiterstulen Turisthytte til Eventyrisen på Svelnosbreen. Turen tar syv til åtte timer, men er lagt opp slik at den skal passe for alle. Barn fra og med syv år kan være med.

Det finnes flere breer i Norge, også i Jotunheimen. Et annet tur-alternativ fra Spiterstulen er å gå over den flate delen av Svelnosbreen og svinge av mot Galdhøpiggen, en stigning på 600 høydemeter til Nord-Europas høyeste topp 2469 moh. Aldersgrense for den turen er tolv år.

Les også: Bli med på padling på brevann i Jostedalen: Her satte kajakken seg fast i isen









FOLGEFONNA: Skiforholdene er på topp, og snøen vil holde hele sommeren. Bildet er tatt 5. mai.

Stå på ski eller brett

Sommerskisenteret på Folgefonna i Hardanger melder om elleville snømengder nå, og 2020 ligger an til å bli et rekordår. Sesongen åpnet den siste helgen i april.

– Vi har opp mot 15 meter snø, noe som er svært gledelig. Sesongen vår vil bli lang, forteller daglig leder i Fonna Glacier Ski Resort Michael Iversen til VG.

De enorme snømengdene gjør at de kan ha åpent til langt over sommeren i år, sannsynligvis til ut i september.

De andre to sommerskisentrene åpner i løpet av mai: Galdhøpiggen den 16. og Stryn etter planen den 29. mai.

les også Ville snømengder: Vil holde ski-åpent til høsten

ELVEBRETT: Du driver med strømmen nedover elven. Dette er i Sjoa. Foto: JOSE PABLO SOTO/OUTDOOR PHOTO NORWAY

Svømme i elvestryk

Rafting kan du være med på mange steder. Vil du ta elveopplevelsen til neste nivå, kan du gi deg i kast med strykene på et elvebrett. Da er du ikke lenger oppå de frådende strykene men midt inne i dem.

Ikledd våtdrakt, hjelm og «andeføtter» driver du med strømmen i elven, flytende på et brett med håndtak.

Dette tilbys ofte på de samme stedene, og av de samme selskapene, som arrangerer rafting. Hos Heidal Rafting i Sjoa koster det 1190 kroner for en dagstur med lunsj, eller 990 for en korttur på fire timer. Aldersgrense 16 år. De tilbyr også familieturer på 3,5 timer med aldersgrense 10 år, 890 kroner.

Les også: Vått og vilt på elvebrett











Snorkle i Saltstraumen

Det går faktisk an å snorkle i verdens sterkeste tidevannsstrøm. VG reise har vært med på det, og opplevd fartsfølelsen i vannet som holder maks ti grader selv midt på sommeren. Men deltagerne har på seg tørrdrakter med ull under, i tillegg til dykkermaske og svømmeføtter, så det blir ikke kaldt.

Gruppen med snorklere følger strandlinjen og ser tangen som blafrer i strømmen, fiskestimer og kanskje en steinbit.

Hos Saltstraumen dykkekamp like utenfor Bodø koster det 700 kroner per person. Anbefalt nedre alder er 12 år. I sommer gjennomføres snorklingen tilpasset smittevernregler.

Les også: Fem flotte dykkedestinasjoner







LAKSESAFARI: Tett på laksen

Svømme med laksen

Laksefiske er mulig mange steder i landet. Vi har i alt rundt 450 gode lakseelver, og mange av dem er bare en togtur unna. Men i Suldalslågen kan du møte laksen ansikt til ansikt i dens rette element.

Mo Laksegard i Suldal arrangerer laksesafarier hver onsdag og lørdag om sommeren. Etter et kort kurs i bassenget på gården flyter deltagerne med strømmen nedover lakseelven, i kledd solide overlevingsdrakter, dykkermaske og snorkel. En guide er med i vannet, mens en annen padler etter i kano.

Laksesafarien tar to og en halv time og koster 850 kroner per person.

Laksesafariene har hatt en coronapause, men skal etter planen være i gang igjen fra 10. juni.

Les også: Ta toget til fine lakseopplevelser







VIA FERRATA: Introveggen, den letteste av løypene i Romsdalsstigen.

Klatre via ferrata

Hvis du liker magesug og stupbratte fjell, men mangler klatreerfaring, kan en via ferrata være tingen.

Ordet «via ferrata» betyr jernvei, og er en klatrerute med fastmonterte trinn, der du er festet til en vaier og ikke kan falle ned. Slike ruter er vanlige mange steder i Alpene, og de siste årene har det også kommet flere i Norge.

Nå finnes det slike klatreløyper rundt 20 steder her i landet. Her kan du lese om noen av dem.

Ved Åndalsnes er det to klatreløyper i Romsdalsstigen Via Ferrata: Den forholdsvis enkle Introveggen tar tre til fire timer, og har aldersgrense 12 år, eller 9 år sammen med voksen. Pris: 990 kroner. Vestveggen er en av landets mest krevende via ferrataer. Turen går til toppen av Nesaksla, hvor du får fantastisk utsikt over Romsdalen. Denne tar fem til seks timer, og aldersgrensen er 16 år. Pris: 1490 inkludert guide og utstyr. Det er også mulig å klatre med eget utstyr, uten guide.

Vestveggen åpner 15. mai og Introveggen 30. mai, for mindre grupper og større avstand mellom deltagerne enn før.

Les også: Slik blir gondolen ved Romsdalseggen

Visit Åndalsnes 71 22 16 22 Tindesenteret 73 60 45 57







KLATREKURS: Lær det fra bunnen av. Her er Karoline Fjeldstad på ruta Catalonia (6+) på Hauktjern i Østmarka.

Ta et klatrekurs

Vil du klatre uten at noen har boltet bøyler i fjellveggen for deg, kan du begynne på klatrekurs. Om sommeren er det mange muligheter til å lære og klatre utendørs.

Bre.no arrangerer ukeskurs som starter på Lom camping, og fortsetter i Jotunheimen. Pris 7350 per person, inkludert klatreutstyr.

Fjellguide.no er en annen tilbyder av klatrekurs, fra nybegynner til videregående.

Klatreeventyr arrangerer vanligvis turer for erfarne klatrere til utlandet, men i år har de også kurs her hjemme, for eksempel 1,5 times introkurs for 300 per person, firetimers nybegynnerkurs til 1400 per person og fem timers privat kurs for to personer til 2000 per person. Disse arrangeres ulike steder i og rundt Oslo.







KLATREPARK: Dette er Oslo sommerpark på Tryvann

Klatre høyt og Lavt

«Høyt og Lavt» har blitt et begrep mange bruker om klatreparker generelt. Det er kanskje ikke så rart, i og med at 14 av landets klatreparker faktisk er en Høyt- og Lavt-park. Men det finnes flere andre klatreparker, for eksempel Klatring på grensen utenfor Halden og Rjukan Klatrepark på toppen av Krossobanen.

I klatreparkene finner du klatreløyper mellom trær og stolper, med hindre av ulik vanskelighetsgrad, slik at alle fra nybegynner til topptrent har noe å bryne seg på. I år må du regne med at det blir påbudt å klatre med hansker, og at du må holde avstand til andre gjester.

I Høyt og lavt Oslo sommerpark koster det 375 kroner per dag for voksen, 275 for barn under 140 cm, og 175 for barn under 110 cm, inkludert klatresele og hjelm.

Les også: Sveve over byen i Oslo

Publisert: 09.05.20 kl. 07:17

