I dag kommer nye retningslinjer for sommeren

FHI har tidligere sagt det bør vurderes å kunne reise til enkelte land, som Danmark, uten å måtte gå i karantene – og regjeringen har svart at de vil vurdere dette. I dag får vi vite mer om hvordan sommerens reiser kan bli.

FHI rådet Helse- og omsorgsdepartementet til en større gjenåpning av Norge i sine anbefalinger, men ble bare delvis hørt på flere punkter da regjeringen la frem mange lettelser i tiltakene torsdag for en uke siden.

FHI er en fagmyndighet som gir regjeringen råd, men det er regjeringen som bestemmer til syvende og sist.

– Jeg tror man skal forholde seg til det som blir sagt av regjeringen i ettermiddag, de vil gi et tydelig signal. Så må man også forholde seg til UDs reiseråd som ikke bare bunner i smittesituasjonen, men også muligheten til å ferdes i andre land, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til NRK.

I sin siste risikovurdering av pandemien skrev FHI at oppfordringen om å unngå reiser i Norge ikke lenger er nødvendig, og at man burde vurdere å oppheve karantene ved utenlandsreiser til visse land med god kontroll på epidemien, som for eksempel Danmark.

Det eneste reisetiltaket som ble lettet på da regjeringen kom med sin plan for gjenåpning av samfunnet, var at helsepersonell ikke lenger forbys utenlandsreiser. Det gjelder fra 21. mai.

Resten av tiltakene som påvirker hvordan vi kan reise blir stående, men regjeringen varslet under pressekonferansen mandag at de nye rådene for ferie- og fritidsreiser innenlands som utarbeides legges frem på fredag, 15. mai.

De skal gjelde fra 1. juni.

Nye reiseråd kommer 15. mai

Inntil da bes nordmenn om å redusere fritidsreiser og ta flere forbehold dersom man likevel velger å gjøre det. Helsedirektoratet begrunner det med at de mener slike reiser innebærer risiko for økt smittepress.

– Dagens råd om å redusere fritidsreiser gjelder frem til 1. juni. Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser, skriver seniorrådgiver Birgitte Elise Bøen i Helsedirektoratet i en e-post.

I tidslinjen Helsedirektoratet har laget i sin tiltaksvurdering for når lettelser for de ulike tiltakene kan skje fremover, står det at det kan åpnes for innenlands feriereiser «til destinasjoner som har lagt til rette for gode smitteverntiltak på overnattingssteder, spisesteder og turistattraksjoner 5. juni». Dette gjelder også fornøyelsesparker.

Tidslinjen er bare tentativ, og Helsedirektoratet presiserer at lettelsene må vurderes i hvert enkelt tilfelle og ut ifra smittesituasjonen.

Vil vurdere karantenefritak til enkelte land

Utenlandsreiser frarådes fortsatt, og regjeringen har sagt at nordmenn må være forberedt på at karantenen ved utenlandsreiser kan vare til over sommeren. Men karantenen er nå redusert fra 14 til 10 dager.

VG har spurt regjeringen om hvorfor de ikke fulgte FHIs anbefalinger om å vurdere karantenefritak til enkelte land og om å åpne helt opp for fritidsreiser.

– Når det gjelder reiser fra Norge til andre land, vil vi vurdere det sammen med landene det gjelder, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til VG.

Det betyr at det etter hvert kan bli aktuelt å kunne reise til enkelte land uten å automatisk måtte gå i karantene når man kommer hjem til Norge.

Helsedirektoratet begrunner sin anbefaling om å videreføre reisekarantenen per nå med at det er nødvendig så lenge smitteforekomsten er vesentlig høyere i andre land enn i Norge.

Samtidig skriver de at det kan bli aktuelt å avvikle karantenekravet for reiser til land som har like god kontroll over epidemien som vi har i Norge, og at det vil være naturlig å vurdere lettelser til de nordiske landene først, fordi disse har god oversikt og god overvåkning av pandemien.

GJENSIDIG ÅPNING?: FHI foreslår at man vurderer en gjensidig åpning for reising mellom land som har kontroll på smitten uten å måtte gå i karantene, som for eksempel til Danmark (på bildet). Regjeringen svarer at de vil vurdere dette sammen med landene det gjelder. Foto: Petter Emil Wikøren

Forsikring gjelder ikke når reiser frarådes

Så lenge det oppfordres til å unngå utenlandsreiser, og karantenereglene består, vil det bety at selv om du kan reise til land som har åpne grenser, må gå i karantene i 10 dager.

Forsikringsselskapet Europeiske Reiseforsikring påpeker i en pressemelding at selv om andre land åpner for turister, gjelder ikke reiseforsikringen så lenge norske myndigheter fraråder oss å reise.

– Vi i Europeiske Reiseforsikring skjønner godt at slike utspill gjør at reiselysten melder seg. Men det er norske myndigheter med UD i spissen vi lytter til når det gjelder hvor det er trygt for nordmenn å reise. Dette gjelder både under coronapandemien og ellers, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

